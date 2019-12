El pasado domingo 8 de diciembre fueron publicadas, bajo el título Una telefonía fija y segura, las medidas que adoptará la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA), donde se explica que se pondrá en vigor la Resolución No. 176 del Ministerio de Comunicación, el próximo 8 de enero.

A partir de esa fecha todos los clientes deberán renovar sus contratos de servicio de telefonía fija, incluyendo la alternativa de 400 minutos.

La información ha generado dudas, por lo que varios clientes han acudido a las distintas oficinas comerciales.

En tal sentido, Ailen González Muñoz, Especialista C en Telemática del Departamento de Mercadotecnia, Comunicación y Soporte, de la División La Habana, explicó: “Los clientes no tienen que acudir a las oficinas comerciales, hasta tanto no entre en vigor la resolución No. 176 y sean avisados paulatinamente para la renovación del contrato”.

ETECSA ofrece disculpas a los lectores por las dudas causadas.

Fuente: Tribuna de La Habana/imop