Compiten proyectos cubanos por premios WSIS 2017 - Radio Ciudad Habana

Cuba tiene siete proyectos nominados en diferentes categorías a los Premios de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y del Conocimiento 2017 (WSIS, por sus siglas en inglés), organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

El proceso de votación en línea ya comenzó. Por la Isla aspiran al galardón: el portal de la Red de Salud Infomed, la Enciclopedia colaborativa EcuRed, el concurso Pachamama Game Jam 2016, de la UCI, y la plataforma de la Unión de Informáticos de Cuba.

Asimismo concursan tres proyectos de la Universidad de la Isla de la Juventud Jesús Montané Oropesa, el juego Dominó, la multimedia Cocina cubana y la Base de Datos del Centro de Diagnóstico y Orientación del municipio especial.

Los Premios WSIS 2017 son un mecanismo para reconocer las iniciativas públicas, del sector privado, de la sociedad civil, de organizaciones internacionales e instituciones académicas más exitosas en el desarrollo de la Sociedad de la Información.

El concurso es una plataforma para identificar y mostrar historias de éxito y modelos que podrían ser replicados para empoderar a la comunidad a nivel local, así como para reconocer los esfuerzos de las partes interesadas en el logro de los objetivos de la WSIS de construir una Sociedad de la Información integradora, poner el potencial del conocimiento y las TIC al servicio del desarrollo.

Asimismo fomentar la utilización de la información y del conocimiento para la consecución de los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente y hacer frente a los nuevos desafíos que plantea la Sociedad de la Información en los planos nacional, regional e internacional.

Los ganadores serán seleccionados entre los cinco proyectos que reciban más votos. La etapa de votación termina el 30 de abril. Para poder votar los interesados deberán registrarse en el sitio.

Solo se puede votar por un proyecto en cada una de las 18 categorías existentes y hay que realizar la votación en todas las categorías para que su voto sea válido. Le recomendamos comenzar a votar por la categoría 1 y automáticamente el sitio lo transferirá a las siguientes hasta llegar a la 18. Así podrá completar el proceso de votación y los proyectos obtendrán un voto válido.

A continuación reiteramos los trabajos cubanos nominados en algunas de las categorías de la competencia, con el nombre original por el cual podrán votar en el sitio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT):

– Categoría 10: Infomed: an innovating, socializing project at the service of Cuban public health/ Ileana Regla Alfonso Sánchez.

– Categoría 1: Incubator of projects and entrepreneurs of the technologies of the information and the communications/ Unión de Informáticos de Cuba.

– Categoría 3: Cuban Collaborative Encyclopedia Joven Club de Computación.

– Categoría 9: Dominó/ Leonides Alfredo Peña Turruelles.

– Categoría 12: Pachamama Game Jam 2016/ University of the Informatics Science.

– Categoría 15: Cocina cubana/ Leonides Alfredo Peña Turruelles.

– Categoría 17: Base de datos del Centro de Diagnóstico y Orientación de la Isla de la Juventud/ Universidad de la Isla de la Juventud “Jesús Montané Oropesa”.

¡Los esperamos, votemos por Cuba!

Fuente: Cubadebate.

