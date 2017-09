Cardiocentro Willian Soler salvó vidas en medio del azote de Irma - Radio Ciudad Habana

Fundado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz el 26 de agosto de 1986, el Cardiocentro Pediátrico William Soler, en La Habana, siempre está preparado para cualquier urgencia o emergencia, incluso ante situaciones de desastres.

Precisamente, el viernes ocho de septiembre, cuando se esperaba la entrada a La Habana del potente huracán Irma, que azotó a casi toda Cuba, allí llegó el pequeño de tres meses Néstor Enrique Delgado Rivero con una atresia tricúspide, cardiopatía congénita severa que le provocó una seria complicación.

Procedente desde el día anterior de Santiago de Cuba, con su mamá Daimí Rivero Camacho, el lactante, en la madrugada del viernes se puso cianótico y lo trasladaron hacia esa institución, donde fue atendido por urgencia.

En diálogo con la ACN, el doctor Alexander González Guillén, cirujano cardiovascular al frente del grupo que exitosamente ejecutó la compleja operación a corazón abierto, explicó que primero le realizaron un procedimiento para oxigenar al infante y después llevarlo al quirófano.

Aclaró que la atresia tricúspide es una cardiopatía severa cianótica que se caracteriza por la ausencia de esa válvula, encargada de comunicar la aurícula derecha con el ventrículo derecho del corazón.

En el caso de esta dolencia al no existir dicha comunicación, no pasa sangre a oxigenarse en los pulmones, solamente el paciente se mantiene vivo porque existe una pequeña comunicación a nivel de las aurículas y de los ventrículos, dijo.

La comunicación a nivel de las aurículas del pequeño Néstor era muy chiquita y no había mezcla de la sangre para que pudiera vivir y estaba muy cianótico, refirió el cardiocirujano.

Necesitaba una operación paliativa en la cual se pusiera una fístula o un conducto que llevara la sangre de una arteria a una de las ramas pulmonares, y ampliar el orificio de la comunicación interauricular.

Más de dos horas duró la intervención quirúrgica que se realizó a corazón abierto, explicó el especialista.

Sin máquina de circulación extracorpórea era imposible cometer este acto quirúrgico porque el niño podía hacer una arritmia y caer en parada cardiaca, era mortal, precisó.

Por suerte el paciente toleró la operación, salió el viernes a las nueve de la noche para la terapia y se fue despertando el sábado; ya el domingo al mediodía se le quitó el tubo endotraquial, es decir, la ventilación mecánica y estaba ventilando por sí mismo, acotó.

El galeno aclaró que con el huracán Irma, en el Cardiocentro se adoptaron las medidas de aseguramiento, de instrumental, ropa, alimentación para los trabajadores y todo fluyó.

Muchos enfermeros tuvieron que doblar el turno porque no pudieron irse, estaban desde temprano y su relevo de por la noche no podía entrar porque estaba el huracán azotando, entonces la mayoría del personal trabajó 24 horas, significó.

El Cardiocentro William Soler prestó servicios los días del ciclón, sin tener ninguna afectación y reiniciaron las operaciones el 13 de septiembre, luego de la etapa de recuperación con la higienización efectuada el lunes y martes por ese colectivo.

Allí mensualmente se realiza como promedio unas 24 cirugías entre corazón abierto y cerradas, (las que no llevan máquina de circulación extracorpórea), así como también procedimientos con dispositivos o cateterismos a determinados pacientes.

Además del servicio a niños con cardiopatías congénitas desde horas de nacidos, que en muchas ocasiones hay que practicarles intervenciones quirúrgicas, se atiende a adultos que desde pequeños se trataron y ya sobrepasan los 20 y 30 años de edad, aclaró el galeno.

Daimí Rivero Camacho, madre de Néstor Enrique Delgado Rivero, manifestó su eterna gratitud al grupo de médicos y otros especialistas que le salvaron la vida a su pequeño.

