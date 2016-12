Víctor Mesa achaca retiro a falta de seriedad de las autoridades - Radio Ciudad Habana

El manager cubano Víctor Mesa explicó este jueves que su sorpresiva decisión de retirarse de sus funciones se debe a la falta de seriedad, tanto de las autoridades policiales como de las propiamente deportivas. No hay garantía alguna para mi integridad física, ni la de mi familia. Esa es una de las causas por las que quiero recesar, indicó el polémico entrenador al sitio digital Cubadebate.

Mesa se refirió en específico a lo vivido hace unos días en Pinar del Río, cuando según sus palabras exigió más garantías de parte de los agentes de Orden Público y no fue hasta el tercer encuentro que sintió la respuesta adecuada.

Las ofensas llueven, las obscenidades son normales, y los encargados de evitar esos procederes se cruzan de brazos ante tales hechos, expresó.

El director técnico del equipo nacional en el pasado Premier 12, recordó que hace dos campañas en Holguín un delincuente trató de agredirlo con un arma blanca, y luego en Villa Clara se dio otra situación muy lamentable en las gradas.

Yo no ofendo al público y acepto callado los coros en contra, pero hay cosas que son inaceptables, y antes de tener un problema con consecuencias graves -puesto que uno es capaz de hacer cualquier cosa cuando le agreden a un hijo o le ofenden a la madre-, es mejor tomar esta decisión, declaró.

La segunda razón para dejar los banquillos, “pero no menos importante”, es su “total desacuerdo con los métodos de trabajo del Director Nacional de Béisbol, que no busca sostener una relación diáfana con los managers ni aglutinar a la gente en torno a él”.

Hablo de circunstancias que evidentemente no son bien intencionadas. No hay acciones que posibiliten el avance de esta pelota, y eso te frustra. Ni siquiera he pensado a qué voy a dedicarme cuando salga de Matanzas; a lo mejor me pongo a asesorar al equipo, argumentó.

Mesa reconoció que se ha sentido muy bien al mando de Matanzas, y aclaró que su salida no tiene nada que ver con marcharse del país para buscarle un contrato a sus hijos en las Grandes Ligas, como han hecho otros.

Mis hijos, si algún día juegan fuera de este país, lo harán con permiso de las leyes cubanas, aclaró.

Finalmente, aseguró que aunque su decisión todavía no es ciento por ciento irreversible, prefiere evitar males peores.

Aún me faltan conversaciones por sostener, voces que escuchar, pero yo preferiría alejarme en las actuales condiciones, en aras de mi tranquilidad, mi salud y mi futuro. Más vale una retirada a tiempo, que tener un problema, concluyó.

Fuente PL

MM/