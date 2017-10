Dj francés llegó al Festival Eyeife de Música Electrónica - Radio Ciudad Habana

El Dj francés Jean du Vayage estuvo de paso por La Habana como parte del cartel artístico que protagonizó las acciones del Festival de Música Electrónica “Eyeife”, que auspicia la casa productora PM Record y que inició con grandes esperanzas, a partir de un programa aceptado por conocedores de las novedades sonoras que inundan el mundo.

El invitado europeo cumplió con un programa entrado en su presentación en la Universidad de las Artes (ISA), y en el que compartió escenario con las cantantes cubanas Brenda Navarrete, Zule Guerra y Mary Paz.

En un español entendible, el talentoso Dj dialogó con los lectores de esta publicación.

¿Cuáles son las motivaciones que lo han traído a Cuba?

Vine a La Habana motivado por el interés de hacer un proyecto musical en el que mezclaré la música electrónica con la tradicional cubana, esa es la esencia del trabajo que realizo: hacer coincidir la música tradicional de los diferentes países, con la electrónica.

Me gusta la música cubana, en especial la yoruba, por lo mezclaré estas dos sonoridades, esperando obtener resultados que atraigan la atención de los conocedores de la música.

¿Cuáles son los elementos que tienen en común las sonoridades que mezcla?

La pasión de la música, para mí es muy importante respetar la tradición musical de cada nación, hay muchas sonoridades contemporáneas que conviven en esta tierra, pero para mí es importante descubrir la más antigua, la que viene de la esclavitud.

Disfruto haciendo este proyecto porque prefiero las músicas del mundo que tengan mucho de historia, escojo las más viejas, por eso trabajaré también con la rumba, el son, el danzón y muchos otros géneros.

Durante el Festival Eyeife intercambió con varios Djs cubanos, qué espera de esos encuentros

Hacer un proyecto que pueda reunir a diferentes países e influencias que me permitan comprender mejor la tradición cubana, para llevar a los franceses otra música, más allá de la de Buena Vista Social Club, que es la que más se conoce en mi país.

Porque la música cubana es muy rica y pienso que hay mucho más que la salsa y el reguetón.

Siempre me he sentido atraído por las sonoridades del mundo y, en particular, por la singularidad y mestizaje de la cultura cubana, a través del dúo Ibeyis conocí de la cultura yoruba y su música, una sonoridad que ha despertado en mí el deseo de conocerla mejor.

¿Existen elementos comunes entre la música que hacen los Djs franceses con la que hacen los cubanos?

Sobre todo el amor que ponen en su trabajo, eso les permite tener inspiraciones en diferentes estilos y formas, para lograr un discurso sonoro singular.

En Francia, por ejemplo no hay muchos Djs que utilicen la música tradicional, la mayoría trabajan con la más actual, pienso que es más interesante para mí descubrir los orígenes de las músicas del mundo, ese es solo un ejemplo de lo que nos hace iguales y diferentes a la vez.

La estancia de Jean du Voyage en Cuba incluyó un concierto en la Terraza del Palacio de Prado, edificación que ocupa la Aliaza Francesa, en compañía de su homólogo cubana Wichy del Vedado, con quien, además, compartió escena en el Café del Teatro Bertolt Brecht.

A sus presentaciones musicales en la Isla se suma la impartición de talleres de scratch en la sede de la Alianza Francesa de Cuba, destinado a jóvenes y adultos.

fny