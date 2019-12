El pequeño parque Supervielle en La Habana

Un parque se define como un terreno ubicado en el interior de una comunidad poblacional que con jardines, arbolado y mobiliario concebidos a tales efectos, se destina a la recreación o esparcimiento de las personas. Tal tesis no prescribe la dimensión que pueden alcanzar y por eso este diminuto lugar que nos ocupa cae dentro de esta definición.

Ubicado en la intersección de Monserrate y San Juan de Dios, este pequeño parque debe competir con los muy cercanos parque Central y la plazoleta de Albear, pero visto desde las alturas se convierte en un punto dentro de las majestuosidad que conforman el Gran Hotel Manzana Kempinski, el hotel Plaza, el edificio Bacardí y la tienda Harris Brothers, y a escasos metros también está la Sociedad Canaria y el Hotel Parque Central.

Inicialmente se le llamó parque de Pepe Jerez, en honor a quien fuera un valeroso oficial del Ejército Libertador y posteriormente un famoso jefe de la Policía Secreta de La Habana. Durante los primeros años de la República mantuvo su nombre, hasta que en 1951 se colocó allí un busto de Manuel Fernández Supervielle, alcalde habanero que se suicidó en 1947, y a partir de ese momento se comenzó a llamar como tal, perdiéndose en el olvido su nombre original.

Sólo cuenta con seis bancos, un escaso arbolado en correspondencia con su escueta área de jardinería y un sencillo pedestal con el busto, que como única identificación o referencia dice: Sopervielle y del que hoy muy pocos conocen.

Pero ¿quien fue este personaje que encontró en el suicidio la forma de honrar, si así se puede decir, el no cumplimiento de su palabra?. Pues fue un notable abogado y político, hombre de ideas conservadoras que militó en varias agrupaciones políticas antes de asociarse al Partido Revolucionario Cubano (Auténtico).

Durante el gobierno de Grau San Martín fue Ministro de Hacienda y alcalde La Habana, simultaneando ambas funciones con total honradez. Eran tiempos en que la alcaldía de la capital cubana se consideraba el segundo cargo en importancia del país, después de la presidencia.

En 1947, al darse cuenta de que no podría construir un nuevo acueducto para La Habana, optó por el suicidio, al no soportar la vergüenza de no poder cumplir su promesa electoral.

Supervielle creó a su alrededor, con sólida notoriedad, una imagen de ser un político honesto y de palabra, impaciente en lograr mejoras en las condiciones de vida de la población, entre las que priorizó el importantísimo abastecimiento de agua, en aquellos momentos insuficiente para el creciente número de habitantes de la ciudad capital.

Pues a partir de ahora, cuando usted pase por este sitio recordará ante su busto el quehacer de uno de los políticos que al morir dejó la siguiente nota en uno de sus bolsillos, y cito:

“Me privo de la vida porque a pesar de los esfuerzos que he realizado por resolver el problema del agua en La Habana, por múltiples inconvenientes y obstáculos que se me presentaron, me ha sido imposible, lo que implica para mí un fracaso político y el incumplimiento de la palabra que di al pueblo”.

imop/