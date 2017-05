Madre: amor y razón

Siempre que piensas en mamá, lo haces con el corazón.

Infinita pasión cada día, pero el segundo domingo de mayo con una significación especial, por ser el día de las madres.

Su naturaleza delicada comienza desde el vientre. Todo el tiempo cargada de mimos, incrementados en los momentos más difíciles. El regaño oportuno lo hace con amor desmedido. Cada una es diferente, pero todas son amorosas, de eso no hay duda.

Gracias infinitas madre por estar siempre ahí, cuando más te necesito, por la paciencia infinita, por el amor incondicional.

Siempre he pensado que eres una madre genial pero como abuela eres espectacular.

Tus brazos siempre se abrían cuando quería un abrazo. Tu corazón comprendía cuando necesitaba una amiga. Tus ojos tiernos se endurecían cuando me hacía falta una lección. Tu fuerza y tu amor me guiaron, y me dieron alas para volar.

Una madre es capaz de dar todo sin recibir nada. De querer con todo su corazón sin esperar nada a cambio. De invertir todo en un proyecto sin medir la rentabilidad que le aporte su inversión. Una madre sigue teniendo confianza en sus hijos cuando todos los demás lo han perdido.

Encuentras la felicidad cuando yo la encuentro. Cuando yo vivo algo hermoso, lo vives a través de mi experiencia. Rezas por mí, incluso cuando yo solo rezo por mi mismo. Se que me darías el mundo entero si fueses capaz.

Me enseñaste a levantarme cuando caía, a disfrutar de los buenos momentos y a sobrellevar los malos, que la paciencia es una virtud, que de los errores se aprende y que con amor todo es más fácil. Te quiero mamá.

Por eso llegue a ti y todas las medres el abrazo caluroso que ustedes merecen.