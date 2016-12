El bloqueo a Cuba está intacto

Verónica y Claudia, dos turistas españolas de paso por La Habana, quedaron atónitas cuando vieron en el televisor de su cuarto, la noticia sobre la millonaria multa al banco francés Crédit Agricole por transferencias electrónicas vinculadas con Cuba, hacia o a través de instituciones financieras localizadas en EE.UU.

Ambas se preguntaban por qué sucedía esto, si desde el 17 de diciembre, ambos países habían comenzado un camino para restablecer relaciones. Los medios en su país, ya no hablaban del “embargo”, solo argumentaban sobre las “buenas acciones del Presidente de Estados Unidos hacia Cuba, y llegaban a cuestionar que la nación caribeña no correspondía con la misma celeridad de su vecino. Lamentablemente, ambas mujeres, desconocían por completo que el bloqueo a Cuba permanecía intacto y con mayor persecución en el ámbito financiero, precisamente durante el gobierno de Obama.

Los medios de comunicación, le habían presentado de manera tergiversada los acontecimientos, al ponderar las pocas medidas ejecutivas adoptadas por el mandatario estadounidense, en tanto ocultaban sus amplios poderes. El Congreso de los Estados Unidos aparecía una y otra vez como causante de la permanencia de lo que llaman embargo.

Las publicaciones escondieron los cambios que podrían operarse en relación con los viajes, el comercio, las remesas, transacciones bancarias, inversiones y en otras áreas, dependientes en todos los casos de las prerrogativas presidenciales.

Como dicen varios expertos en el tema Cuba-Estados Unidos, “han cambiado los métodos, pero no los verdaderos objetivos de asfixiar al pueblo cubano”. El gobierno de Estados Unidos sabe que para poder hacer comercio y avanzar necesitamos que se nos permita el uso del dólar y además tener posibilidades de créditos bancarios.

También se oculta el carácter subversivo de los cambios, encaminados a potenciar sólo los trabajadores por cuenta propia, en detrimento del sector estatal, con mayor presencia en el país y encargado de beneficiar a la mayoría de la población.

Verónica y Claudia, hoy conocen más sobre el bloqueo, porque ya saben que no debe llamarse embargo. Han conversado con los cubanos en las calles, visitaron algunas escuelas, y hasta compartieron con una madre que sufre por la ausencia de un medicamento esencial para mantener a su hijo con vida y que el Estado cubano debe comprar a precios muy altos, ante la negativa de las empresas farmacéuticas norteamericanas.

Estas dos mujeres, jóvenes por demás, dicen que aunque disfrutan unos días de vacaciones, este martes, como el resto de los cubanos, estarán pendientes a las votaciones de Naciones Unidas en contra del Bloqueo. Tienen curiosidad por ver cómo lo hará la representación estadounidense y las otras naciones que en otros años se han plegado.

Sólo saldrán a las calles habaneras, cuando puedan apreciar, la condena internacional al bloqueo y aseguran que cuando lleguen a su país explicarán a sus amistades sobre la persecución financiera contra Cuba y que aunque hay un 17 de diciembre, las cubanas y los cubanos siguen resistiendo los daños del más largo y brutal bloqueo de la historia.

Por Aixa Hevia el 27/10/2015 / POLÍTICA