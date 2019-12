¿Cómo evadir los riesgos de padecer un Alzheimer?

La enfermedad de Alzheimer crece en nuestro país debido al aumento de la esperanza de vida; tanto la de inicio tardío como la temprana o precoz, puede ser un rasgo de familia porque todas tienen muchas cosas en común, incluidos sus genes y estilos de vida.

¿Puede diagnosticarse precozmente?

Aún no existe ningún análisis preciso para predecir si alguien padecerá un Alzheimer de inicio temprano, la que se manifiesta entre los 30 y 65 años aproximadamente, como el tardío, donde el cuadro clínico comienza a evidenciarse más o menos a mediados de la sexta década de vida.

Tampoco existe un tratamiento es específico capaz de controlarla o de curarla a pesar de las muchas investigaciones realizadas al respecto y otras en ejecución.

Importancia de la herencia.

Quien esté preocupado por los cambios en su memoria u otros problemas para pensar, debe visitar a un especialista y referirle sus antecedentes familiares donde debe exponer datos sobre su salud y la de los familiares cercanos de por lo menos tres generaciones, a saber abuelos, padres e hijos, y los hábitos de estilos de vida como la adicción al taco o al alcohol, la práctica o no de ejercicios, etc.; de esta manera pudiera conocerse si la enfermedad de Alzheimer es un factor hereditario, que no quiere decir fatal e inapelablemente inevitable.

Aunque las personas no pueden modificar los genes heredados de sus ancestros, no tienen la obligatoriedad de sufrir la enfermedad de manera absoluta, pues cualquiera puede cambiar para bien sus estilos de vida más deplorables, evadiendo con este accionar las enfermedades heredadas.

Todos pueden hacerlo

Un médico y el buen sentido común pueden indicar los pasos para mantenerse saludable y observar mejoría en la memoria y el pensamiento. Estos incluyen mantener la mente activa, hacer ejercicio regularmente, comer una dieta saludable rica en frutas y verduras, conservar peso corporal, presión arterial y colesterol en niveles saludables, controlar la diabetes tipo 2 en caso de existir, dejar de fumar y beber alcohol, dormir lo suficiente y de manera lo más confortable posible, recibir un tratamiento adecuado en casos de depresión y pasar con amenidad el tiempo junto a la familia y los amigos.

La mente activa

Consiste en mantenerse vinculado a cualquier tipo de actividad laboral o benéfica con una actividad mental organizada o sistemática.

Los ejercicios

Deben hacerse de acuerdo a la edad y al estado de salud de cada persona y siempre orientados por un personal especializado, aunque se hagan en la propia casa.

Una dieta saludable

Se consigue eliminando la comida chatarra y las adiciones tóxicas con alimentos donde predominen las frutas y los vegetales, las legumbres, las carnes blancas, los aceites saludables, los alimentos integrales y los lácteos descremados. Todo conducente a mantener un peso corporal saludable.

Lo controlable

Mantener bajo control los parámetros que garanticen una buena salud física y mental como es la presión arterial, la depresión o determinados análisis, confirmados por el médico de asistencia.

Es necesario un buen sueño diario con una corta siesta incluida y las mejores relaciones familiares.

Todo un conjunto amigable capaz de enfrentarse y derrotar al Alzheimer.

imop/