Repostera habanera presentará su primera publicación en próxima Feria del Libro

¡Que dulces! es el título de la primera publicación de la repostera cubana Geysis Pérez Santos, editado por la novel casa cubano-española Arte Chef, y en el que se incluyen 38 de las recetas de repostería que ha presentado, por más de dos años, en el espacio televisivo De tarde en casa, propuestas acogidas con agrado por el público televidente.

El volumen, dividido en cinco capítulos, recoge formulas de la repostería tradicional cubana, la dulcería internacional traída al contexto cubano, postre caseros, postres con chocolate y una variedad de tartas sugeridas a partir del uso de sucedáneos y rellenos que son de fácil adquisición para las amas de casa.

Espacio aparte merece la repostería tradicional cubana a manera de recomendación especial para volver sobre elementos de la cultura nacional algo olvidados, por lo que aparecen recetas antiquísimas como los pica tostes, las palanquetas y el boniatillo seco, entre otros con predominio de la almíbar, las frutas, los vegetales y las viandas, como elementos imprescindibles en la cultura alimentaria del cubano.

Carente de sentido auditivo desde hace aproximadamente quince años la joven logró realizar uno de sus anhelos: graduarse como Chef de cocina internacional, sobreponiéndose a la limitación y luchando contra la lástima que pudiera despertar en no pocos colegas y profesores.

Especializada en la repostería, a esta muchacha la identifican su valentía, los deseos de vivir y las ansias por la superación, elementos que acompañan a quien además se estrena como autora en la XXVI edición de la Feria Internacional del Libro Cuba 2017.

Entre los principales aportes de este libro, para la repostería actual destacan el volver la mirada hacia una tradición que ha sido invadida durante años y que ha perdido protagonismo y las sugerencias de sustitutos para ingredientes deficitarios en el mercado, a lo se adicionan explicaciones históricas sobre platos cubanos y aclaraciones semánticas sobre términos de la cocina internacional.

El espacio televisivo De tarde en casa, que se transmite cada lunes a las 17:00 horas por el Canal Educativo de la TV cubana tiene, entre sus secciones, una que ha atrapado la atención de los televidentes, en especial a las amas de casa, la dedicada al arte culinario.

Una de las protagonistas de esta sección es la joven repostera Geysis Pérez Santos, quien en cada emisión, desde hace aproximadamente dos años, llega con interesantes propuestas fáciles de elabora en los hogares.

Este espacio ha sido una oportunidad de realización profesional y de intercambio de alto valor para la entrevistada.

El hecho de tener que llevar a cada programa una propuesta novedosa, me exige mucho estudio y mucha preparación, para sugerirles algo que ellos puedan elaborar en sus casas y les quede delicioso, comentó.

De tarde en casa me ha exigido estudiar los códigos de la Televisión, el lenguaje y los mecanismos de la comunicación que funcionan en ese medio, ya que es un programa en vivo que requiere veracidad, elegancia y profesionalidad.

El intercambio con colegas es otro de los aportes fundamentales de esta labor, hemos logrado convertirnos en una familia en la que aprendemos de todos y nos ayudamos de una manera sana y desinteresada. Esto es válido para el resto del colectivo”, acotó.

A la interrogante de cuales platos disfruta más en el proceso de elaboración contesto: ” me gusta mucho la repostería tradicional, porque es la base, haciendo un dulce en almíbar se abre un mundo de conocimientos.

Disfruto mucho esa parte de la repostería que se logra con una sencilla fuente de calor (gas, carbón o leña), que permita ablandar una fruta, una vianda o un vegetal, esos son los inicios y los dulces que primero conocí.

Pero no puedo negar que también me incitan mucho las nuevas tecnologías, las que llegaron de la repostería francesa y mediterránea con la inclusión de la harina y el horno, eso me da la posibilidad de crear, por ejemplo un cake con forma de un ramo de flores”.

No pocos son los sacrificios que ha tenido que hacer y aun hace esta joven mujer: dejar de dormir en casa para hacerlo sobre una mesa en el centro de trabajo, salir de largas jornadas laborales directo a un examen final, dedicar el tiempo de descanso y esparcimiento al estudio y la preparación, permanecer mucho tiempo lejos de su madre que es la persona más importante, y muchos otros disfrutes han pasado a un segundo plano en pos de la realización profesional.

Todo este sacrificio ha tenido su recompensa, desde mayo de 2016 Geysis Perez Santos está en la nómina de Chef Internacionales.

Un final feliz

Gracias a la medicina cubana la pesadilla de no escuchar termina para Geysis. Desde el pasado 10 de diciembre de 2016 recupera la audición, luego de un implante coclear.

Aunque este es un tratamiento que en Cuba se aplica en niños sordos por la posibilidad de evolución satisfactoria, nuestra entrevistada es una de las once personas adultas beneficiadas.

La exitosa cirugía fue realizada por un prestigioso equipo médico del Hospital Hermanos Ameijeiras (Tony Paz, Elisa Leyva, Sandra y Cevile) quienes a partir del deseo de la paciente por escuchar, la sometieron a los rigores del proceso pre operatorio.

Entre los planes futuros de Geysis Pérez Ramos destaca la presentación de su primer libro de repostería, durante la edición 26 de la Feria Internacional del Libro, Cuba 2017 al tiempo que trabaja en su segundo volumen a presentar en la cita literaria de 2018.

