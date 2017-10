Presidente Maduro: Ha triunfado la paz y la democracia en Venezuela

“Desde ya digo, reconozco el resultado de las elecciones en todos los anuncios hechos por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Victoria, 17 gobernaciones (…) La oposición ha tenido cinco triunfos, se los reconocemos como hemos hecho siempre”.

Además, transmitió sus felicitaciones a todo el pueblo de Venezuela “a todos los que salieron a votar. El 61.4 por ciento es récord de participación en una elección de gobernadores y gobernadoras”.

El mandatario indicó que es la cifra más alta en 15 años. “Si lo comparamos con países del continente y países de Europa, es un récord inimaginable en esos países”, indicó el jefe de Gobierno.

Asimismo, manifestó que el camino “es la democracia, es el debate de ideas, son las elecciones. El camino no es quemar gente, no es quemar las ciudades, no es matar, no es la violencia, no es la guerra económica para ponerle los precios a la gente como locos para que la gente se ponga molesta”.

El mandatario Maduro agregó que “esta victoria es una proeza moral y política del pueblo venezolano que ha aprendido a resistir los embates de la oligarquía y que ha dicho no a las sanciones, no al intervencionismo. Queremos vivir en paz”.

