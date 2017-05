Fidel Castro: Una Revolución de hechos y no de promesas

El 30 de mayo de 1968 Fidel Castro habla en la inauguración de obras hidráulicas en la zona del río Cauto, en la provincia de Oriente.

Comenta que tan sólo en varios meses se había realizado allí un sostenido trabajo para lograr la preparación de tierras para el cultivo de importantes renglones agrícolas.

Precisa que en siete meses hay ya en esa región miles de caballerías de tierras desbrozadas, cientos de kilómetros de canales construidos y tres presas derivadoras, una de las cuales se estaba inaugurando en esa ocasión.

“Parece verdaderamente increíble que un plan de esta magnitud y que obras de esta índole se hayan podido realizar en tan breve tiempo”.

Fidel detalla que esas obras no eran promesas porque la Revolución se ha caracterizado por los hechos y no por las promesas.



“Y por lo general los hechos van por delante de las palabras. Y así, tal vez una considerable parte de las cosas que se hacen en todo el país no se conocen, porque lo importante no es hacer propaganda; lo importante es construir, crear y desarrollar a nuestro país”.

Puede escuchar y descargar aquí la propuesta radial desde nuestro canal en Ivoox:





Este día, en 1992, Fidel clausura en el Palacio de Convenciones en La Habana el encuentro “20 años después de la creación del Destacamento Pedagógico “Manuel Ascunce Domenech”.

“Es imposible dejar de recordar cuando se constituyó este destacamento en aquel Congreso de la Juventud; estábamos ante un problema insoluble, ante una gran explosión de estudiantes de nivel medio y no había profesores”.

En su discurso ante los jóvenes integrantes del Destacamento Pedagógico, Fidel resalta la importancia que tiene el estudio de la historia de Cuba acerca de la cual afirma que es una fuente inagotable de valores que deben y pueden ser trasmitidos.



“Si usted no conoce la historia de Cuba no podrá jamás sentirse inspirado en los extraordinarios ejemplos de nuestros patriotas de la guerra del 68 o del 95, esos son unos personajes fabulosos. Estudiar historia es una forma de adquirir valores, es una forma de inspirarse en aquellos hombres que fueron, realmente, ejemplares”.

Fidel señala además que ignorar la historia es perder una fuente inagotable de valores, es perder una posibilidad infinita de trasmitir valores.

“De modo que estudiar la historia y estudiarla a fondo es quizás el instrumento más extraordinario de que dispongamos para trasmitir valores, sentimientos patrióticos, sentimientos revolucionarios, sentimientos heroicos”.

En esta fecha en el año 2009, Fidel elabora la Reflexión titulada La justicia en Estados Unidos.

“Si yo afirmara que en Estados Unidos reina el caos dirían que exagero, que ese país es una democracia donde existe justicia, respeto a los derechos humanos y la división de poderes, erigidos sobre los principios de Montesquieu y la Declaración de Philadelphia”.

Cita ejemplos de lo expuesto por varias agencias noticiosas en los que se hace evidente como los Estados Unidos violaban los derechos humanos.

Al año siguiente el 30 de mayo, Fidel escribe la Reflexión que identifica con el título El imperio y la droga.

“Hay que pedirle a la gran potencia apoyada en casi mil bases militares y siete flotas acompañadas de portaaviones nucleares y miles de aviones de combate con las cuales tiraniza al mundo, que nos explique cómo va a resolver el problema de las drogas”.



Fuente: Radio Rebelde

imop/