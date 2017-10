Brenda Navarrete, de Eyeife a su mundo - Radio Ciudad Habana

Entre las exponentes de la música cubana que protagonizaron las jornadas del Festival de Música Electrónica Eyeife, se destaca la percusionista, cantante y compositora Brenda Navarrete, una intrépida joven cubana que no le teme a las exigencias de los ancestrales tambores batá.

Ella, junto a otras cubanas amantes y cultoras de la música popular cubana, centró la atención en una velada especial que tuvo lugar en la Universidad de las Artes (ISA).

Sobre este y otros temas dialogamos con la talentosa Brenda Navarrete.

¿Cuál fue el programa que presentado esa noche del Festival?

Trabajé junto al Dj francés Jean du Voyage y con un proyecto de adolescentes llamado “Voces”, dirigidos por Vivian Montané, con quienes interpreté una obra mía titulada Babba Elegguá, en la que mezclamos las sonoridades del folclor afrocubano con la música electrónica.

Estuve presentando este trabajo como parte de un bloque de mujeres jazzistas, que integraron, además, las jazzistas Zule Guerra y Mary Paz.

Aprovechemos para actualizar a nuestros lectores en materia de tu primer CD: “Mi mundo” ¿Por dónde va el trabajo?

El disco ya está listo y debe salir de manera digital al mercado, lo tendremos físicamente en el próximo mes.

Lo grabé con una disquera canadiense y me encantaría licenciarlo con alguna casa discográfica cubana para que también pueda llegar a las manos del público cubano, ese que me hace grande cada vez que me presento ante ellos.

¿En el fonograma, cuáles son las participaciones especiales que más se destacan?

El CD está plagado de estrellas de la música cubana, personas muy talentosas a quienes agradezco por acompañarme en este trabajo: Alain Pérez, que es el coproductor, Rolando Luna (piano), Rodney Barreto (drums), Eduardo Sandoval (trombón), Horacio el Negro (drums), Leonardo Gil Milián (piano), mi hermana Melvis Santa (voz) y muchos otros amigos que me han apoyado en mi carrera, desde los inicios.

¿Cuántos temas contiene “Mi mundo”?

El volumen incluye 10 temas, la mayoría creaciones propias, otros de la música tradicional cubana y otros de la autoría de Alain Pérez, para mí es una bendición que el universo me dio.

¿Cuáles son tus planes más cercanos después del CD?

A la presentación de este material le seguirá una gira internacional importante, prevista para el venidero año y una presentación del disco en Cuba, para finales de 2017.

¿Qué esperas del público cuando tenga el volumen en sus manos?

Creo que lo van a disfrutar, es otra faceta de Brenda. Tiene rumba, salsa, jazz y world music y espero que lo reciban con agrado. He estado presentando algunos de estos temas durante mis conciertos en los centros donde actúo y me ha gustado mucho ver a los jóvenes consumiendo la propuesta que les llevo y haciéndolo con total complicidad.

¿Dónde se presenta Brenda Navarrete en estos momentos?

Estoy tres sábados de cada mes en el Café Miramar (5ta Ave y 96) y un sábado en un nuevo espacio que se ha creado para el jazz, en el Diablo Tun Tún (20 y 35), a este lugar llega público de diferentes edades, amantes del jazz fusión, que es lo que fundamentalmente se hace allí.

