Trump califica a Meryl Streep como “lacaya de Hillary” y “actriz sobrevalorada”

Aún sin haber visto la ceremonia de los Globos de Oro, donde Streep lo criticó por sus burlas al periodista discapacitado Serge Kovaleski, Trump aseguró que esperaba los ataques de la ‘gente liberal del cine’.

“Una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood no me conoce, pero me atacó anoche en los Golden Globes”, tuiteó el magnate neoyorquino, quien insistió en que nunca se burló de Kovaleski.

Además, calificó a la multipremiada intérprete de “lacaya de Hillary que perdió en grande”, refiriéndose al apoyo de las artes a la candidata demócrata a la Casa Blanca.

Streep recibió anoche el premio Cecil B. DeMille por su carrera, y en su discurso de aceptación aludió a las grotescas burlas de Trump, y a sus planes de deportación.

“Si en Hollywood echáramos a todos los que no nacieran aquí no quedaría nada que mirar salvo el fútbol y las artes marciales, que no son precisamente arte”, dijo Streep, quien fue ovacionada por el auditorio.

Antes de las elecciones, la actriz había parodiado a Trump al aparecer en público disfrazada y maquillada de color naranja, en franca burla contra el magnate, que también se hizo viral en las redes sociales.

Fuente: Cubadebate (Con información de Prensa Latina)

imop/