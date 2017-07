Egresan más de 400 alumnos del Colegio de Defensa Nacional - Radio Ciudad Habana

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) graduaron más de 400 alumnos de los cursos de formación académica de posgrado del Colegio de Defensa Nacional y doctores en Ciencias específicas.

El acto político-cultural fue presidido por el general de Cuerpo de Ejército Leopoldo Cintra Frías, ministro de las FAR, y el general Solly Zacharía Shoke, jefe de la Fuerza de Defensa Nacional Sudafricana.

En la ceremonia, efectuada en la Academia de las FAR, los estudiantes más integrales y el oficial de mejor defensa en la obtención de la condición de doctor en Ciencias específicas recibieron la medalla Ignacio Agramonte de segunda y tercera clases, la medalla Combatiente de la Producción y la Defensa, la distinción Servicio Distinguido y su título de graduados, de manos de los generales de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, viceministro primero de las FAR, jefe del Estado Mayor General, y Ramón Espinosa Martín, viceministro de las FAR.

A este reconocimiento se sumó el que realizaron los agregados militares navales y aéreos acreditados en Cuba a los egresados más destacados de la promoción Aniversario 64 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en merecido tributo a los jóvenes de la Generación del Centenario.

La agresividad del Gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba nos impuso, desde los primeros años de la Revolución, prepararnos para defender nuestras conquistas y la soberanía de nuestro pueblo, de ahí que la formación y superación de oficiales de las FAR sea, desde entonces, una de las tareas de más alta prioridad para la institución, aseguró el general de brigada Diego Coba Sanz, jefe de dirección del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

En nombre de los homenajeados habló el coronel José Luis Espinosa Rodríguez, quien expresó que los conocimientos y enseñanzas adquiridos les han permitido elevar la preparación integral para cumplir eficientemente misiones en tiempo de paz o en la guerra.

Tengan la certeza de que aplicaremos en la práctica lo aprendido, concluyó.

Fuente: Juventud Rebelde.

fny