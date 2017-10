Con la premisa de que el control tiene que corresponderse y favorecer los procesos de recuperación con el ritmo que llevan, la Contraloría General de la República acompaña a los consejos de defensa de los territorios tras el paso de Irma.

El periódico Juventud Rebelde publica hoy una entrevista con Gladys Bejerano Portela, Contralora General de la República, quien expresa que para desarrollar su labor en esas circunstancias, los auditores trabajan rigiéndose por un programa que se construye a partir de la experiencia y las disposiciones que emite en cada momento el Gobierno Revolucionario.

Desde hace años, cuando eventos meteorológicos como Ike y Gustav azotaron partes del territorio nacional, la institución tomó la decisión de que los auditores, luego de un entrenamiento, participaran en la fase de recuperación, con el objetivo de acompañar a los consejos de defensa en la toma de las medidas preventivas de control en el momento en que comienza la distribución de los materiales y los donativos.

La también vicepresidenta del Consejo de Estado explicó que el referido programa contiene claramente cada parámetro que se debe controlar y

“ está a la mano del auditor, que también se lo facilita a todas las administraciones que intervienen en el proceso inherente a la distribución de los materiales, para que se ejecute eficientemente el autocontrol”.

Bejerano Portela aseguró que esa experiencia, aplicada ahora tras el azote del huracán Irma al territorio nacional, permite ayudar en momentos en que la organización es tan importante para garantizar el uso racional y transparente de los recursos.

Refirió que cuando Sandy azotó a Santiago de Cuba coincidió con la comprobación al control interno, y entonces se decidió que allí los auditores se dedicaran a las tareas de la recuperación, lo que constituyó un importante estímulo y fortaleció el compromiso revolucionario de quienes como misión tienen la de preservar el patrimonio público y como máxima aspiración cumplir con su deber de servidores del pueblo.

“Básicamente el control que hacemos es preventivo. Estamos convencidos de que cuando se controlan los procesos oportunamente, de manera integral, en su propia ejecución y no después, no surgen desvíos”, subrayó.

Según reconoció la funcionaria, la Contraloría en la capital se ha incorporado al gran esfuerzo que realizan el Partido y el Gobierno, brindando su modesta contribución para que el proceso recuperativo sea ordenado.

En una fase inicial se dedicaron al estudio de las normativas establecidas para el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Gobierno Revolucionario, y así auditores designados han actuado como veedores para apreciar en la práctica los flujos establecidos y la organización adoptada a la hora de la distribución de materiales, lo que les ha permitido actualizar el programa que debe guiar las acciones de control en todo el país, no solo para los auditores, sino también para las administraciones que participan en estas actividades.

Aseguró que en la medida en que se incrementen los lugares para la venta en todo el país, y avancen los importantes procesos que deben antecederlos, como la determinación, el examen y la certificación de a quién hay que hacerle la entrega, se irán incorporando los auditores, que mediante muestras harán comprobaciones y prepararán a los auditores del resto del sistema.

El objetivo principal de nuestra presencia es preventiva: en primer lugar, identificar los riesgos, porque no podemos darnos el lujo de perder los recursos; hay que aprovecharlos óptimamente; y en segundo lugar para que cualquier desvío no genere un estado de opinión desfavorable, lo cual sería una injusticia ante el enorme esfuerzo que realiza la Revolución porque se cumpla ese principio solidario y humano, que para nosotros es ley, “nadie quedará desamparado, ni abandonado”», precisó Bejerano.

Añade el diario que esa opinión la comparte Miriam Marbán González, Contralora jefa de La Habana, la cual puntualizó que la comisión creada debe actuar en equipo y no que el damnificado sea visitado en un momento por Vivienda y en otro por la Dirección de Trabajo, Planificación Física.

“Eso permitirá una visión integral del asunto en cada caso, así como poder conversar no solo con el damnificado, sino con otros entes de la comunidad, al tiempo que de ese modo se evita que entre dos personas se pongan de acuerdo para alguna ilegalidad, se haga una evaluación incorrecta. No todo tiene que ser delito. No todo es que la gente quiere favorecer a otro a cambio de algún beneficio personal. También puede haber errores y cuando se actúa en equipo se minimiza el error”, subrayó.

“Nosotros no somos el eslabón más importante en este contexto. El esfuerzo que están haciendo el país, el Partido y el Gobierno en el territorio son los mayores protagonistas”, acotó.

