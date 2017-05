Musical Cats vuelve al Anfiteatro del Centro Histórico - Radio Ciudad Habana

En una nueva temporada para el público cubano, continúa el musical Cats, en el Anfiteatro del Centro Histórico habanero, los sábados y domingos, a las nueve de la noche.

Esta puesta en escena del famoso espectáculo de Andrew Lloyd Webber, dirigida por Alfonso Menéndez, incluye los catorce números musicales del original y propone desempolvar y darle nuevo brillo a esta pieza

del teatro musical, con un elenco renovado, en su mayoría aficionado, y con deseos de ser acogida con el mismo entusiasmo que en la memorable temporada de su estreno, en abril de 2011.

Basado en el libro de poemas infantiles Old Possum’s Book of Practical Cats, del poeta inglés T. S. Eliot, la obra de Webber se estrenó el 11 de mayo de 1981 en el New London Theatre de Londres, y el 7 de octubre de 1982 pasó a Broadway, al teatro Winter Garden.

La pieza ha sido vista por más de cincuenta millones de personas alrededor del mundo, en Gran Bretaña, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Austria, Australia, Finlandia, Francia, Alemania, Holanda,

Hong Kong, Hungría, Islandia, Japón, Corea, México, Nueva Zelanda, Noruega, Rusia, Suecia, Suiza, Brasil… En 1993 se convirtió en el primer gran musical occidental en presentarse en Singapur y en el sureste asiático.

La obra trata de una comunidad de gatos –los Gélicos– que se escapan de sus casas una vez al año, en luna llena, para reunirse en el basurero del barrio a esperar la llegada de su líder, el anciano Gatusalén, quien da a conocer el nombre del felino que va a pasar a una nueva vida en el Edén Sideral de la Felinósfera. Mientras todos aguardan por el nombre del afortunado, un miembro del clan observa cómo un humano los mira con sorpresa, y se propone aclarar quiénes son los Gélicos, a través de la presentación de los ejemplares más característicos de esta peculiar familia. Cada gato interpreta una canción o número diferente, y ocurren algunas complicaciones…

Las entradas para Cats se pondrán a la venta los días de función, a partir de las seis de la tarde y hasta veinte minutos después de comenzada la presentación en el coliseo, situado en el litoral habanero.

Fuente MM