Galerías paraiso: ¿arte por el arte…?

Puede que algunos espectadores consideren Galerías Paraíso, la serie inglesa que el canal Multivisión acaba de ofrecer en el horario de las 15:00 hora local, como un producto ligth. Y los que conozcan que el guión está basado en la novela El paraíso de las damas, del escritor francés Emile Zola, autor de novelas como Naná y Germinal, pioneras del naturalismo literario, apenas podrán creer que se trate del mismo escritor.

Y si, además, esos espectadores son aficionados a la Historia y saben que Zola fue el autor del famosísimo alegato Yo acuso, que puso fin al escandaloso proceso militar contra el oficial Dreyfus, prisionero durante veinte años por un crimen de espionaje que jamás cometió, pero en realidad por el “crimen” de ser judío, entonces la confusión puede ser total.

Sí, Emile Zola era un escritor comprometido y totalmente consciente de la responsabilidad social del artista como conciencia crítica de la sociedad. Naná es la historia de una prostituta y una condena fortísima a la sociedad que obliga a una mujer a convertirse en un objeto de placer en venta permanente.

Germinal denuncia la miseria y explotación a que eran sometidos los mineros en la Francia de la época. Son novelas de una crudeza que va mucho más allá del realismo, estilo literario de moda en el tiempo en que vivió Zola.

Sus descripciones descarnadas no ahorran al lector las imágenes más estremecedoras. Con Zola nació el naturalismo, corriente literaria que ha ejercido gran influencia en la narrativa del siglo XX, en escritores como Henry Miller y Norman Mailer, por solo citar dos ejemplos.

Galerías Paraíso parce una mera y sosa historia de un triángulo amoroso en el que no faltan los villanos típicos. Denisse Lovett llega a Londres dispuesta a emplearse en la tienda de su tío Edmund, pero este ha quebrado y la muchacha termina entrando a formar parte de la plantilla de El Paraíso, unos grandes almacenes con novedosas técnicas de venta propiedad del señor Moray, un viudo joven y ambicioso comprometido con Katherine, hija de un rico aristócrata que sirve a Moray como inversor.

El carácter de Denisse, su entusiasmo juvenil, su “luminosidad”, de la que todos hablan, su simpatía, su ingenio, pero sobre todo su natural talento para las ventas y la creatividad de sus iniciativas pronto atraen sobre ella la atención del ambicioso Moray, quien no tarda en enamorarse y dar de lado a su prometida para casarse con la joven dependienta.

El padre de Kattherine retira su apoyo a Moray, quien pierde así El Paraíso. Katherine, resentida, se casa con John Weston, militar retirado que fue un héroe en la guerra de la India, y que, como su esposo, adquiere derechos sobre su dote y su fortuna, y por tanto es el nuevo dueño de El Paraíso. Todo un equipo de aliados rodea a Moray y le respalda como a su líder natural en la lucha sorda que se entabla entre él y Weston, y que tendrá un final que al menos en la serie parece forzado y apresurado. Una novelita de amor y japonerías, como llamó Julián del Casal a todas estas preciosidades de sedas, jarrones y lindos vestidos que hacían las delicias de las damas de 1870 —y de todos los tiempos desde que el mundo es mundo.

Pero ojo, porque Galerías Paraíso es más que lo que se ve a simple vista. Zola supo reflejar en esta novela menor un fenómeno social que ha tenido inmensa repercusión en el desarrollo del mundo moderno: el nacimiento de los grandes almacenes como emporios de venta, que tuvo lugar durante el Segundo Imperio francés. 1870 es la fecha en que los pintores prerrafaelitas están en pleno auge en Inglaterra con sus figuras de mujeres lánguidas y atormentadas, y al mismo tiempo se impone en Europa la imagen de la mujer idealizada como fenómeno cultural: femenina, pudorosa, delicada y modesta, un reflejo del prototipo de la mujer victoriana, del que la propia reina Victoria I de Inglaterra, cabeza de la potencia imperial más poderosa del momento, fue su representante por antonomasia. Zola escribió un corpus narrativo compuesto de varias novelas vinculadas entre sí que, a semejanza de la balzaciana Comedia Humana, desentraña los códigos económicos, políticos y sociales del reinado de Napoleón III. Los tiempos de este gobernante coinciden con la Belle Epoque y los comienzos del Art Nouveau, épocas donde la alegría de vivir, la bohemia, el supremo refinamiento y vigor de la aristocracia europea y un panorama político que presagiaba ya la Primera Guerra Mundial produjeron un arte enraizado en el culto a la belleza. Por orden de Napoleón III se construyó la Ópera de París, fastuoso teatro destinado al disfrute de la alta nobleza francesa, cuya reproducción bastante fiel pudimos ver en la película El fantasma de la Ópera (2004). Más o menos son los años de los grandes cabarets de París El Gato Negro y El Molino Rojo, que congregaron a la elite de los intelectuales y artistas de París.

Pero Galerías Paraíso no se limita a la radiografía de los grandes almacenes como fenómeno de mercado, ni a las muchas y novedosas técnicas de publicidad y ventas que nacieron allí, minuciosamente observadas y analizadas por Zola. También es un análisis implacable de antropología social enfocado en el público comprador, compuesto mayoritariamente en la serie inglesa por damas de la aristocracia y la burguesía, frívolas, sometidas a sus parientes masculinos y totalmente inmersas en la necesidad de convertirse en mujeres apetecibles dentro de los códigos morales de la época, ya fuere para conseguir esposos convenientes o para conservar el interés de los ya atrapados, o meramente para competir entre sí elevando su preponderancia con marcas de estatus constantemente renovadas a través de la moda. Si leemos un párrafo de la novela veremos al instante que la pluma de Zola es mucho menos ligth que la versión televisiva inglesa de su obra:

Y Mouret [Moray en la serie] seguía contemplando, entre aquel llamear, a su femenino pueblo […] Ya empezaba la gente a marcharse, se marchaban medio rendidas, con la misma voluptuosidad satisfecha y la misma vergüenza sorda que proporciona la consumación de un deseo en lo más recóndito de un hotel de mala fama. Y era él quien las había poseído así, quien las tenía a su merced con aquel continuo agolpamiento de mercancías; [..] reinaba sobre todas las mujeres con la brutalidad de un déspota, cuyo capricho llevaba a la ruina a los hogares. Aquella creación suya instauraba una religión nueva; la fe tambaleante iba dejando desiertas, poco a poco, las iglesias, y su bazar las sustituía en las almas, ahora desocupadas.

Los televidentes cubanos ya hemos tenido ocasión de apreciar la extraordinaria calidad de las series producidas en Inglaterra, como recordaremos quienes vimos recientemente la espectacular y magistral Mansion Crawle, por solo citar un ejemplo, y Galerías Paraíso no desmerece en cuanto a la exquisitez de su factura; el hecho de que su guión haya sido despojado de la agresividad sociológica propia de Zola para quedar reducido a un argumento de novela rosa histórica no le quita el mérito de haber sido un regalo para los ojos, un paréntesis refrescante en medio de las agobiantes rutinas cotidianas, y una producción que viene a recordarnos, una vez más, lo lejos que están nuestras telenovelas de realización nacional de la elegancia y amenidad, de la finura de productos que no siempre nos llegan desde Europa, y sí a veces desde el mismo Brasil, por ejemplo aquella novela vista hace apenas un año, con una favela como escenario principal, obra de pésima calidad si se la copara con una maravilla como El negocio.

Al final, Galerías Paraíso nos ha dejado una lección que haríamos mal en olvidar: la frivolidad puede ser, en ciertas ocasiones, una de las mil caras de la Belleza, y como tal constituir un descanso en el camino para quienes se sientan sometidos la mayor parte del tiempo a tensiones de trabajo, familiares y de otras clases. ¿A quién ofenderíamos con permitírnosla de vez en cuando? Y también nos deja otra lección mucho más importante: aún el arte más aparentemente divorciado de la realidad tiene en ella su placenta insoslayable, su hipertexto, su macrocosmos. Recordémoslo.

El nacimiento y desarrollo durante el Segundo Imperio de los Grandes Almacenes ES el gran protagonista de la novela, al igual que la creación de Les Halles de París lo habían sido de la novela El vientre de París. En más de un sentido, estas dos novelas son complementarias para que Zola nos pueda ofrecer una imagen del desarrollo material que supone el imperio de Napoleón III, desarrollo que se acompaña con una degradación moral paralela. De la misma manera que en la descripción del gran mercado central se mezclaba la admiración por la espléndida creación artística y moderna con la denuncia de la mezquindaz de quienes allí trabajaban y compraban, aquí los Grandes Almacenes y su febril actividad son descritos como algo, a la vez, grandioso y destructor: “Aquel edificio, escribe Zola, era la catedral del comercio moderno, resistente y airosa, construido para todo un pueblo de compradoras” (pág.353). Y también, al referirse a la finalización de las obras de extensión del comercio: “Al fin estaba concluido el palacio, el templo dedicado al culto de los locos despilfarros de la moda. Dominaba el barrio, extendía sobre él su sombra” (pág.584).

Galerías Paradise (The Paradise en inglés) es una serie de televisión británica histórica de género dramático por BBC One. La serie tuvo dos temporadas y se emitió desde el 25 de septiembre de 2012 al 8 de diciembre de 2013 en Reino Unido Es una adaptación de la novela El paraíso de las damas del escritor Émile Zola reambientada en el Norte de Inglaterra.1

Hoy por hoy, existe una segunda temporada acordada.2

Argumento

Galerías Paradise cuenta la historia de Denise, una joven que se traslada a una ciudad del noroeste de Inglaterra en 1870 con la esperanza de que su tío le de trabajo en la tienda que regenta. Sin embargo, al llegar se encuentra con que éste y el resto de pequeños negocios de la zona están abocados a la ruina tras la apertura de los grandes almacenes “Galerías Paraíso” y es en este novedoso establecimiento donde acaba encontrando empleo. Su simpatía y su innata capacidad para las ventas terminan por llamar la atención de Moray, el joven dueño del negocio que depende financieramente del Señor Glendenning, cuya hija Katherine está decidida a casarse con Moray.

Producción

La serie se graba en Lambton Castle, que se ha convertido en unos bulliciosos grandes almacenes de lujo de los años 1870.3 Al lado, se ha construido una calle victoriana con tiendas y una taberna. Para la casa del señor Glendenning se ha utilizado Biddick Hall, también en el estado de Lambton.4

Reparto