Recibe Juanito Camacho Distinción por la Cultura Cubana - Radio Ciudad Habana

El reconocido director de programas musicales Juan Manuel Camacho Moreira, reverenciado por conocedores como “la voz del rock en Cuba”, recibió de manos de Abel Prieto Jiménez, ministro de Cultura, la Distinción por la Cultura Cubana, la más alta que otorga la institución a creadores, artistas y especialistas con marcada presencia en el quehacer artístico del país.

Para orgullo del colectivo de Radio Ciudad de La Habana, el conocido Juanito Camacho, conductor, director y guionista de los programas Disco Ciudad, Jazz PM y Terapia, se destaca por sus conocimientos sobre el rock, su amplia variedad genérica y los acontecimientos más relevantes que lo rodean.

Esos fueron de los motivos para la alta distinción, sobre la cual dialogamos en el acto de imposición.

Aunque es una pregunta muy escuchada, quisiéramos saber qué significa para usted la distinción

Significa mucho, creo que se ha trabajado asiduamente con una seriedad tremenda, lejos de ser una rutina ha sido una labor de amor, de placer y constancia durante mucho tiempo.

Cuando llegan estos momentos es como si uno no se lo esperase, hay muchos otros compañeros que esperaban y merecen esta distinción, lo digo sin límites entre quienes sí y quiénes no, sencillamente me localizaron y no puedo negar la alegría que siento.

Ha sido una larga jornada de muchos años, pero todavía estamos y estaremos trabajando.

¿Qué nuevos desafíos trae aparejado este reconocimiento?

Seguir igual y mejor, no decaer ni un ápice y seguir en la esfera que siempre me ha tocado y he defendido.

Un mensaje para quienes admiran su trabajo.

Mucho amor, mucho cariño, salud suerte y sobre todo poner el corazón en la tarea que les toque, desempeñarla sin pensar en lo que viene, sino en el presente con todo el amor necesario para que se logre con calidad.

