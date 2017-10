Cubanos en Ecuador reiteran defensa de la patria y rechazan bloqueo - Radio Ciudad Habana

La Asociación de Cubanos Residentes en Ecuador (Acure) ratificó el compromiso de defender al pueblo y Gobierno de su país, y rechazó el bloqueo impuesto por Estados Unidos contra el archipiélago caribeño.

La directiva de Acure fue enfática en sus planteamientos, realizados en el marco del balance bianual de sus actividades, que se llevó a cabo en la sede social de los trabajadores de la Empresa Eléctrica, en Quito.

En el intercambio, Rafael Nodarse, presidente de la asociación, destacó el fortalecimiento de la instancia en sus bases, ampliadas en las ciudades de Ibarra, Guayaquil, Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Como homenaje de eterna gratitud a la memoria del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, fallecido en noviembre, Acure decidió concederle, post mortem, la Medalla de la Dignidad.

——————

Considerables pérdidas en sector tabacalero cubano a causa del bloqueo

De abril de 2016 al 28 de febrero de 2017, el sector tabacalero contabilizó afectaciones superiores a 634 millones de dólares, debido al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba por el Gobierno de Estados Unidos.

El Grupo Empresarial de Tabaco de Cuba (Tabacuba) informó que esas pérdidas se corresponden en mayor medida con el impedimento de acceder con los productos tabacaleros cubanos al mercado de ese país.

En este sentido, agregó, se reportan daños en la exportación de tabaco Premium de 117 millones 500 mil dólares, mientras que en la de tabaco hecho a máquina el monto rebasa los 19 millones de dólares.

Otro de los perjuicios, abunda Tabacuba, está vinculado a las importaciones de mercancías, materiales de empaques y auxiliares, piezas de repuesto y otros aprovisionamientos necesarios para la industria de cigarrillos y de tabacos hechos a máquina.

——————

Asociación de viajes a Cuba rechaza medidas de Gobierno de EE.UU.

Representantes de agencias de viajes, turoperadoras y organizaciones sin fines de lucro estadounidenses rechazaron las recientes decisiones del gobierno norteamericano de reducir drásticamente la presencia diplomática en Cuba.

Integrantes de la asociación profesional Viajes a éticos y responsables (Respect, por las siglas en inglés) discutieron un proyecto de declaración para expresar su oposición a esa medida del Gobierno de Donald Trump.

En un encuentro, los miembros de esas organizaciones desaprobaron totalmente la declaración del Departamento de Estado y la retirada de personal estadounidense de la sede diplomática en La Habana.

——————

México enviará a Cuba brigada de electricistas

México enviará a Cuba una brigada de especialistas en materia de generación, distribución y transmisión de energía eléctrica para apoyar a la mitigación de los daños causados por el huracán Irma, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La brigada, equipada por la Comisión Federal de Electricidad, tendrá el objetivo de contribuir a las acciones que se desarrollan en la Isla para restablecer el suministro de energía eléctrica.

En un comunicado, refirió que la víspera llegó al país una brigada del Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve, la cual está integrada por 41 médicos especialistas en Ginecología, Neurocirugía, Ortopedia, Traumatología, Pediatría, Cirugía General y Psiquiatría, entre otros, la cual se encuentra en la zona de Juchitán, Oaxaca, afectada por los recientes sismos.

——————

Cubano Bruzón regresa al top 100 del ajedrez mundial

El GM cubano Lázaro Bruzón regresó al top 100 del ajedrez mundial, y se sitúa en el lugar 88, con 2660 puntos de coeficiente Elo, según el nuevo ranking mundial divulgado por la Federación Internacional.

El antillano, que resultó eliminado en la segunda ronda de la recién concluida Copa Mundial, ganó 8,8 puntos en ese certamen, gracias a una victoria y un empate ante el GM español David Antón, y dos empates ante el estadounidense Hikaru Nakamura.

Su coterráneo Leinier Domínguez , quien en noviembre próximo cumplirá un año sin jugar torneos clásicos, avanzó a la casilla número 20 del planeta, para ratificarse con 2739 puntos de Elo, como el mejor jugador latinoamericano en el escalafón del orbe.

——————

Industria de turismo seguirá llevando estadounidenses a Cuba

Compañías de turismo, aerolíneas, cruceros y otras entidades de la industria turística dicen que seguirán llevando estadounidenses a Cuba pese a una espectacular advertencia de seguridad emitida el viernes por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

“Seguimos creyendo que Cuba es un destino seguro para nuestros viajeros, y continuaremos realizando nuestras excursiones hasta que nuestra valoración cambie”, dijo Greg Geronemus, director general de SmarTours.

“Durante mucho tiempo ha habido bastante tensión política entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba, pero la experiencia que nuestros viajeros han tenido en tierra con la gente cubana no ha sido sino increíble. No tenemos razones para suponer que estas experiencias no continuarán”, afirmó.

Empresas de viajes dicen que no hay reportes de turistas estadounidenses afectados negativamente por los misteriosos ataques sónicos en contra de diplomáticos estadounidenses y otros funcionarios, y que los viajes de estadounidenses a Cuba siguen siendo legales bajo las normas actuales.

——————

Cuba logró segundo lugar y boleto en premundial de voleibol

El equipo femenino de Cuba logró el segundo lugar en el grupo B del torneo de Norte, Centroamérica y el Caribe (NORCECA) y el boleto para el Campeonato Mundial de Japón, en 2018, aunque cayó 0-3 ante el anfitrión Canadá, con sede en Langley, Columbia Británica.

Luego de superar ambas selecciones por 3-0 a Nicaragua y Santa Lucia, las locales, también con el cupo para la cita del orbe nipona, derrotaron este sábado, en duelo de invictas, a las cubanas, con parciales de 25-18, 25-15 y 25-23, en partido marcado por la cantidad de errores no forzados.

La máxima anotadora del encuentro fue la norteña Alexa Lea Gray, quien acumuló 19 puntos, distribuidos en 14 en el ataque, tres en el bloqueo y dos en el servicio, apoyada por Marie-Lea Bálanger (17/13-3-1) y Kila Richey (11/7-4-0), mientras que por las discípulas de William Robinson resaltó la capitana Sulian Matienzo (12/12-0-0).