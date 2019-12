Aborda Parlamento cubano temas económicos en sectores estratégicos

Como antesala al IV Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional en su IX Legislatura, los diputados reciben este jueves una información de los Ministros de Economía y Planificación, y de la Agricultura, Alejandro Gil y Gustavo Rodríguez, con la presencia del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel.

Anteriormente, los legisladores analizaron importantes temas de la vida económica y social cubana, entre los que se encuentran el programa de la vivienda y la cadena de impagos en el comercio minorista.

Otros asuntos que merecieron atención fueron la situación epidemiológica del país, la accidentalidad, el cumplimiento de la Ley 118 de Inversión Extranjera, y la marcha de la zafra.

El papel de los Joven Club en la política de informatización de la sociedad, y la formación de atletas de alto rendimiento, también ocuparon la agenda de las comisiones.

………………….

Cuba no aplicará medidas neoliberales para enfrentar tensiones económicas

No hemos aplicado ni aplicaremos medidas neoliberales para enfrentar la tensa situación del país, dijo este jueves en esta capital Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación, al informar a los diputados sobre el comportamiento de los indicadores económicos del país durante el 2019.

No se han cerrado escuelas ni hospitales, no se han incrementado los precios del combustible ni de la electricidad para disminuir consumo, contrario a ello se ha convocado al ahorrar y a compartir entre todos el esfuerzo, aseveró el titular en presencia de Miguel Díaz-Canel, Presidente de la República y de Esteban Lazo, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

Las perspectivas económicas mundiales están apuntando a la baja en comparación con las estimaciones de principio de año, y en el caso de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) plantea que persiste la desaceleración generalizada en la región previendo un crecimiento del 0,1 por ciento y como perspectiva para 2020 del 1,3 por ciento.

En el caso de Cuba, este año está matizada por el arreciamiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, además de medidas de presión con énfasis en impedir el arribo de combustibles al país, señaló.

Recordó que desde abril se enfrentan restricciones adicionales con la asignación de portadores energéticos, afectándose el transporte público, la agricultura, la producción y distribución de alimentos, así como repercutiendo en la paralización temporal de algunas inversiones y la disminución del ritmo de otras.

………………..

Aclara ETECSA sobre renovación de contratos de telefonía fija

Se irá avisando, paulatinamente a los usuarios, cuándo deben presentarse en las pficinas para la renovación del contrato.

El pasado domingo 8 de diciembre fueron publicadas, bajo el título Una telefonía fija y segura, las medidas que adoptará la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA), donde se explica que se pondrá en vigor la Resolución No. 176 del Ministerio de Comunicación, el próximo 8 de enero.

A partir de esa fecha todos los clientes deberán renovar sus contratos de servicio de telefonía fija, incluyendo la alternativa de 400 minutos.

La información ha generado dudas, por lo que varios clientes han acudido a las distintas oficinas comerciales.

En tal sentido, Ailen González Muñoz, Especialista C en Telemática del Departamento de Mercadotecnia, Comunicación y Soporte, de la División La Habana, explicó: “Los clientes no tienen que acudir a las oficinas comerciales, hasta tanto no entre en vigor la resolución No. 176 y sean avisados paulatinamente para la renovación del contrato”.

ETECSA ofrece disculpas a los lectores por las dudas causadas.

……………………

Celebran Cuba y Ghana 60 años de relaciones diplomáticas

Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político del Partido y vicepresidente cubano, presidió en La Habana el acto político-cultural con motivo del aniversario 60 de las relaciones diplomáticas entre las Repúblicas de Cuba y Ghana.

En la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), tuvo lugar la celebración por la efeméride, en la cual Napoleón Abdulai, embajador ghanés en la mayor de las Antillas, rememoró que el 23 de diciembre de 1959 Ghana fue la primera nación de África Subsahariana en establecer relaciones diplomáticas con el país caribeño.

………………………….

Cuidar y preservar la memoria histórica es asunto de todos

Preservar la memoria histórica de la nación es un asunto de todos, dijo Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República, al dirigirse a los diputados de la comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente que evaluó el programa.

El mandatario destacó que cuando se lanzó la estrategia había un deterioro notable de los archivos de diferentes soportes, y en muchos lugares no existía una estructura para garantizar el cuidado de los mismos, ni el personal especializado para hacerlo. Díaz-Canel dijo que ya se encuentran digitalizados gran cantidad de periódicos y, aunque se ha avanzado, no todos los problemas están resueltos, razón por la que se escalonó el programa.

………………………….

Canciller cubano canceló sello Aniversario 60 del MINREX

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, canceló el sello postal conmemorativo por el Aniversario 60 del Ministerio de Relaciones Exteriores, en ceremonia efectuada en la sede de ese organismo.

En la cancelación de esa emisión especial participaron también Wilfredo González Vidal, viceministro de Comunicaciones, y Carlos Asencio Valerino, director del grupo Correos de Cuba.

La estampilla escogida fue diseñada por José Antonio Medina y reproduce una foto de Fidel Castro durante su intervención en las Organización de las Naciones Unidas el 12 de octubre de 1979, en su condición de Presidente del Movimiento de Países No Alineados.

…………………………..

Cuba: delegado del pueblo y para el pueblo

La rendición de cuenta del delegado a sus electores consolida uno de los principios democráticos que sustenta nuestro sistema político, subrayó Miriam Brito Sarroca, presidenta de la Comisión de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular, la cual evaluó los resultados de este proceso recién concluido.

En la jornada, que contó con la presencia de Homero Acosta Álvarez, secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, los diputados conocieron de la realización de más de 68 mil reuniones, con una asistencia del 78,4 por ciento.

Según los diputados, hay que lograr reuniones de rendición de cuenta más dinámicas, con mayor debate de los temas que interesan a la población y mayor protagonismo del delegado. Su imprescindible preparación fue, justamente, denominador común de la mayoría de las intervenciones.

……………………………

Denuncia Cuba arremetida de la OEA contra la colaboración médica

Cuba denunció la nueva arremetida de la Organización de Estados Americanos (OEA), contra la colaboración médica internacional de la isla.

Ese organismo convocó en Washington a un foro, que tiene el propósito de desacreditar la participación de especialistas de la salud cubanos en programas sociales de países del Tercer Mundo.

La conferencia es parte de la campaña difamatoria impulsada por la Casa Blanca para atacar a la Revolución cubana en los ámbitos en los que más admiración suscita.

……………………..

Avanza cooperación suiza con Cuba en desarrollo agropecuario

El Proyecto de Innovación Agropecuaria Local, que se implementa en Cuba con la colaboración de Suiza, avanza, refiere Radio Reloj.

La coordinadora de ese programa, Rosa Costa Roca, precisó, que éste lo ejecuta directamente el Instituto Nacional de Ciencia Agrícola, con el apoyo financiero de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación y organizaciones cubanas.

Explicó que la estrategia aplicada en el proyecto para lograr la mencionada articulación, incluye como áreas temáticas el fortalecimiento de la gestión municipal, el incremento de la producción agropecuaria y la promoción de la economía local.

……………………

Acogerá Cuba XVII Congreso internacional CNIC 2020

El Centro nacional de investigaciones científicas convoca a su XVII Congreso científico internacional, a celebrarse del 23 al 26 de junio en La Habana bajo el lema “Para una vida sana.”

Este evento reunirá a un importante número de especialistas nacionales y extranjeros, con el objetivo de presentar y discutir los temas desarrollados por esta institución, y contará, además, con un espacio para la exhibición de productos y tecnologías innovadores de la industria farmacéutica y de la biotecnología.

Según informa el sitio web Cubaminrex, el evento estará conformado por cuatro simposios y proporcionará espacios para la presentación de conferencias magistrales impartidas por especialistas de reconocido prestigio.

………………………………

Francia: califican de insultante campaña contra médicos cubanos

La Asociación Cuba Cooperación Francia (CubaCoop) consideró, este jueves, de insultante la campaña desarrollada por el gobierno estadounidense contra los médicos cubanos presentes en otros países. A través de su publicación digital semanal CubaCoop denunció la escalada de las acciones de Washington en los últimos meses, mediante las cuales trata de desacreditar a un personal de la salud solidario, a quien acusa de “esclavos modernos”, víctimas de la “trata humana” y herramienta para la “injerencia en los asuntos internos” de los Estados donde prestan servicios, señala un despacho de Prensa Latina desde París. La organización fundada en 1995 para promover los vínculos de amistad y solidaridad con Cuba, denuncia que “resulta inmoral e inaceptable poner en duda la dignidad, el profesionalismo y el altruismo de más de 400 mil cooperantes, que en 56 años han efectuado misiones en 164 países”. De acuerdo con CubaCoop, la cruzada de Estados Unidos comenzó por América Latina, y condujo al fin de programas de cooperación en Bolivia, Brasil y Ecuador, beneficiosos para la población local.