Autoridades del transporte: Nuevo servicio de taxis ruteros llegó para quedarse

Según comentó la viceministra del ramo Marta Oramas luego de realizar un reordenamiento en el balance de equipos del ministerio se decidió comenzar a ofrecer una nueva modalidad en el servicio de taxis: Taxis en rutas.

“En esta primera fase del servicio se ofrece desde la calle 272 en La Lisa hasta el Parque de la Fraternidad; teniendo en cuenta que los estudios realizados indican que es esta una de las rutas con mayor flujo poblacional. Este servicio tiene un precio preestablecido por tramos de hasta 8 kilómetros”.

El precio vigente está amparado en la resolución 365 del Ministerio de Finanzas y Precios y norma además de que si un pasajero se monta en un punto intermedio este bonificará según la cantidad de tramos recorridos. El viaje completo costará 15 pesos.

Tramos

Desde la cooperativa (San Agustín) hasta la Plaza de Marianao – 5 MN

Desde la Plaza de Marianao hasta Avenida de 26 (26 y 51) – 5 MN

Desde la Avenida de 26 hasta el Parque de la Fraternidad- 5 MN

La directiva insistió que existe una voluntad conciente e intencionada de incrementar este servicio en la capital como complemento al servicio principal.

“Este servicio llegó para quedarse. La dirección del gobierno de la capital está apostando porque la ciudad tenga varias modalidades de transportación que estén en consonancia con el nivel adquisitivo de las personas, aunque insistimos que ninguna de las modalidades complementarias sustituirá el transporte urbano”.

Rescate al sentido cooperativo

La viceministra de transporte expresó que esta nueva prestación viene a rescatar las buenas prácticas de los conductores teniendo en cuenta la disciplina cooperativista que van desde el uso del uniforme hasta las buenos modales.

Sobre este propio tema, el presidente de la Cooperativa número dos Martín José Betancourt Companioni refirió que se hizo un exhaustivo proceso de selección de los choferes, los cuales pasaron diferentes tipos de test.

“Los choferes que hoy trabajan con nosotros se escogieron de una bolsa de 250. Debo recalcar que le pedimos la exquisitez en los servicios, sobre todo asociado con la disciplina. Por ello se han separado dos choferes en apenas tres días”.

Cerca de 2600 personas han sido transportadas diariamente por los 48 carros que hasta el momento cubren la ruta San Agustín- Parque de La Fraternidad.

“Para prestar este nuevo servicio contamos con 65 carros; de ellos 60 son carros ligeros de 4 plazas y 5 micros de 11 plazas. Trabajamos desde las seis de la mañana hasta las ocho de la noche en esta etapa”, explicó Betancourt Companioni.

Más adelante detalló que para el sostenimiento de los taxis ruteros existen las provisiones necesarias pues se contrataron las piezas y partes como gomas, baterías, aceites y filtros para las dos marcas de autos: Ladas y Hyundai.

Entre tanto la viceministra del ramo subrayó que se le está dando un seguimiento por las autoridades del transporte quienes recogen las opiniones que ofrece la población.

“En diez o quince días se evaluará integralmente este servicio y se ajustarán los elementos necesarios como la extensión de las rutas, los puntos de intercambio u otros temas que beneficien a la población. Para dar a conocer cualquier opinión o queja se puede comunicar a través del 188 20”.

Habrá similar servicio para Diez de Octubre

En esta jornada también se anunció que el corredor de Diez de Octubre será beneficiado con esta misma iniciativa a partir de julio o agosto.

“En el caso del corredor de Diez de Octubre, la base de taxi rutero estará en el antiguo paradero de la Víbora. Este servicio cubriría ambos sentidos de la calzada de Diez de Octubre: Hacia la zona del Reparto Eléctrico y hacia el Parque de la Fraternidad. Se evalúa dividirlo también al Vedado”, agregó Luis Ladrón de Guevara, director de transporte de pasajeros del Mitrans.

Agregó que se selecciona este corredor porque atraviesa los municipios de mayor densidad poblacional de la capital, coexisten varios puntos de intercambio y persisten grandes acumulaciones de personas en los tres horarios picos del día.

“Las rutas que recorren esta vía tienen una frecuencia entre 7-12 minutos con diez o doce ómnibus y realmente no da abasto. Para ejecutar este plan se planifican realizar un reacomodo de las operaciones viales en esta zona, las cuales incluyen traspasar la recogida de desechos sólidos para la madrugada, así como el abastecimiento de tiendas en la tarde noche y una reparación del vial como la que se ejecuta hoy en la calle 51”, concluyó.

Ordenamiento de los porteadores privados

Todas estas acciones constituyen un referente para el reordenamiento en La Habana de los servicios de los porteadores privados, comentó la viceministra.

“Se está evaluando cómo reorganizar a los boteros en rutas y precios preestablecidos dándoles un grupo de facilidades. Sabemos que con los boteros muchos han sido los intentos de la capital de regular el precio, pero todo eso tiene que ir relacionado con un reordenamiento integral del servicio. Esto incluye establecer las rutas, la organización de piqueras, niveles de aseguramiento- partes y piezas-, precio de combustible diferenciado. Consideramos que estas medidas deben estar operativas en La Habana en el último trimestre del año”.

Sobre el propio tema agregó que en los próximos días se empiezan a reparar las piqueras, así como señalizar y pavimentar estos lugares. “Hay que crear condiciones para que la instrumentación sea eficiente”.

Ante la pregunta de qué pasará con aquellos que no deseen acogerse a estas medidas respondió.

“Aquellos boteros que no desee acogerse a estas medidas (no quiera enrutarse y pagar precios fijos) no recibirá los beneficios que mencionábamos con anterioridad. Además se aplicarán medidas restrictivas que le impidan trabajar en las rutas creadas. No obstante no tendrá que entregar su licencia”, enfatizó.