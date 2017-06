En Cuba se celebra anualmente cada tercer domingo de junio, y representa una forma de festejar y reciprocar la dedicación de los progenitores masculinos, un tanto en la sombra cuando se los compara con el papel de las madres en la crianza de los hijos.

Los países celebran este significativo día en diversas fechas.

El primer día del padre tuvo lugar en Washington el 19 de junio de 1910. Se celebraron misas como homenaje a los padres en otras ciudades de Estados Unidos. Oficialmente se celebra en todos los Estados Unidos desde 1924, cuando el presidente Calvin Coolidge, lo declaró como celebración nacional. En 1966 el presidente Lyndon B. Johnson firmó una proclamación que declaraba el 3er. Domingo de junio como fecha para la celebración del día del padre.



En la Argentina el primer festejo se realizó un 17 de agosto de 1958, en honor a José de San Martín (día en que fallece), considerado “Padre de la Patria”. Pero también se festeja el tercer domingo de junio, como en otros países.



Bolivia y Honduras lo festejan el 19 de marzo, día de San José según la tradición católica (santo patrono de los carpinteros); según la Biblia, José, el padre de Jesús, era carpintero.Se ha querido, significar esta fecha, como país irrenunciablemente católico, asociándolo con la fecha en que se recuerda el día de San José, padre de la cristiandad alineada a la Iglesia Católica Apostólica y Romana.



Entre esas fechas existía una celebración especial dirigida a recordar a San José, el carpintero de Galilea y el Padre adoptivo de Jesús, por tanto esa fecha marcada en 19 de marzo tenía y aún tiene connotaciones especiales para su celebración, especialmente entre los obreros de la madera, como se denomina a los ebanistas y carpinteros.



Pero fue recién en el año 1958, cuando por impulso de un empresario privado, Don Víctor Handal Salame se impuso la celebración del Día del Padre como un elemento simbólico de recordación a un Ser importante que es la base del hogar y que se lo reconoce como el Padre… de familia.



El padre, es quien en forma dura y cotidiana, trabaja para subvenir la mayor parte del presupuesto familiar, Él es quien da normas de trabajo, de respeto y moralidad en el hogar.



Un papá es ante todo un hombre con corazón, que sabe señalar el horizonte con optimismo y confian



En Brasil se celebra el dia 10 de agosto



En Chile se festeja por costumbre el tercer domingo de junio. Sin embargo, la fecha oficial es el 19 de junio.

El Día del Padre o Día de los Padres es un día conmemorativo en el cual se celebra al padre dentro de la familia con la intención de reconocer la paternidad responsable y amorosa. En la mayor parte de los países de América Latina incluyendo Colombia, el Día del Padre en Colombia se celebra el tercer domingo de junio. En este día se festeja a los tíos, a los abuelos y a los padres en general y en otros países suele celebrarse el 19 de Marzo (día de San José).



En la República Dominicana se celebra el último domingo de julio.



En Inglaterra, como en la mayoría de paises, esa fecha cae en el tercer domingo de cada mes de junio. Por lo tanto, la ocasión no está marcado en una fecha determinada, y no se va modificando cada año.

Se celebran fiestas religiosas que se caracterizan también con la entrega de regalos en grandes fiestas en las casa. En este día, los niños colocan a través de sus más profundos sentimientos de afecto y gratitud hacia sus padres, con tarjetas, flores y chocolates que son presentados a los papás, como expresiones de afecto y gratitud.

Los niños pequeños tratan de ayudar a sus padres con tareas sencillas artes y artesanías hechas en casa. El colorido tarjetas de felicitación hechas a mano son un regalo preferido entre muchos niños.

En esta fecha no solamente se rinde tributo al padre, sino también a todos aquellos hombres que actúan como figuras paternas, como son los padrastros, tíos, abuelos, y en general aquellos que contribuyen con esmero en la crianza de los pequeños.



La grandeza de un padre se complementa con lo sublime de una madre, y hoy los roles de cada uno han cambiado según la necesidad que la vida moderna y acelerada lo exige.



Hasta hace pocos años, el padre era considerado como proveedor y quien imponía las reglas en el hogar; el padre era muy respetado y querido pero se mantenía una relación vertical de mando y obediencia dentro del núcleo familiar.



Sin embargo, cómo no reconocer la disciplina y rectitud con la que educaban a sus hijos, cómo no recordar sus enseñanzas y consejos que con sabiduría impartían en largas tertulias familiares, cómo no enorgullecerse de que dieron un nombre limpio, respetable y digno como la más grande herencia del ser humano.



En la actualidad los roles de los padres han cambiado, si bien es cierto sigue siendo el eje del hogar, sus actividades son compartidas con la madre y viceversa, es decir el padre y la madre trabajan fuera de casa para llevar el sustento al hogar, pero de igual manera ambos comparten los quehaceres del hogar y la crianza de los hijos.

Este cambio en la estructura familiar ha ennoblecido aún más la función del padre, porque vive y comparte más experiencias enriquecedoras con sus hijos y su compañera, haciendo la vida más alegre y llevadera, con mayores manifestaciones de amor, cariño, ternura y respeto por parte de los padres, construyendo vínculos familiares indestructibles.