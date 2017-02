Cada 28 de enero Cuba se viste con el fuego de una historia viva. Celebramos el natalicio de nuestro héroe nacional: José Martí.

Sin embargo, este 28 de enero dejó un recuerdo especial.

El hombre que vivió para no dejar morir al apóstol, cuyo nombre se transmite como poderosa réplica en su pueblo, también ha muerto.

Martí y Fidel tenían una unión sobrenatural, talmente parecía que uno había nacido del otro pero en épocas diferentes. Incluso sus muertes físicas dejaron la sensación de orfandad, con la diferencia que estos grandes hombres dejaron por herencia un país libre y digno, preparado para avanzar.

¡Aquella caja de cedro se llevaba tanta historia, tantas inquietudes por el futuro de nuestra humanidad, tantas reformas cumplidas, tantos sueños de gloria! Pero del polvo venimos, y al polvo vamos.

Ahora viene el descanso y esos días inmensos que cargaron con el último adiós del amigo, del hermano, de la esposa, de millones de pobres, deberán revertirse en días mejores para esta isla. Así como nació un Martí en un Fidel, nacerán un Fidel y un Martí en un ser del cual el tiempo se encargará de nombrar. Hoy, es el pueblo en uno pero mañana será uno por su pueblo.

Fidel y Martí vuelven ahora con patria, con humanidad, con fe y ciencia humana. Retumban en personas que aman la verdad, gente humilde y digna que luchan y anhelan ver el fruto de su trabajo. Se multiplicará en niños y jóvenes con la palabra futuro en sus manos.

Y no lo creo por vana percepción, sino porque me enseñaron a creer en el mejoramiento humano, y esta porfiada pero alegre isla seguirá brillando por su hospitalidad, por su amor, su ritmo, su educación, salud, su gente que va pero que termina regresando. El país necesita que se levante no solo el hombre que se hace llamar Fidel en palabras.

Manso como paloma, astuto como serpiente y rudo y hermoso como las olas del mar ha de ser el cubano que ponga por obra lo mejor de Fidel y Martí.

El que lo sienta, que lo crea, el que lo crea que lo haga y el que lo haga que reciba placer porque estará cambiando, restaurando y mejorando no solo su vida, sino la de su familia y la de su nación. Eso, estimados lectores, no es más que luchar por hacer el bien; eso no es más que lo que Martí y Fidel trataron hacer.

