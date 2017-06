En breve, una nueva edición de Rutas y Andares - Radio Ciudad Habana

Con numerosas novedades llega la edición 17 de Rutas y Andares para Descubrir en Familia, según trascendió en conferencia de prensa en el Centro para la Interpretación de las Relaciones entre Cuba y Europa, con sede en el antiguo Palacio del Segundo Cabo.

En rueda de prensa se conoció que se diseñaron las rutas la Presencia infantil en los museos; la etnográfica que entretejerá la historia del vestuario a partir de las piezas que singularizan países y regiones, y la de las colecciones de los museos de farmacia.

A esas rutas se sumarán las especiales como la organizada por Factoría Habana, que ha privilegiado el género histórico en el arte, la del Centro Hispano-Americano de Cultura que propone un viaje por Hispano-América y la de la Quinta de los Molinos para conocer acerca de ese espacio verde, sus mariposas y polimitas. Momento revelador

será la dedicada a los 80 años del Guernica, de Pablo Picasso, la cual indagará en el contexto histórico social, la obra misma y su autor.

En los andares habrá temas nuevos como Remembranzas del Vía Crucis, Los patios coloniales y otros que dan continuidad, como La impronta africana en la cultura cubana, que esta vez se traslada al municipio de Regla. También el público podrá optar por recorrer las calles para advertir los trazados urbanos y las diversidades de estilos en arterias de los municipios de La Habana Vieja y Centro Habana.

Gracias a la colaboración del proyecto Cultura entre las manos, de laemisora Habana Radio, varias de estas propuestas tendrán el servicio de interpretación para personas sordas.

Cada viernes, en diferentes instituciones habaneras y en los proyectos de barrio, los andantes tendrán la oportunidad de profundizar acerca de la vida y la obra de José Martí, mientras los adolescentes y jóvenes, mediante dispositivos móviles, recorrerán espacios históricos de la zona colonial de la ciudad. Una aplicación creada especialmentepara Rutas y Andares por el Lic. Víctor Fernández permitirá descubrir de manera lúdica y dinámica La Habana intramuros que vivió el Héroe Nacional en las primeras etapas de su vida.

El Andar infantil Somos 1, que desde su surgimiento ha atendido a niños que viven en situación de vulnerabilidad, en este verano dirigirá su mensaje cultural al servicio de rehabilitación pediátrica del hospital Julito Díaz. Para los más pequeños también habrá un andar titiritero y una nueva edición de los Niños Guías del Patrimonio, quienes conducirán a varias familias ganadoras por el Museo Observatorio del Convento de Belén.

Los andares virtuales, que en sus inicios se organizaron para las personas de la tercera edad, impedidas de realizar largos recorridos, por su nivel de aceptación se han extendido a todas las edades. En lapresente edición se conjugarán temáticas históricas, literarias y científicas, con ciclos completos como el dedicado a los países europeos y a la poesía cubana.

La opción de talleres continúa ampliándose en temáticas y públicos con una tendencia al trabajo intergeneracional, como uno de los pedidos más frecuentes de la familia. Entre los premios de Rutas y Andares están las opciones teatrales, conciertos didácticos y visitas a proyectos sociales, museos y centros culturales recientemente inaugurados o restaurados.

Se concederán tres premios: el tercero para quienes tengan 1 ruta y 2andares vencidos o 1 taller vencido; el segundo, hasta 2 rutas y 4 andares vencidos o hasta 2 rutas y 1 taller vencidos; y el primero, hasta 4 rutas y 5 andares vencidos o hasta 4 rutas, 2 andares y un taller vencido.

Los tickets de Rutas y Andares estarán a la venta de martes a sábados, de 9:30 a.m. a 5:00 p.m., y los domingos de 9:30 a.m. a 12:00 m. en el Museo de la Ciudad, Museo de Arte Colonial, Convento de San Francisco de Asís, Museo Casa Natal de José Martí y Maqueta del Centro Histórico, a partir del 4 de julio. La Quinta de los Molinos tendrá un

punto de venta de los tickets de su ruta especial (de lunes a viernes, de 9:30 a.m. a 4:00 p.m.). Los tickets tendrán un carácter familiar (hasta tres adultos y tres niños), con un precio preferencial de cinco pesos cada uno.