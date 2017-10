Rememora presidente venezolano alegato de autodefensa de Fidel Castro - Radio Ciudad Habana

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rememoró el alegato de autodefensa del joven Fidel Castro ante el juicio en su contra iniciado el 16 de octubre de 1953 por los asaltos a los cuarteles cubanos Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

En un mensaje publicado en la red social Facebook, el mandatario venezolano recordó el espíritu de lucha del Comandante Fidel Castro, quien en un día como hoy hace 64 años, presentó su defensa en el juicio en su contra por el asalto al Cuartel Moncada y Céspedes, efectuado el 26 de julio de 1953.

También señaló que la historia ha absuelto al líder de la Revolución cubana, quien, agregó, sigue al frente de las batallas en defensa de la humanidad, en especial de los pueblos de América Latina y el Caribe.

Podemos decir con certeza, que ante el pueblo cubano, ante los pueblos de América Latina y el Caribe, ante los pueblos del mundo, la historia ha absuelto al Comandante Fidel Castro, quien como luz del pensamiento y la lucha, sigue al frente de la gran batalla en defensa de la humanidad, escribió.

Además, el jefe del Estado bolivariano publicó fragmentos del discurso de Fidel en aquel entonces, en el que señalaba el camino de luchas que vendrían, con un análisis profundo de su momento y de cómo al final, todas sus acciones quedarían demostradas como necesarias.

En cuanto a mí, sé que la cárcel será dura como no la ha sido nunca para nadie, preñada de amenazas, de ruin y cobarde ensañamiento, pero no la temo, como no temo la furia del tirano miserable que arrancó la vida a setenta hermanos míos. Condenadme, no importa, la Historia me absolverá, citó el presidente venezolano.

Fuente: Prensa Latina.

fny