Comprueba Machado Ventura avances del proyecto Castellanos - Radio Ciudad Habana

El proyecto polimetálico Castellanos, ubicado cerca del poblado de Santa Lucía, en Minas de Matahambre, inició su fase de puesta en marcha por la planta de trituración primaria.

Los avances en la obra, considerada la inversión minera más importante del país, fueron constatados por José Ramón Machado Ventura, vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en su segundo día de visita a ese territorio de la occidental provincia de Pinar del Río.

A cargo de la Empresa Minera del Caribe S.A. y con un monto de inversión de 278 millones de dólares, el proyecto, que se dedicará a la producción de concentrados de plomo y zinc para la exportación, ya tiene compromisos productivos para el último trimestre del año, pues comenzará las operaciones en octubre.

——————-

Destaca López Acea, estabilidad de productos en los mercados

Mercedes López Acea, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria en La Habana, afirmó que, aunque todavía no se satisface la demanda, se aprecia un ligero incremento de la oferta de productos en los Mercados Agropecuarios Estatales (MAE) de la capital.

Comentó, además, que existe mejoría en el incremento de la producción de las minindustrias, y agregó que se mantiene estable la entrega de pollo, carne de cerdo, embutidos, productos lácteos, frijol, arroz, y de diferentes conservas.

La vicepresidenta del Consejo de Estado, señaló que en los pequeños MAE capitalinos existen de 14 a 16 variedades de productos, mientras que en los grandes mercados de Guanabacoa, Mariano, La Palma, el Cerro y La Lisa, se encuentran más de 200, los cuales tienen muy buena aceptación popular.

——————-

Constituida Comisión de Candidatura Provincial de La Habana

En La Habana quedó constituida la Comisión de Candidatura que se encargará de elaborar y presentar los proyectos de candidaturas de los delegados a la Asamblea Provincial y Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

En el acto, efectuado en la capitalina Fragua Martiana, el Presidente de la Comisión Electoral Provincial Roberto Cárdenas Santos, hizo lectura de los requerimientos que establece la ley para la constitución de dicha comisión.

Presidido por la miembro del Buró del Partido en la capital Jakelín González López, los seis miembros que integran la comisión reafirmaron su compromiso de seleccionar a la persona con los mejores requisitos para desempeñar su rol de delegado.

——————-

Egresan más de 400 alumnos del Colegio de Defensa Nacional

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) graduaron más de 400 alumnos de los cursos de formación académica de posgrado del Colegio de Defensa Nacional y doctores en Ciencias específicas.

El acto político-cultural fue presidido por el general de Cuerpo de Ejército Leopoldo Cintra Frías, ministro de las FAR, y el general Solly Zacharía Shoke, jefe de la Fuerza de Defensa Nacional Sudafricana.

En la ceremonia, efectuada en la Academia de las FAR, los estudiantes más integrales y el oficial de mejor defensa en la obtención de la condición de doctor en Ciencias específicas recibieron la medalla Ignacio Agramonte de segunda y tercera clases, la medalla Combatiente de la Producción y la Defensa, la distinción Servicio Distinguido y su título de graduados, de manos de los generales de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, viceministro primero de las FAR, jefe del Estado Mayor General, y Ramón Espinosa Martín, viceministro de las FAR.

——————-

Avanzan en Italia preparativos para encuentro de cubanos en Europa

Las agrupaciones de cubanos residentes en Italia avanzan hoy en los preparativos del duodécimo encuentro regional de sus connacionales radicados en Europa, el cual se realizará en Milán del 20 al 22 de octubre próximo.

Al frente de la tarea está Ada Galano, presidenta de la Coordinadora Nacional de Asociaciones de Cubanos Residentes en Italia (Conaci), quien considera la reunión una excelente oportunidad para reafirmar la defensa de la identidad y soberanía de la nación.

En declaraciones a Prensa Latina, destacó además su valor como espacio para el debate y el intercambio de información sobre temas actuales de interés, desde una perspectiva integral y abarcadora de la vida de la sociedad en general.

——————-

Estudiantes de varios países buscan graduarse de cine en Cuba

Estudiantes de la Escuela Internacional de Cine y Televisión emplazada en Cuba comenzarán a discutir hoy sus tesis para graduarse en especialidades como Dirección, Guión, Edición, Documental, Producción, Sonido, Fotografía, Televisión y nuevos medios.

En total suman 43 los alumnos que culminan el curso 2016-2017 y, de acuerdo con la institución, proceden de Venezuela, España, Brasil, Panamá, Dinamarca, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Puerto Rico, Italia, República Dominicana, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Colombia, Honduras y Cuba.

Como cada año, el comité evaluador de los trabajos de tesis lo integran relevantes personalidades y profesionales del audiovisual, entre ellos los argentinos Hernán Musaluppi y Paula Markovich, los chilenos Matías Bize y Julio Cesar Rojas, los franceses Jacques Comets, Jean Perret y Damien Sueur. pl

——————-

Ofrecen médicos cubanos más de cinco mil consultas en feria de Tarija

Más de cinco mil consultas gratuitas ofrecieron hasta ahora los médicos cubanos, durante la Feria de Salud que continúa en el municipio de Uriondo, del departamento boliviano de Tarija.

Los cooperantes brindan atención en una veintena de especialidades, entre ellas medicina interna, pediatría, ginecología, neurología, endocrinología y cirugía.

El evento fue inaugurado la víspera por el presidente Evo Morales, quien agradeció la solidaridad incondicional del pueblo y el Gobierno cubanos con Bolivia.

——————-

Flujo de turistas a La Habana crece 29 por ciento

El flujo de turistas foráneos a La Habana creció al cierre de mayo pasado 29 por ciento en comparación con igual mes de 2016, informó hoy Xonia Beltrán, delegada en La Habana del Ministerio de Turismo.

La directiva subrayó entre los mercados con mayores aumentos en la emisión de turistas al destino capitalino a Alemania, Francia, Italia, Reino Unidos y España.

Resaltó también el alza de viajeros procedentes de Estados Unidos, quienes solo pueden venir bajo las 12 licencias generales permitidas por el bloqueo económico, comercial y financiero para el intercambio pueblo a pueblo y nunca como turistas.