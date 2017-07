Crece actividad científica y tecnológica cubana durante 2016

Un crecimiento del 23 por ciento alcanzaron los gastos de la actividad científica y tecnológica del país durante el 2016, lo que significa la inversión de 781,8 millones de pesos.

Este incremento, según la Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación del CITMA es considerado un salto importante en medio de la contracción de la economía nacional en 2016. Sin embargo, no se refleja de igual forma en todos los organismos y sectores.

Los ministerios de Salud Pública, Ciencia Tecnología e Innovación, Agricultura, Transporte, Educación Superior y BIOCUBAFARMA totalizaron el 84 por ciento del volumen total, mientras se reafirma la tendencia histórica favorable a los gastos corrientes (salarios y otros) en detrimento de los gastos de capital o inversiones (construcción y montaje, equipamiento y otros) que representa solamente el 12 por ciento del total de los gastos de la actividad científica y tecnológica en Cuba.

Las fuentes de financiamiento a estos gastos proceden esencialmente del Presupuesto del Estado, el Fondo Financiero para la Ciencia la Tecnología y la Innovación (FONCI), y el Financiamiento Empresarial (63, 2 y 34 por ciento respectivamente).

Armando Rodríguez Batista director de Ciencia Tecnología e Innovación del CITMA insistió en la importancia del crecimiento cultural de los organismos, sectores, instituciones en cuanto a ciencia tecnología e innovación, pues si existen conocimientos sobre para qué es preciso la innovación, ciertamente es muy difícil la inversión en ellos.

“El crecimiento no se refleja de igual forma en todos los sectores, hay quienes crecen más y otros menos, con lo cual no podemos conformarnos. Tenemos que insistir en que todos los sectores económicos del país, en particular los que están definidos como estratégicos dentro del plan nacional 2030 progresen.

“Hacemos este análisis de lo acontecido durante el 2016, justamente porque desde ya estamos conformando los planes del 2018, por ello nos encontramos en interacción constante con las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE) en vistas de que logren incluir y visualizar a la ciencia, la tecnología y la innovación como medular para un mayor crecimiento y desarrollo económico.”

De manera que, el incremento en un 23 por ciento de los gastos de la actividad científica y tecnológica cubana durante 2016, con respecto al 2015, significa que el porcentaje de los mismos en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) alcanza el 0,91 por ciento.