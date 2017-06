El gran misterio de las herencias fabulosas de Cuba - Radio Ciudad Habana

Desde que tengo en internet mi blog Hija del Aire he recibido muchas satisfacciones, no solo de quienes me escriben diciendo cuáles posts les han gustado o enviándome información sobre temas diversos, sino por parte de algunas personas que hacen preguntas interesantísimas y me dejan pensando.

Por ejemplo, mi artículo sobre el célebre y misterioso tesoro de los Manso de Contreras, que publiqué hace ya varios años, provocó bastante revuelo y aún sigo recibiendo ecos de inquietudes, todas alrededor de la ubicación actual del tesoro en cuestión.

Pero lo más simpático es que los lectores que me han escrito al respecto pertenecen no solo a la familia de los Manso de Contreras, con tantos miembros como si hubiera sido fundada por un dios semental con los ijares de Zeus Olímpico por lo menos (uno de ellos fue vecino mío), sino que hay entre ellos apellidos ilustrísimos de fundadores auténticos que datan de los primeros años de la Colonia. Por discreción no los puedo nombrar aquí, porque estoy segura de que ellos no me lo aprobarían, pero doy fe de que entre mis interlocutores interesados en ese tesoro hay hasta títulos de Grandes de España.

Sin embargo, lo verdaderamente curioso en este asunto del misterioso tesoro es que otras familias que reclaman también un tesoro multimillonario se lo atribuyen cada una a algún antepasado de su propio clan, de suerte que, al final, Cuba sería la beneficiaria no solo de los incontables millones de los Manso de Contreras, sino de otros incontables, infinitos multimillones buscados por otras linajudas estirpes nacionales, y todo sumado daría para reconstruir el país desde San Antonio a Maisí en menos de un año.

Dice un viejo refrán español que cuando el río suena es porque algo trae, y aunque siempre creí que esa historia del tesoro —o los tesoros— no es más que una leyenda, un correo reciente que recibí desde Barcelona me ha hecho cambiar de opinión en segundos.

El remitente me envía ciertos datos que coinciden con los datos que yo tengo en mi poder y que me han llegado a través de mi propia parentela, pues resulta que ciertos antepasados míos también andan a la busca del fabuloso tesoro, claro que no el de los Manso de Contreras, sino de un tesoro igual pero con otro apellido. Al cotejar todos los mensajes que he estado recibiendo a lo largo de estos años tengo que llegar a la conclusión de que, en verdad, algo hay. Por ejemplo, todos los pesquisantes coinciden en los siguientes puntos:

-la presencia de una abuelita o abuelito aún vivo que tuvo conocimiento del tesoro por boca, a su vez, de algún abuelo o abuela que estuvo en posesión de los documentos pero los entregó a…

-…una figura eclesiástica perteneciente a la iglesia católica de Cuba. En algunas versiones es un sacerdote de alto rango, en otras un simple confesor y en otras la abadesa de un convento.

-el motivo por el cual los ancestros se deshicieron de los documentos es doble: si fue un varón, renunció porque no quería nada de los españoles o por temor a ser timado por parientes residentes en la Madre Patria, pero si fue una mujer, lo hizo por creer que una suma tan enorme de dinero traería la desgracia a su familia. En todos los casos siempre se trata de un renunciante de carácter muy fuerte y gran entereza moral que no admite que su decisión sea cuestionada.

Pero donde de verdad la cosa se pone buena es en el siguiente dato:

-todos los reclamantes, sea cual sea el clan familiar ilustre al que pertenezcan, coinciden en que alguna radio o periódico habanero de los años 1940 y pico dio a conocer esa noticia, y en aquel entonces ya muchos intentaron reclamar la herencia pero sin éxito porque nadie sabe dónde está depositada. También hay coincidencia en que la información volvió a ser publicada en el año 1948 en la Gaceta Oficial, y otra vez en 1952, aunque aquí los órganos de prensa varían, según la versión, entre el Diario de La Marina, la Gaceta y otros.

-todas las versiones afirman que la fabulosa herencia está en un banco de Londres o en uno de Madrid.

Aunque he referido guardar el anonimato de mis lectores, nada me impide decir que en mi propia familia alguien que reside en Londres desde hace más de 20 años insiste en que el tesoro está en esa ciudad y solo se necesitan los documentos acreditativos para poder recuperarlo. En esos documentos estaría el nombre del banco donde fue hecho el depósito hace siglos, depósito que habrá crecido tanto desde entonces que ya habrá añadido unos cuantos millones a la cifra inicial.

Lamentablemente, en el caso de mi propia familia estos papeles sí existieron, pero fueron vistos por última vez al principio de la Revolución, en manos de un pariente agnaticio que los destruyó por exceso de celo proletario. Puedo añadir que otros dos parientes muy cercanos a mí, personas muy serias y de gran inteligencia y cultura, llevaron a cabo durante mucho tiempo una búsqueda profunda en archivos y en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, donde revisaron casi todos los números de los diarios mencionados correspondientes a esos años. Por poco dejan los ojos entre tantas páginas amarillas, téngase en cuenta que solamente cada ejemplar del Diario de La Marina tiene cientos de páginas.

Pero hasta el día de hoy nadie ha encontrado nada. Ni en mi familia ni en las otras que continúan buscando desesperadamente ese tesoro incapturable cuyo destino actual nadie conoce.

No puedo por menos que preguntarme la razón de tantas coincidencias. Prácticamente se trata de una sola y misma historia, aunque tenga variaciones, como sucede con los mitos. Lo peor de todo es que a estas alturas, después de tantísimo tiempo, lo más probable es que si esa fortuna realmente ha existido, al no presentarse durante al menos dos siglos ningún reclamante con carácter legal, haya sido absorbida por el banco que la guardaba. Ya no debe de quedar de ella ni el polvo de los doblones en el fondo de las arcas donde una vez durmió un pesado y largo sueño.

No quiero dejarme llevar, ser presa yo también de semejantes afanes y subirme a la nave de un delirio que no parece tener en el horizonte puerto seguro. Pero algunas noches de esas en que mis adorables vecinos no me dejan dormir con sus excesos vitales, asalta mi mente un pensamiento vago, quimérico, que parece salido de los vapores de un fumadero de opio en una calle perdida de Cantón: “¿Qué haría yo si de repente recibo una notificación de que la herencia ha sido encontrada y me corresponde una parte, qué me compraría…?”

Claro, esas ensoñaciones pertenecen a la noche con su aura de misterios insondables. De día esos pensamientos suelen asaltarme cuando estoy fregando la loza, y son algo diferentes: “¿Qué pasaría si las legiones de herederos de todos los apellidos involucrados recibimos al mismo tiempo la notificación de que la mítica herencia ha aparecido y corremos y nos encontramos todos juntos y revueltos a las puertas de alguna notaría nacional, y cada familia empieza a combatir contra las otras para demostrar que ella sola es la heredera legítima del tesoro, cómo me salvaría…?”

