Violinista norteamericano ofrecerá concierto en La Habana - Radio Ciudad Habana

Como parte de las propuestas culturales de la Temporada de conciertos 2017 del Laboratorio Nacional de Música Electroacústica, se presentará en la Casa Víctor Hugo, en La Habana, el próximo sábado 7 de octubre, a las cinco de la tarde (hora local), el destacado violinista y compositor norteamericano Christopher Tignor.

Sus emotivas partituras y su enfoque único de la práctica de la electroacústica, basada en la interpretación en vivo, le han ganado el reconocimiento de los círculos clásicos y experimentales a partir de sus 8 LP con los sellos Western Vinyl y New Albion.

Tignor es el creador de los softwares que utiliza para sus presentaciones en vivo. Ha compuesto y grabado obras para ensambles como The Knights, la orquesta de cuerdas A Far Cry y el cuarteto de cuerdas Brooklyn Rider, con los que se ha presentado en reconocidas salas, como Zankel Hall del Carnegie.

En su condición de arreglista para cuerdas, el también conferencista e ingeniero de software ha trabajado con Helios, John Congleton, This Will Destroy You, Meshell Ndegeocello y otros artistas que se mueven en las fronteras de la música popular.

Como resultado de su peculiar técnica interpretativa con el uso de diapasones, Tignor es patrocinado por el fabricante de diapasones alemán Wittner. El importante líder de software Antares lo patrocina por su ingeniosa utilización del Afinador automático como armonizador del violín “coral”.

Para la realización del concierto, el Laboratorio Nacional de Música Electroacústica cuenta con la colaboración de la Oficina del Historiador de la Ciudad, la Casa Víctor Hugo y el Centro Nacional de Música de Concierto.

Situada en la calle O´Reilly núm. 311 entre Habana y Aguiar, La Habana Vieja, la Casa Víctor Hugo resurge como centro cultural dedicado a promover la cultura francesa en la capital cubana, con un interesante proyecto sociocultural que involucra a la comunidad. El espacio está conformado por una biblioteca, salas de conferencias y de exposiciones, aulas dedicadas a la enseñanza de la lengua francesa y un salón de proyecciones.

Asimismo, la institución patrimonial atesora una reproducción de la mascarilla mortuoria del célebre escritor, documentos, y otras piezas de gran valor patrimonial donadas por Francia. Objetos asociados a la farmacia y la medicina francesa encontrados por arqueólogos de la OHCH, pinturas murales y fragmentos de azulejos catalanes (XVIII) y valencianos (siglo XIX) también pueden ser apreciados en este centro cultural.

