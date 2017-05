La principal fortaleza de Cuba es el Poder Popular

En la obtención de logros superiores, el perfeccionamiento de los órganos locales del Poder Popular constituye una tarea esencial. «Resulta imprescindible explicarle al pueblo cuánto se hace y darle los argumentos necesarios del porqué no se puede resolver en determinado momento una situación presentada. Es decisivo no solo el papel emprendido por los delegados, sino además por los organismos pertinentes», agregó el también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido.

En ese sentido, resaltó la importancia de hacer el análisis oportuno de los planteamientos de la población en cada uno de los consejos populares con las direcciones implicadas en su solución, como un programa continuo y permanente, así como el examen de estos temas en los consejos de dirección de las diferentes administraciones.

La calidad de los servicios que se prestan a la población ha sido de los temas más cuestionados. Juan Domínguez Miranda, presidente de la Asamblea Provincial, destacó que entre las direcciones con mayor número de planteamientos pendientes a solución se encuentran Viales, Vivienda, Acueducto y Alcantarillado, Comercio y la Empresa Eléctrica.

Coincidieron en que la principal debilidad está en el análisis de las causas generadoras de cada señalamiento, y en que una vez encontrada la solución de estos, es preciso darles seguimiento para que no vuelva a darse la misma incidencia.

«Lo que hagamos cada uno ha de ser en función del Poder Popular, que es el que representa al pueblo. No hay algo que pueda fortalecer más a la Revolución que un Poder Popular fuerte», aseguró José Antonio Valeriano Fariñas, miembro del Comité Central y primer secretario del Partido en la provincia.

Gladys Bejerano Portela, Contralora General de la República, añadió que «si no resolvemos los problemas que se presentan ponemos en peligro nuestras conquistas. Si hay un buen trabajo y no existen fallas en el control interno, estos se detectan a tiempo y no tienen que venir desde otro nivel a señalarlos».

Por otra parte, insistió en que «se debe hacer en cada lugar lo que nos corresponde, y hacerlo con honestidad, ver cómo usamos los recursos disponibles en aras de lograr ser eficientes».

La política de cuadros también fue debatida. «No solo se trata de cubrir la plantilla de las diferentes estructuras, sino además de seleccionar a las personas idóneas para asumir las responsabilidades, y prepararlos», aseveró Teresa Martínez, jefa del Consejo de la Administración Provincial.

Fuente: Granma

