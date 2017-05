Pierde Cuba ante Uzbekistán en la VII Serie Mundial de Boxeo - Radio Ciudad Habana

Van a tener que echar un poco de picante a la comida de los Domadores de Cuba, si pretenden ganar la VII Serie Mundial de Boxeo, sugería a voces mi vecino, mientras veía perder a tres de los cubanos ante los locales Tigres de Uzbekistán.

Tal fue el desenlace, este sábado, del primer cartel entre ambos elencos, correspondiente a la etapa de cuartos de finales del torneo, en fecha en la cual los asiáticos demostraron su nivel ascendente, exhibido con creces en la cita estival de Río de Janeiro 2016, cuando mayorearon, con tres medallas de oro, dos de plata e igual cantidad de bronce.

El resultado de los cubanos en la jornada sabatina, no distante del pronóstico de algunos, entre los que me incluyo, correspondió al formato C 1, que involucra a los púgiles de las divisiones de 49, 56, 64, 75 y 91 kilogramos.

En los 49 kilos, la gran movilidad y buena defensa del camagüeyano campeón del orbe y bronceado olímpico Yoahnys Argilagos no fueron suficientes para vencer la acometividad permanente del dorado bajo los cinco aros Hasanboy Dusmatov, quien ganó unánimemente el combate y mantuvo el invicto en sus 14 presentaciones en series mundiales.

Sin descuidar la defensa, exhibió mayor ataque por Cuba el matancero titular universal y olímpico juvenil de 2014 Javier Ibáñez (56 kg) ante el tercero de Río de Janeiro 2016 Murodjon Akhmadaliev, que a la postre se llevó el veredicto dividido de los jueces.

El también yumurino Andy Cruz, rey panamericano y líder del ranking mundial en la presente Serie Mundial, se encargó de frenar la racha uzbeca, al disponer (3-0) del monarca de Asia Ikboljon Kholdarov, en los 64 kilogramos.

Sin embargo, la pálida actuación del campeón olímpico Arlen López sobre el encerado (descoordinado y carente de movilidad y potencia en el golpeo) evitó eslabonar otra victoria, al verse aventajado en toda la línea por el titular asiático de los 75 kilos, Israil Madrimov.

La segunda raya de Cuba la marcó en los 91 kg el también guantanamero y submonarca del orbe Erislandy Savón, quien superó al rey de Asia en esa división, Sanjar Tursunov.

La confrontación definitiva entre ambas escuadras se definirá el venidero día 19, en el coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana, cuando se verán las caras los púgiles que intervienen en el formato C 2 (52, 60, 69, 81 y +91 kg).

En caso de registrarse un empate general entre estas selecciones, se desarrollaría un pleito adicional en la última de esas divisiones.

Los pleitos semifinales serán del dos al nueve de junio, y los pleitos que definirán la franquicia dorada se desarrollarán del 23 de ese mes hasta el primero de julio.