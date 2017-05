Víctor Mesa dirigirá Industriales en próxima serie cubana de béisbol - Radio Ciudad Habana

Después de varias semanas de incertidumbre y especulaciones, Víctor Mesa fue designado por la Comisión Provincial de Béisbol, de La Habana, como el nuevo director del equipo Industriales para la venidera Serie Nacional.

El exjardinero de los equipos Cuba asumirá el rumbo de la nave azul tras la salida por motivos personales de Javier Méndez, quien estuvo al mando durante las dos últimas temporadas (2015-2017) del campeonato doméstico.

Mesa llega al equipo luego de culminar su ciclo con el conjunto de Matanzas, desde la campaña 2011-2012 a la 2016-2017, siempre con presencia en los play off, aunque con la deuda del título tras conseguir dos subtítulos y cuatro terceros lugares.

El polémico técnico dirigió también, en su debut en estos menesteres, la escuadra de su provincia natal, Villa Clara, durante las temporadas de 2000-2001 al 2007-2008, en las cuales consiguió dos segundos puestos e igual número de terceros.

La noticia llega algunos meses después de que Mesa anunciara su retiro como entrenador, quien luego de 14 campañas decidió descansar dados sus 60 años de edad, según declarara en una entrevista al semanario Trabajadores.

El anuncio de dirigir a los Leones de la capital contrasta con su determinación de abandonar los banquillos de la pelota cubana, al aseverar en la propia publicación que no me gustaría volver con ningún equipo. Ayudaré y apoyaré en lo que se me pida, pero la idea es no dirigir más.

La otra propuesta que se barajaba en la máxima instancia de la capital era la de Guillermo Carmona, con experiencia al frente del conjunto azul en las campañas entre 1998 y 2001, y quien estuvo a cargo del entrenamiento pretemporada después de la salida de Méndez.

Fuente: Prensa Latina.

fny