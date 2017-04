Tengo una larga lista de libros en espera de poder leerlos, y entre ellos estuvo hasta hace unos días El arte de Luis Carbonell de Radamés Giro, destacado investigador de la música cubana, pero ya no está más y no me explico cómo pude demorarme tanto en acometer esta experiencia tan sabrosa, siendo, como soy desde niña, una admiradora incondicional de toda la obra del Acuarelista de la Poesía Antillana.

No podría explicar por qué entre los recuerdos más nítidos que guardo de mi infancia se encuentran los programas de televisión que se veían en mi casa. Yo tenía mis preferidos, como los títeres de Carucha Camejo, las películas, los documentales históricos, los Muñe de Disney y algunos musicales.

Pero tengo bien grabados los programas de Luis Carbonell que vi entonces.

Yo era demasiado pequeña para comprender el valor antropológico y sociocultural de su trabajo, pero el ritmo de su recitación…, eso se me metía por dentro y me fascinaba al extremo de que cuando Luis aparecía en la pantalla yo me sentaba en el suelo y era su espectadora todo el tiempo que durara el programa. Mi mamá comentaba sorprendida con otros miembros de la familia: “Esta niña es medio negra”.

Pero no era un asunto de negritud y ahora lo comprendo, era mucho más que eso, era una voz cultural, y más que una voz un espíritu, era el Caribe mismo en aquellos versos declamados de manera impecable por un hombre que vestía como los rumberos de Cuba unos atuendos reinterpretados cargados de lentejuelas y transparencias.

Recuerdo que a menudo Luis aparecía junto a Esther Borja, pero de ella solo me queda la imagen de su rostro cantando Damisela encantadora, porque fue la pieza que mi maestra montó para nuestra graduación de sexto grado, y fue tremendamente excitante salir con mi abuela a alquilar un vestido de dama colonial, una pamela, unos guantes, para bailar aquella coreografía en el gran salón de la escuela. Esther dejó otra huella en mí.

Pasaron los años y siendo ya una periodista con bastantes horas de vuelo tuve el honor de entrevistar a Luis en su propia casa.

Fue una entrevista larga donde confesó muchas cosas y contó anécdotas magníficas sobre grandes personajes de la cultura cubana como Bola de Nieve y Rita Montaner, a quien admiraba y cuyo talento respetaba mucho, pero no fue su amigo. Él desde muy joven dio su corazón a Esther Borja y a nadie más.

En medio de aquel turbión de confesiones que le brotaba con naturalidad, hasta me confesó su admiración por las enseñanzas de la Orden Rosacruz. Es posible que yo haya logrado en aquella entrevista para la revista Clave mostrar ciertos aspectos de la personalidad de Luis que entonces no eran muy conocidos.

Él me dio una descripción exhaustiva de su método de trabajo, con el que se había autoformado y que enseñaba a sus alumnos, algunos de los cuales se le desmayaban en aquella misma sala cono ojos en blanco y todo, porque el método era rigurosísimo.

Pero sé que no logré lo que este libro de Radamés ha conseguido al ofrecer una recopilación de artículos sobre Luis escritos por importantes especialistas de nuestra música, y pequeños testimonios de intelectuales, entre los cuales me sorprendió encontrar uno de Oscar Hurtado, muy místico, muy antropológico, como era de esperar viniendo de este escritor, uno de los más esotéricos del gremio letrado habanero (también uno de los más cultos aunque fue autodidacta); lo que me sorprendió es que justamente alguien con la orientación cultural de Hurtado fuera un admirador del arte negrista de Luis Carbonell.

Pero así sucede con los genios en el arte: hasta quien menos se les parece los reconoce y los disfruta.

Pero lo que más me gustó del libro de Radamés fue la compilación de todos los poemas que conformaron el repertorio carbonelliano, porque cuando llegué a esa parte del libro y leí la primera estrofa la voz de Luis, como si estuviera atrapada en aquellos versos, comenzó a dejarse escuchar alrededor de mí, a elevarse intacta, idéntica a sí misma, como una cinta de grabación o aún mejor, como si el propio Luis estuviera declamando en un escenario a pocos metros de mí.

Fue un efecto absolutamente mágico volver a oír su voz tan fresca, tan redonda y cadenciosa, declamando “¡Esa negra Fuló”, “Si tú sales a bailar/bailo yo,/ pero vuélvete palmar/ y bongó…”, y tantos otros cantos y poemas con aquel ritmo inigualable que nadie más, nadie más ha sabido imprimirles en el mundo.

Textos de Aquiles Nazoa, Luis Palés Matos, Federico García Lorca, Emilio Ballagas, Andrés Eloy Blanco, Guillén y tantos otros que formaron parte de una generación realmente comprometida con todos los elementos étnicos que formaron la cubanidad, y reivindicó, por primera vez en la historia de esta isla, nuestra multirracialidad.

Y es que resulta imposible que esos poemas nos recuerden otra voz que no sea la de Luis Carbonell, porque solo él fue capaz de crear esa musicalidad de raíces tan profundas y humanas. Pueden demonizarme por decir esto: nadie como Luis fue capaz de incorporar los esquemas tímbricos de la música negra, y nadie como esos poetas, curiosamente casi todos blancos, fueron capaces de crear una sonoridad tan fiel nacida de ellos.

Luis me dijo que en Miami había conocido a un joven cubano que lo imitaba y se declaraba su discípulo, y Luis, que sí acudió a algunas de sus presentaciones, se mostró muy complacido. Yo nunca lo he escuchado, pero aquí, en Cuba, no ha surgido nadie después de él, ni con sus intereses ni con su genio.

El concepto de negritud que existe hoy en nuestro país no me parece que tenga puntos de contacto con el de Carbonell, que se distinguió siempre por su excelente educación, sus modales refinadísimos, su elegancia y su rigor investigativo y de trabajo. Yo lo recuerdo como un anciano caballero de fina camisa que me dedicó tres largas horas de su tiempo sin mostrar fatiga por mi asedio insaciable.

Era un gran admirador del español Alfonso Camín, y me dijo que en su opinión nadie como el blanco y europeo Camín había comprendido la esencia del alma negra. Le pregunté si lo creía en tal sentido superior a Nicolás Guillén y se quedó pensativo. Eso no lo mencioné en mi entrevista, porque una de las cosas que más me impresionaron aquella tarde fue la discreción de Luis.

Ni una sola palabra defenestradora salió de sus labios cuando me habló de sus enemigos o de personas que lo habían herido, que no fueron pocas. Solo en una ocasión su rostro se tornó un poco duro cuando me dijo que aunque los raperos se proclamaban sus discípulos, él no reconocía ningún vínculo entre su arte y el de ellos, al que le negó la categoría de música. No quiero ni imaginar qué pensaría del reguetón.

Mucho podría decir sobre los placeres que me deparó la lectura de este libro que lleva el sello de las ediciones del Museo de la Música, pero siempre que uno intenta definir sensaciones acaba, como bien dijo Lezama, por cenizarlas. Leer, pues, El arte de Luis Carbonell es una experiencia personal e intransferible.

imop/