Proyectos cubanos ganadores del WSIS 2017 - Radio Ciudad Habana

El portal de la Red Salud Infomed, en la Categoría No. 10; el Concurso Pachamama Game Jam 2016, de la Universidad de las Ciencias Informáticas (Categoría No. 12); Cocina Cubana, de la Universidad de la Isla de la Juventud Jesús Montané Oropesa (Categoría 15) y la Enciclopedia Colaborativa Cubana Ecured (Categoría No. 3) se encuentran entre los proyectos campeones de los Premios de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI).

Fueron nominados 345 proyectos de todo el mundo para la fase de votación en línea (del 30 de marzo al 30 de abril) de los 467 proyectos presentados por la comunidad de Stakeholders de la CMSI.

Sobre la base de los resultados de la intensa fase de votación en línea, que contó con más de 1,1 millones de votos emitidos por los interesados de la CMSI, el grupo de expertos hizo una selección de proyectos ganadores.

Los 18 ganadores, de estos 90 campeones, serán reconocidos en una ceremonia en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra, el 13 de junio, como parte del Foro anual de la CMSI 2017 (del 12 al 16 de junio).

Además, se reconocerán 72 campeones de la WSIS Prize 2017 (los cuatro primeros en cada categoría) en la ceremonia especial dedicada a su éxito, y recibirán certificados especiales de logro.

Los Premios WSIS 2017 son un mecanismo para reconocer las iniciativas públicas, del sector privado, de la sociedad civil, de organizaciones internacionales e instituciones académicas más exitosas en el desarrollo de la Sociedad de la Información.

El concurso es una plataforma para identificar y mostrar historias de éxito y modelos que podrían ser replicados para empoderar a la comunidad a nivel local, así como para reconocer los esfuerzos de las partes interesadas en el logro de los objetivos de la WSIS de construir una Sociedad de la Información integradora, poner el potencial del conocimiento y las TIC al servicio del desarrollo.

Asimismo fomentar la utilización de la información y del conocimiento para la consecución de los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente y hacer frente a los nuevos desafíos que plantea la Sociedad de la Información en los planos nacional, regional e internacional.

Fuente: Cubadebate.

fny