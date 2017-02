VII Serie Mundial de Boxeo: Domadores de Cuba con la exigencia al límite - Radio Ciudad Habana

Como estrategia y atendiendo a los cambios que se han producido en la estructura competitiva para esta séptima edición de la Serie Mundial, hemos decidido abrir con nuestras principales cartas en cada división en este minuto, expresó Rolando Acebal, jefe del colectivo técnico de boxeo en conferencia de prensa y pesajes, antes del estreno de este viernes de los Domadores de Cuba.

“Nuestros representantes del C-1 (primer cartel) serán anfitriones en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, en La Habana, de sus homólogos Caciques de Venezuela, que igualmente alistaron a lo mejor de su talento joven, todos campeones de la más reciente Liga Venezolana, e incluso con dos exponentes que cruzaron puños en el Circuito AIBA Pro Boxing, pactado a ocho a saltos y en el que por nuestro país se han desempeñado Arisnoidis Despaigne (69 kg) y Frank Sánchez (91). Son los casos de Jhonny Blanco (56 kg) y Yoelvis Hernández (64)”.

“Así en el cara a cara se verán Joahnys Argilagos vs. Jefferson Blanco en los 49; Javier Ibáñez vs. Jhonny Blanco (56); Andy Cruz vs. Yoelvis Hernández (64); Arlen López vs. Keiber González (75) y Erislandy Savón vs. Ronald González (91)”.

“Hablábamos de las novedades para la presente edición. La primera de ellas está asociada con el sistema de clasificación a la instancia de cuartos de final. Ahora revierte especial interés acumular la mayor cantidad de puntos posibles, pues el mejor ubicado entre los tres punteros de grupo (son tres con cuatro franquicias cada uno), medirá fuerzas ante el peor de los dos terceros escaños clasificados, y esa misma filosofía de cruces se pondrá en práctica en semifinales. La fórmula es simple: ganar el mayor número de combates posibles, tal y como lo hicieron nuestros Domadores en la VI Serie, cuando solo fracasaron en cuatro de 60 batallas disputadas, y a la postre se agenciaron su segundo cetro para emular a los Astaná Arlans kazajos”.

La otra modificación importante está asociada con la cantidad de jueces involucrados en un cartel y el sistema de puntuación. Antes solían impartir justicia seis imparciales: uno sobre el ring y otros cinco en las mesas de votaciones, de los cuales se decantaba aleatoriamente y por computadora el veredicto de dos, señaló Acebal.

Tras lo sucedido en los Juegos Olímpicos y otras manifestaciones negativas relacionadas con el arbitraje, se decidió que solo cuatro árbitros y jueces dictarán sentencia en cada cartel: uno entre las cuatro cuerdas y tres votantes. De hecho, los 36 árbitros que impartieron justicia en la ciudad Maravillosa, aún están bajo investigación por parte de un Comité de la AIBA, subrayó.

A nosotros no nos afecta esta decisión. Siempre hay un margen para las injusticias arbitrales, pero eso Cuba siempre lo contrarresta con la calidad de su escuela de boxeo, buenas demostraciones, y accionar convincente. Hemos desarrollado una excelente preparación. Sabemos, por la composición de nuestro grupo, que no nos mediríamos a franquicias europeas y asiáticas (las más potentes) hasta la instancia de cuartos de final, o de ahí en lo adelante, pero toda la ruta por la Serie Mundial nos servirá de termómetro para el mundial de Alemania y a más largo plazo para los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe, y hemos diseñado nuestro plan para vencer paso a paso cada objetivo, puntualizó Acebal.

Siempre tenemos como meta o aspiración, coronarnos en los certámenes de mayor nivel que se celebren. Contamos con cantera, talento en las principales figuras, engranaje por parte del colectivo técnico y esta vez en la Serie y el Mundial no será la excepción, sentenció.

Al ser interpelado sobre los casos del tres veces as del orbe Lázaro Álvarez (60 kg), y el doble titular olímpico Robeisy Ramírez (56) puntualizó: “Álvarez está cumpliendo una sanción por indisciplina, mientras Robeisy no se presentó en la mejor forma en el Playa Girón, y aún no la alcanza. Son dos púgiles de mucho prestigio, y justamente por ese motivo creo que no dispondremos de ellos en la etapa regular. Si adquieren su forma óptima habitual, entonces podrán ser elegibles a partir de los cruces de cuartos de final”.

Otra cuestión de interés asociada a la alta competición boxística estriba en el poco éxito que al parecer ha tenido el circuito APB, así como también la decisión de no incluir, en definitiva, a las féminas en esta edición de la Serie Mundial. De vuelta al cartel ante los Caciques de Venezuela, otro ingrediente que adiciona cierto morbo y motivación extra es el hecho de que el timonel principal de los venezolanos, Ismael Navarro, es formado en nuestra escuela y presta colaboración deportiva en la hermana nación bolivariana.

Domadores de Cuba prestos a blandir su látigo dorado en la VII Serie Mundial de Boxeo. Si usted es amante de los deportes, disfrute primero de la segunda presentación de los Alazanes de Granma en la Serie del Caribe de Béisbol, y luego dése un salto hasta el Coliseo de la Ciudad Deportiva, pues este viernes a las 20:30 (hora local) sonará el gong y nuestros exponentes del llamado buque insignia de seguro extenderán su cadena de triunfos, que en tres ediciones precedentes atesoran 157 sonrisas y únicamente 20 fracasos.

Fuente: CubaSí.

