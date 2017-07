Triunfa estudiante cubana en Olimpiada de Matemáticas - Radio Ciudad Habana

La alumna de décimo grado del Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Vladimir Ilich Lenin, de La Habana, Beatriz Albizu Campos, obtuvo la Medalla de oro Perfecto, en la Olimpiada Centroamericana de Matemáticas.

El presidente de la Sociedad Cubana de Matemática y Computación, explicó que en el certamen, realizado en El Salvador, se mostró la calidad de la educación cubana, expresada en sus profesores y el apoyo de sus familiares.

Anunció que el oro ganado por Beatriz Aldisucampo en la Olimpiada Centroamericana de Matemática, es otro mérito al obtenido por la selección de la Universidad de La Habana, que asistió al Concurso de Programación por Equipo en Estados Unidos.

Ese colectivo obtuvo el máximo de puntuación posible en la competencia regional caribeña de la American Computation Machine y de campeones en Latinoamérica.

