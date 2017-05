Convocan en Cuba a concurso de carteles #NoMásBloqueo - Radio Ciudad Habana

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex) y la Oficina Nacional de Diseño (ONDI) lanzaron la convocatoria al concurso de carteles #NoMásBloqueo, como plataforma para unirse al reclamo por el cese de esa política estadounidense.

Según anunció el director de Comunicación e Imagen del Minrex, José Carlos Rodríguez, las 15 mejores obras serán reunidas en una exposición en La Habana, que luego viajará a Nueva York y a Washington, y se aspira pueda circular por otras capitales del mundo.

Este es un certamen necesario porque el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la isla por parte de Estados Unidos sigue vigente a pesar de algunas medidas tomadas en la última etapa del mandato de Barack Obama, apuntó.

——————–

Proyectos cubanos ganadores del WSIS 2017

El portal de la Red Salud Infomed, en la Categoría No. 10; el Concurso Pachamama Game Jam 2016, de la Universidad de las Ciencias Informáticas (Categoría No. 12); Cocina Cubana, de la Universidad de la Isla de la Juventud Jesús Montané Oropesa (Categoría 15) y la Enciclopedia Colaborativa Cubana Ecured (Categoría No. 3) se encuentran entre los proyectos campeones de los Premios de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI).

Fueron nominados 345 proyectos de todo el mundo para la fase de votación en línea (del 30 de marzo al 30 de abril) de los 467 proyectos presentados por la comunidad de Stakeholders de la CMSI.

Sobre la base de los resultados de la intensa fase de votación en línea, que contó con más de 1,1 millones de votos emitidos por los interesados de la CMSI, el grupo de expertos hizo una selección de proyectos ganadores.

——————–

Cohiba lidera venta de tabacos en Centroamérica

Dos millones de tabacos cubanos se venden anualmente en Centroamérica, y es Cohiba la marca líder en la región, refirió en Panamá el gerente general de la empresa Cruz Canela and Trust GB S.A, Luis García.

El empresario costarricense ofreció detalles sobre el incremento en la venta de los tabacos Club, tendencia a la que se suma la nueva marca Cohiba Short, una mezcla entre el anterior y el Purito, que abre muchas expectativas en el mercado de los habanos.

Resaltó la calidad del empaque y formato de este tipo de cigarro, presentado en la pasada edición del Festival del Habano en Cuba, algo que a su juicio resulta muy saludable para el negocio.

——————–

Cuba asiste a celebraciones por Día de la Victoria en Kazajistán

La embajada de Cuba en Kazajstán participó en los actos en esta capital por el 72 Aniversario de la Victoria sobre el fascismo, presididos por el jefe de Estado, Nurzultán Nazarbayev.

Entre estos se destacan la asistencia al solemne concierto celebrado en el teatro Principal de Astana y el desfile militar en la plaza Kazaj Eli por el XXV Aniversario de la creación de las Fuerzas Armadas de Kazajstán.

Además, en esta jornada también se realizó la ceremonia oficial de colocación de ofrendas florales en el monumento a la Madre Patria.

——————-

Grupo ACP aprueba resolución sobre el bloqueo contra Cuba

El Consejo de Ministros del Grupo de Estados de Asia, Caribe y Pacífico (ACP) aprobó una resolución sobre el bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene Estados Unidos hacia Cuba.

En su 105 sesión, realizada recientemente en Bélgica, el Grupo ACP recordó los pronunciamientos sobre el tema emitidos en la Declaración de su Sexta Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno.

Ese texto condena el uso de medidas coercitivas unilaterales contra ciertos países en desarrollo con el objetivo de impedir que puedan ejercer su derecho a determinar sus propios sistemas político, económico y social, indicó un comunicado de la embajada de Cuba en Bruselas.

También se rechazó la aplicación de medidas y legislaciones unilaterales y extraterritoriales contrarias al Derecho Internacional, como la Ley Helms-Burton.

——————-

Reitera Cuba solidaridad con Sahara Occidental

Marcelino Medina, vicecanciller de Cuba en la República Arabe Saharaui Democrática (Rasd), reiteró al presidente de este país Brahim Ghali, la solidaridad y el apoyo de la isla con la autodeterminación del pueblo del Sahara Occidental.

Durante el encuentro, calificado de fraternal, Ghali recibió al viceministro primero de Relaciones Exteriores de Cuba, quien reiteró la posición de principios y de solidaridad del Gobierno y pueblo cubano con el pueblo saharaui en su justa lucha por la autodeterminación.

Asimismo intercambiaron acerca de las históricas relaciones de amistad y solidaridad entre sus respectivos pueblos y países, así como sobre sus seguras perspectivas. Ghali destacó y agradeció la cooperación que Cuba brinda a su pueblo y el apoyo que siempre ha dado a su causa.