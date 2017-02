Presentarán en la Feria del Libro títulos sobre la obra de Fidel Castro - Radio Ciudad Habana

El líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro (1926-2016), tendrá una importante presencia entre los títulos que la Editorial Capitán San Luis presentará en la Feria Internacional del Libro de La Habana.

Para esta edición, el stand de ese sello acogerá 51 diferentes obras y seis novedades editoriales, dos de ellas relacionadas con el pensamiento y la acción de Fidel.

Juan Carlos Rodríguez, director de la Editorial Capitán San Luis, explicó que buena parte de los libros van dirigidos a los jóvenes con el fin de seguir difundiendo la obra de ese gran estratega. Tal es el caso de Fidel Castro ¿Qué se encontró al triunfo de la Revolución?, de la autoría de Rodríguez, que aborda además elementos poco conocidos de la personalidad del líder cubano.

——————–

Recibe Presidente de Mozambique a Salvador Valdés Mesa

El Presidente de Mozambique, Felipe Nyusi, recibió hoy a Salvador Valdés Mesa, vicepresidente del Consejo de Estado de Cuba, con quien sostuvo un fraternal encuentro en Maputo.

Valdés Mesa, quien inició este jueves una visita oficial de dos días a la nación africana, devolvió el cálido saludo y transmitió el mensaje afectuoso del Presidente cubano, Raúl Castro.

El también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba en posterior declaración a los periodistas agradeció la posición de Maputo a favor del levantamiento del bloqueo económico y comercial impuesto hace más de 50 años a la isla.

A una pregunta de Prensa Latina tras su intercambio con Nyusi y luego con el primer ministro Carlos Agosthino Do Rosario, dijo que reafirmaron la voluntad de trabajar hacia el futuro.

Le estamos dando continuidad a un programa que existe en varias esferas, entre ellas la educación, salud, el deporte y otras. Y la perspectiva es ampliar esa colaboración, subrayó.

——————–

La defensa de la Patria: una tarea de primer orden

Lograr la eficiencia y consolidación en la preparación combativa y política debe distinguir el actual año en la Gran Unidad de Tanques de la Gloria Combativa Rescate de Sanguily, Orden Antonio Maceo, aseguró el coronel José Ángel Rodríguez Pérez, jefe del Estado Mayor de la histórica unidad.

En el acto de apertura del período de preparación para la defensa correspondiente al año 2017, el oficial dijo que también serán direcciones principales de trabajo la atención a las tareas relacionadas con el perfeccionamiento de las unidades, además de obtener resultados satisfactorios en la conservación del material de guerra, en los trabajos de acondicionamiento del teatro de operaciones militares y en el uso, destino y control de los medios materiales y financieros.

El próximo 6 de febrero comenzará la preparación básica para los nuevos jóvenes que ingresan en el centro para cumplir con el servicio militar activo.

——————–

Ministro cubano alerta sobre dominación cultural capitalista

El ministro cubano de Cultura, Abel Prieto, alertó hoy sobre los efectos de la dominación cultural capitalista, principalmente a través del cine, en la formación de las nuevas generaciones.

Aseguró que este medio para la dominación está pensado para que los jóvenes no piensen que su entorno puede ser transformado, y vean las desgracias del mundo, genocidios y crisis migratorias, como un fenómeno ajeno a su realidad.

Asimismo, expresó que hay que trabajar contra la maquinaria “educativa” del sistema capitalista, pues en esencia, lo que hace es promover la superficialidad, con la idealización de los llamados famosos y celebridades.

En este sentido, señaló que esta fama no está asociada a la virtud, sino a concepciones superfluas, fenómeno que da paso a lo que denominó como culto a la tontería.

Uno quisiera que los jóvenes y adolescentes tuvieran entre sus paradigmas a los grandes emancipadores de este continente, acotó.

——————–

VII Serie Mundial de Boxeo: Domadores de Cuba con la exigencia al límite

Como estrategia y atendiendo a los cambios que se han producido en la estructura competitiva para esta séptima edición de la Serie Mundial, hemos decidido abrir con nuestras principales cartas en cada división en este minuto, expresó Rolando Acebal, jefe del colectivo técnico en conferencia de prensa y pesajes previos al estreno de este viernes de los Domadores de Cuba.

Nuestros representantes del C-1 (primer cartel) serán anfitriones en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de sus homólogos Caciques de Venezuela, que igualmente alistaron a lo mejor de su talento joven, todos campeones de la más reciente Liga Venezolana, e incluso con dos exponentes que cruzaron puños en el Circuito AIBA Pro Boxing, pactado a ocho a saltos y en el que por nuestro país se han desempeñado Arisnoidis Despaigne (69 kg) y Frank Sánchez (91). Son los casos de Jhonny Blanco (56 kg) y Yoelvis Hernández (64). Así en el cara a cara se verán Joahnys Argilagos vs. Jefferson Blanco en los 49; Javier Ibáñez vs. Jhonny Blanco (56); Andy Cruz vs. Yoelvis Hernández (64); Arlen López vs. Keiber González (75) y Erislandy Savón vs. Ronald González (91).

Domadores de Cuba prestos a blandir su látigo dorado en la VII Serie Mundial de Boxeo. Si usted es amante de los deportes, disfrute primero de la segunda presentación de los Alazanes de Granma en la Serie del Caribe de Béisbol, y luego dése un salto hasta el Coliseo de la Ciudad Deportiva, pues este viernes a las 8:30 p.m. sonará el gong y nuestros exponentes del llamado buque insignia de seguro extenderán su cadena de triunfos, que en tres ediciones precedentes atesoran 157 sonrisas y únicamente 20 fracasos.

——————–

Transporte en la capital requiere de más de dos mil ómnibus

Estudios realizados en el transporte urbano indican que La Habana necesita diariamente más de dos mil ómnibus en servicio, para satisfacer la demanda de cuatro millones de pasajeros.

Según un informe presentado en la reciente sesión ordinaria de la Asamblea Provincial del Poder Popular, se trabaja por elevar la cifra en circulación, para lo cual en diciembre último se recibieron 89 nuevos equipos correspondientes al plan de importación del 2016.

Ello permitió transportar un millón 100 mil pasajeros diariamente, lo que representa un crecimiento del nueve por ciento en relación con igual período del año anterior, cifra que no satisface las necesidades del territorio.

——————–

Orgulloso se define angoleño condecorado con sello cubano

Participante con la delegación cubana a los Juegos Centroamericanos de 1966, el general angoleño António dos Santos Franza se declaró orgulloso de portar el sello conmemorativo aniversario 50 de la epopeya del Cerro Pelado.

Recuerdo ese barco como si fuera hoy, afirmó a Prensa Latina el también diputado a la Asamblea Nacional, y que como estudiante en la nación caribeña fue parte del equipo de fútbol que se llevó las medallas de bronce en el fútbol de los Centroamericanos y del Caribe de San Juan, Puerto Rico.

Dos Santos es el único extranjero condecorado con la distinción del Instituto Nacional de Deportes de Cuba (Inder), que se otorgó a todos los participantes que residen en el país antillano o murieron en él, también fue extensivo a los tripulantes de la embarcación.

——————–

Festival de la Salsa para bailar en Cuba

Varias de las más populares agrupaciones de la escena cubana actuarán a partir del día 23 en el Parque Metropolitano de La Habana: Los Van Van, Maykel Blanco y su Salsa Mayor.

El Festival de la Salsa llegará por segunda ocasión a La Habana, del 21 al 26 de febrero, para visualizar esos bailes y sonoridades que ganaron más seguidores durante los últimos años en todo el mundo.

La idea es potenciar la música popular bailable cubana, es decir, promocionar la salsa producida aquí, al igual que el baile y otras manifestaciones artísticas, apuntó el principal organizador de la cita, el cantante y compositor Maykel Blanco.