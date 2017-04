Ultiman detalles sobre desfile del Primero de Mayo en La Habana - Radio Ciudad Habana

Como una gran fiesta proletaria, preludio del desfile del Primero de Mayo, devino la plenaria dedicada a precisar detalles organizativos de la movilización que tendrá lugar en la Plaza de la Revolución José Martí, en La Habana.

En el encuentro, efectuado en el capitalino teatro Lázaro Peña, se ratificó que las nuevas generaciones, que este año celebran el aniversario 55 de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), abrirán el desfile con una representación de estudiantes de las escuelas pedagógicas y de la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (CUJAE).

Mai-Lin Alberti, primera secretaria de la UJC en la provincia, afirmó que también participarán miembros de la Asociación Hermanos Saiz, de las federaciones de Estudiantes de la Enseñanza Media y Estudiantil Universitaria; además de combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior y educandos de la Universidad de Ciencias Informáticas.

Será un bloque colorido, alegre y a la altura del momento histórico, expresó Alberti, quien reiteró que la juventud cubana no le fallará jamás al Comandante en Jefe Fidel Castro.

Mariela Camacho Caballero, secretaria general del Sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte en La Habana, manifestó que este Primero de Mayo estará Fidel presente en cada cubana y cubano, será la guía, el ejemplo de todo hombre o mujer, de un pueblo fiel a su ejemplo, a su legado, porque este Primero de Mayo el pueblo será Fidel.”

El secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en La Habana , Luis Manuel Castanedo, informó que con el lema Nuestra fortaleza es la unidad, el desfile se iniciará a las 7:30 a.m.; no obstante, la movilización comenzará desde las 2:00 a.m.

Señaló que como es costumbre, los movilizados por los municipios de Plaza de la Revolución, Cerro, Centro Habana y La Habana Vieja se trasladarán a pie hasta el lugar que les corresponda, mientras que los de los restantes territorios emplearán los vehículos de los centros laborales y de la Dirección Provincial de Transporte.

En el último bloque estarán los trabajadores civiles de la Defensa, que a decir de Castanedo, se caracterizan por la organización, disciplina y masividad.

Antes de concluir la plenaria Carmen Rosa López Rodríguez, segunda secretaria de la CTC, reiteró la importancia de engalanar los centros laborales y destacó la confianza en que este desfile será superior al de años anteriores porque el pueblo cuenta con la motivación de recordar la figura del líder histórico de la Revolución.

Asistieron también al encuentro los miembros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba Susely Morfa González, primera secretaria del Comité Nacional de la UJC, y Reinaldo García Zapata, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular.

Fuente: ACN.

