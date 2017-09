Conjunto Folklórico Nacional de Cuba celebra cumpleaños 80 de su fundador - Radio Ciudad Habana

Para celebrar las ocho décadas del etnólogo y folclorista Rogelio Martínez Furé, los integrantes del Conjunto Folklórico Nacional de Cuba se dieron cita en el tabloncillo donde cada día queda la impronta de quienes a lo largo de 55 años defienden las expresiones de la cultura popular y tradicional.

A la sede de la emblemática agrupación llegaron también los miembros del cuarteto de clarinetes Madera Despaigne, con una excelente selección de temas que provocaron palabras de elogio, al Furé, los títulos interpretados para halagar al maestro de generaciones fueron Nobody know, el Golpe Bibijagua, Perla Marina y la popular Guantanamera.

La interpretación del negro spiritual fue muy bien recibida por el octogenario intelectual, fundador de la compañía en mayo de 1962, junto al mexicano Rodolfo Reyes. En relación con la letra del tema y su similitud con la historia del Conjunto Folklórico Nacional de Cuba, el homenajeado comentó:

“Estoy muy agradecido por la manera en que ustedes interpretaron este tema, que tiene mucho que ver con la historia del Conjunto Folklórico Nacional de Cuba, a nosotros no nos regalaron nada, todo ha sido conquistado a sangre y fuego, en un período donde no se creía en la cultura popular y tradicional.

“Los integrantes de esta compañía, músicos, bailadores, cantadores e informantes, (a quienes me atrevo a catalogar como bibliotecas vivientes) son la raíz fundamental de lo que ahora vemos.

“Nadie sabe lo que he pasado, nadie se imagina los problemas que he vencido, dice la canción y eso está en total consonancia con la historia de esta agrupación que hoy no celebra mi cumpleaños, sino su propio quehacer a lo largo de 55 años, ellos son los que deben recibir esta homenaje hoy, porque estoy convencido de que el Conjunto Folklórico Nacional de Cuba llegará a su centenario.”

fny