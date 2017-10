Canciller ofrece declaraciones sobre relaciones Cuba-Estados Unidos (minuto a minuto) - Radio Ciudad Habana

Hace a penas unos minutos el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, ofrece este martes declaraciones a la prensa nacional y extranjera acreditada acerca de la decisión del gobierno de Estados Unidos de exigir la retirada de parte del personal diplomático cubano en Washington.

La medida norteamericana llega cuatro días después de que el presidente Donald Trump decidiera retirar más de la mitad de sus funcionarios de la embajada en La Habana, alegando supuestos ataques contra los diplomáticos de esa nación en Cuba.

Minuto a minuto: Conferencia de prensa del Canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla

——————————————————————————————————————————————-

15:22-.Ante la pregunta de AP Bruno Rodríguez esclareció que Cuba no ha tomado ninguna medida contra Estados Unidos, no daña a sus empresas, no tiene territorio estadounidense ocupado, no daña a sus ciudadanos, sino que nuestro país favorece el diálogo bilateral. Hemos apostado por la convivencia civilizada en beneficio de ambos pueblos y países, ratificó.

——————————————————————————————————————————————-

15:22-.La corresponsal de la agencia AP en La Habana preguntó al canciller cubano si las medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos y el Gobierno cubano de este momento constituyen el regreso al periodo anterior al 17 de diciembre del 2014.

Asimismo, preguntó qué había sucedido con los diplomáticos canadienses que en un primer momento habían referido iguales síntomas.

——————————————————————————————————————————————-

15:20-.El Minrex reitera la disposición de Cuba a continuar con la cooperación para esclarecer los hechos y concluir la investigación. Con estas palabras concluyó su presentación el canciller cubano, tras lo cual se produjo la ronda de preguntas.

——————————————————————————————————————————————-

15:20-.La medida anunciada por EE.UU. de recortar el personal diplomático cubano en Washington tiene un carácter eminentemente político, reafirmó el canciller cubano.

——————————————————————————————————————————————-

15:20-.El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba reafirma que Cuba no ha perpetrado ni perpetrará jamás ataques de ninguna naturaleza contra los diplomáticos y sus familiares.

——————————————————————————————————————————————-

15:18-.Hasta el momento, dijo el canciller cubano, de acuerdo con la información disponible y los datos ofrecidos por Estados Unidos, no existen pruebas de los supuestos ataques ni se han identificado posibles autores.

——————————————————————————————————————————————-

15:18-.Bruno manifestó que las autoridades cubanas cooperaron durante las tres visitas realizadas por las agencias especializadas estadonidenses.

——————————————————————————————————————————————-

15:15-.Tras repetidas solicitudes al gobierno de EE.UU., agencias especializadas de ese país viajaron a Cuba, se reunieron con su contraparte cubana y dijeron que cooperarían de manera más activa en el esclarecimiento de los incidentes.

——————————————————————————————————————————————-

15:15-.Los expertos cubanos concluyeron que el principal obstáculo para esclarecer los hechos ha sido la falta de información y su entrega tardía.

——————————————————————————————————————————————-

15:12-.En aras de contribuir al proceso investigativo y legal, las autoridades cubanas trasladaron a las de EE.UU. requerimientos de información, como parte del expediente de investigación. Hasta el momento, las autoridades cubanas no han podido acceder a las personas afectadas o los médicos que los examinaron, por lo cual no tienen fuentes primarias de información.

——————————————————————————————————————————————-

15:12-.Bruno señaló que el Presidente cubano Raúl Castro, en conversación con el encargado de negocios de EE.UU., solicitó más información, sin embargo los datos suministrados carecían de detalles y resultaron insuficientes.

——————————————————————————————————————————————-

15:10-.El canciller cubano explicó que ante la tardía e insuficiente información suministrada a las autoridades cubanas para la investigación, estas solicitaron más información a los Estados Unidos.

——————————————————————————————————————————————-

15:10-.Como informó el Minrex el pasado 9 de agosto, desde que se informara la presunta ocurrencia de incidentes contra algunos diplomáticos y sus familiares, se inició una investigación por parte del Estado cubano, se habilitaron nuevos canales de comunicación y se creó un comité de expertos.

——————————————————————————————————————————————-

15:08-.Bruno Rodríguez recordó que Cuba ha sido víctima en el pasado de atentados contra su personal diplomático, sin embargo cumple con la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas de 1961.

——————————————————————————————————————————————-

15:08-.En sus declaraciones a la prensa el canciller cubano expuso que en la reunión sostenida con Rex Tillerson se advirtió de no tomar decisiones apresuradas y reiteró la disposición de cooperar en el esclarecimiento de los hechos.

——————————————————————————————————————————————-

15:05-.El canciller Bruno Rodríguez manifiesta que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba protesta y denuncia esta decisión.

——————————————————————————————————————————————-

15:05-.El 29 de septiembre, el Secretario de Estado norteamericano anunció la decisión de retirar a una parte del personal diplomático de ese país en La Habana, tras supuestos ataques que afectaron su salud.

El 3 de octubre decidieron que diplomáticos cubanos se retiraran de la sede en Washington.

——————————————————————————————————————————————-

15:00-.Bruno comienza transmitiendo las condolencias a las víctimas del tiroteo del pasado domingo en Las Vegas