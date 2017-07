Constituyen Comisión de Candidaturas Nacional para Elecciones generales en Cuba - Radio Ciudad Habana

La Comisión de Candidaturas Nacional, quedó oficialmente constituida en La Habana de cara a las elecciones generales en la isla.

Esta entidad, elaborará y presentará los proyectos de candidaturas de los delegados a las Asambleas Provinciales y de diputados a las Asamblea Nacional del Poder Popular.

Hasta el 4 de julio tomarán posesión de sus cargos las comisiones de candidatura a nivel provincial y municipal, a la vez que continúa la capacitación de las autoridades electorales.

“La Comisión de Candidaturas Nacional (CCN) cumple un rol importantísimo dentro de nuestro sistema electoral. Hay una relación entre nuestra sociedad civil, de la cual forman parte las organizaciones que representa, y el Estado en la conformación de la candidatura de los cargos políticos fundamentales en la venidera etapa”, expresó este viernes Homero Acosta Álvarez, secretario del Consejo de Estado, durante el acto de constitución y toma de posesión de sus cargos de los siete integrantes de dicha Comisión.

Su trabajo “supone una alta responsabilidad y lo hacen no con un espíritu gremial sino que aglutinan los intereses de toda la nación, pensando en el compromiso de aquellos que en su momento propondrán”.

“Es una singularidad de nuestro sistema electoral, donde no hay una maquinaria de partidos políticos disputándose unos cargos electorales, donde no son los partidos políticos desde sus oficinas designando a los candidatos, donde no hay campañas ni financiamiento”.

Ahora corresponde “un periodo de preparación para coordinar con cada una de las estructuras a nivel provincial y municipal, y que el proceso sea superior a todos los demás en esta etapa crucial de la historia de la Revolución”.

De acuerdo con la Ley Electoral, las comisiones de candidaturas nacional, provinciales y municipales se crean para elaborar y presentar los proyectos de candidaturas de delegados a las Asambleas Provinciales y de Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), y para cubrir los cargos que eligen estas y las asambleas municipales.

