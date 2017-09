El miembro del Buró Político y General de Cuerpo de Ejército Leopoldo Cintra Frías, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en su condición de Jefe de la Región Estratégica Occidental, calificó ese texto como básico para puntualizar de conjunto las acciones a acometer para restablecer los territorios tras ser afectados por el intenso huracán Irma.

Afirmó que bajo esa guía trabajará cohesionadamente la dirección del Partido, las organizaciones de masas y sociales y el pueblo, a fin de lograr que el país funcione con normalidad.

En la reunión, presidida por el también miembro del Buró Político Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, los órganos de trabajo dieron cuenta de su desempeño en la recuperación con el objetivo de restablecer cuanto antes servicios vitales para la población.

La Unión Eléctrica informó que hubo afectación en todas las termoeléctricas, y la Antonio Guiteras, en Matanzas, la más grande, tiene daños serios.

Según lo expuesto por Yuri Viamontes, viceministro de Energía y Minas, los trabajos de restablecimiento empezaron por oriente donde ya tienen totalidad de servicio eléctrico las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba y Granma, en tanto están al 80 por ciento Holguín y Las Tunas.

Se comenzó a levantar el sistema eléctrico en occidente y ya se da servicio en algunos lugares, incluyendo zonas de la capital, precisó.

La Habana –señaló- no sufrió daños apreciables en los circuitos pero la situación más seria es lograr que entren en funcionamiento las termoeléctricas y los pozos de gas; no obstante, se deben ir incorporando al servicio los circuitos no afectados o con daños menores.

La miembro del Consejo de Estado y presidenta de Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Inés María Chapman, acotó que existen afectaciones en el abasto, el cual se ha restablecido en las provincias orientales de Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Granma.

Las Tunas fue afectada, pero se empieza a trabajar con grupos electrógenos, mientras es Camagüey la más perjudicada por el huracán Irma, pero se trabaja para restablecer el suministro en las próximas 72 horas, informó Chapman.

De Villa Clara a occidente se trabaja con grupos electrógenos, en tanto Pinar del Río no tiene problemas pues fue mucho menos perjudicada por el meteoro, puntualizó.

Agregó que en el caso de la capital, con sistemas más grandes de abasto de agua, entre hoy y mañana ya debe estar activo el servicio, priorizando los hospitales.

Se conoció que numerosas brigadas trabajan para restablecer completamente las comunicaciones, mientras contingentes de todo el país apoyan las labores para superar en el menor tiempo posible los perjuicios ocasionados por Irma.

El miembro del Buró Político y presidente del Parlamento, Esteban Lazo Hernández, insistió en que se deben tomar experiencias de esta situación para futuros eventos, sobre todo en cuanto a la observancia de la disciplina, respeto a las autoridades en los casos de evacuación y el seguimiento de las personas a las orientaciones de la Defensa Civil para cada fase.

En resumen, la Defensa Civil da cuenta del esfuerzo mancomunado de los organismos, organizaciones de masas y sociales junto a todas las instituciones con vistas a restaurar la normalidad.

Las acciones se ejecutan de acuerdo a como dijera Raúl en su llamamiento: “enfrentemos la recuperación con el ejemplo del Comandante en Jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, quien con su permanente fe en la victoria y férrea voluntad nos enseñó que no existen imposibles”.

Fuente: ACN/imop