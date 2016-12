Promueve ETECSA rebajas y nueva modalidad para el correo Nauta

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A., ETECSA, informa rebaja tarifaria para las cuentas nauta (permanentes y temporales) y nueva oferta “Bolsa nauta” para los clientes que acceden a su cuenta desde los teléfonos móviles prepagos.

A partir del 19 de diciembre, la tarifa para la navegación internacional a través de la cuenta nauta será de 1.50 CUC/hora y para la navegación nacional será de 0.25 CUC/hora.

Por otra parte, los clientes que utilizan el correo nauta desde los teléfonos móviles prepagos podrán adquirir la “Bolsa nauta” marcando el código *133# y siguiendo las indicaciones del menú que se mostrarán en la pantalla del teléfono.

La “Bolsa Nauta” incluye 5 MB por un precio de 1.50 CUC que se descontarán de su saldo principal y que deberá consumir en un período de 30 días descontados a partir de su primer uso.

Si pasados los 30 días no ha consumido los 5 MB, estos se perderán. No obstante, si antes de que se cumplan los 30 días efectúa la compra de otra bolsa, los MB no consumidos se sumarán a los recién adquiridos. Para consultar el estado de la “Bolsa nauta”, deberá marcar *222*328#

Si desea recibir más información, llame al 118, servicio de Información Comercial, o visite www.etecsa.cu

Dirección de Comunicación Institucional ETECSA

