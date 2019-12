Aponte: el hombre infinito.

El carpintero, mueblero y tallador de imágenes sacras José Antonio Aponte era un negro lucumí (yoruba), un ogboni, un oni-Shangó, y su casa era la sede del cabildo Shangó Tedum.

Era, además, un oficial retirado del Batallón de Pardos y Morenos Libres de La Habana, donde se había cubierto de honores en más de una batalla, y descendía de otros oficiales pertenecientes al mismo Cuerpo, quienes se habían destacado por sus servicios a la Corona durante la toma de la capital por los ingleses, de quienes él se enorgullecía.

Cuando fracasó la conspiración masónica de 1810, en que Aponte tomó parte como hombre de confianza de don Luis Francisco Bassave, uno de los líderes blancos, logró pasar inadvertido mientras eran arrestados los cabecillas y varios de sus cómplices, y en la conspiración que supuestamente él mismo encabezó en 1812, no fue un blanco inicial para las autoridades de la Corona hasta que un esclavo del ingenio Peñas Altas, de Guanabo, donde había tenido lugar una de las revueltas de esclavos de aquel año, denunció a Salvador Ternero, un conspirador del grupo más cercano a Aponte, como uno de los instigadores de la rebelión. Ternero fue aprehendido y poco después el maestro Aponte, pero solo por estar acusado de participar en las reuniones que tenían lugar en la casa de Ternero.

Estamos, pues, en presencia de un Aponte desconfiado que sabía compartimentar la información y no era inexperto en el arte de la conspiración, cuya autoridad era respetada no solo entre los negros, sino también por los conspiradores blancos, quienes no lo delataron nunca; un hombre cuya valía militar era reconocida por las autoridades coloniales y gozaba entre los suyos de un rango a medias entre la realeza y el sacerdocio, pues los ogboni eran los miembros de la secta secreta más importante de Nigeria, con poderes semejantes a los de los propios reyes africanos, y los oni-Shangó, por considerarse descendientes del Alafín de Oyo, rango que Shangó desempeñó alguna vez, consustancialmente llevan en ellos una marca más o menos como la que distingue a Jesucristo: una doble naturaleza, a medias entre hombre y dios, y como tal, tenía una muy importante posición dentro de su cabildo.

Era sibilino, escurridizo y de inteligencia poco común. Tenía sensibilidad artística, aunque no poseemos ninguna obra suya que permita determinar si realmente era un artista o solo un artesano inspirado y capaz, dotado de gran cultura libresca.

Al parecer era un cristiano devoto —si nos guiamos por su propio testimonio dado en prisión ante las autoridades que instruyeron su proceso—, pero ¿hasta qué punto podría ser cierta la filiación católica de un hombre en el que se reunían dos de las más altas dignidades de la religión yoruba…?

¿Debería bastarnos que hubiera esculpido a la puerta de su casa la imagen de un Jesús Peregrino para creerle entregado en cuerpo y alma a la religión de los blancos esclavistas a quienes combatía? Este hombre lleno de enigmas, con una eficaz capacidad para hacerse invisible, creó una obra que hoy, a la luz de todos los estudios afrocaribeños existentes, debe ser considerada como el primer manifiesto del panafricanismo y del etiopianismo caribeños, y hace de él un precursor, por delante, incluso, del barón de Vastey, ministro y consejero del rey Henri I de Haití, a quien hasta ahora se le ha atribuido el mérito de haber sido el primer apologista de la negritud.

No sé si podría afirmarse, además, la prioridad caribeña de Aponte en el empleo de estrategias de manipulación de la opinión pública, pues ya habían sido usadas en Haití por los revolucionarios negros, pero tal vez haya sido el pionero en su empleo dentro de Cuba. Su primer paso en este sentido fue propalar entre la población negra de la isla el rumor de que las Cortes de Cádiz habían concedido la libertad a los esclavos, cuando en aquel momento solo se trataba de un proyecto en discusión presentado por un diputado mexicano.

Esta falsa creencia en un hecho que aún no había sucedido, sumada a un segundo rumor consistente en culpar a los hacendados blancos de silenciar la supuesta concesión de libertad para mantener la economía esclavista, enardeció a los negros de Cuba. El segundo paso fue difundir otro rumor en torno a la ayuda ofrecida por el reino de Haití para respaldar una insurrección en Cuba con un ejército de miles de hombres y armamento.

Las opiniones de los estudiosos del tema apontino están divididas entre quienes creen que tal promesa existió en realidad y provino del propio Henri Christophe, o del General dominicano Gil Narciso durante su segunda estancia en Cuba, y quienes sospechan que solo se trató de otra ocurrencia de Aponte para servirse de ella en sus propósitos.

El tercer paso consistió en una estratagema mucho más osada: Aponte hizo pasar —o permitió que el francés se hiciera pasar ante otros conjurados— por el General haitiano Jean Francoise, para que los negros cubanos creyeran que una gran figura de la Revolución haitiana estaba en La Habana preparando la insurrección de los esclavos.

Pienso que al “libro de pinturas” encontrado en su casa por las autoridades coloniales tras el arresto de su autor, le había sido asignado un papel protagónico en esta estrategia digna de Maquiavelo: era una obra destinada a concentrar y fortalecer todas las otras condiciones subjetivas que debían favorecer el levantamiento concebido no solo para Cuba, sino para otras áreas continentales, pero su verdadera importancia llegaría después, cuando pudiera ser usado como una auténtica Biblia negra, como pilar teórico de una teología política encargada de acreditar a África no solo como el lugar de origen de la Humanidad, sino a Etiopía como un centro de poder no solo igual, sino incluso superior a todas las monarquías europeas.

El “libro de pinturas” de Aponte, que ha sido calificado por algunos estudiosos de códice afrocubano, fue comenzado por su autor en 1806. Aponte sostuvo en sus declaraciones que la obra era de su única autoría, y solo en una ocasión admitió haberse auxiliado de las habilidades de un joven artesano negro, Trinidad Núñez, quien ejercía el oficio de pintor en una tienda. Según el propio Aponte, Trinidad realizó para el “libro de pinturas” “las figuras sobre puestas que no son grabadas”, y además, reprodujo imágenes de santos.

La variedad y riqueza de las imágenes del libro y el carácter de sus composiciones es casi infinita, por lo que, para abreviar este artículo periodístico, he preparado una especie de pastiche de diferentes descripciones de esa obra, algunas provenientes del legajo de instrucción del proceso rescatado por José Luciano Franco, del cual se ha publicado una selección de documentos; otros fragmentos pertenecen al prólogo del investigador venezolano Juan Antonio Hernández al libro titulado Las conspiraciones de 1810 y 1812, de Franco, además de breves descripciones de otros especialistas, de modo que el lector pueda hacerse una idea rápida y general de lo que tratamos:

[…] el libro [era] como una carpeta grande que contenía una “obra pictoglífica saturada de personajes, iconos, alegorías, hieroglifos, versos, mapas, paisajes, ciudades, símbolos, colores y textos repartidos en setenta y dos láminas de gran formato. […] Cada lámina estaba compuesta con figuras independientes, por un procedimiento semejante al del moderno collage.

En ellas se representaba la historia del Génesis tal como la cuenta la Biblia; ejércitos negros y blancos trabados en combate, donde los segundos eran siempre derrotados; reproducciones de La Habana rodeada de sus murallas, los castillos de El Morro, Atarés, la Punta, La Cabaña, así como los caminos que conducían a Regla y a Guanabacoa, palacios, iglesias, quintas e ingenios en los alrededores de la ciudad, los muelles y almacenes del puerto, cuarteles y demás instalaciones militares; dioses de los panteones grecolatinos, divinidades del santoral cristiano, el Preste Juan de Etiopía, la reina de Saba, Salomón y el hijo de ambos, Menelik, el Arca de la Alianza, embarcaciones en el mar, imágenes de jefes a caballo, religiosos negros de diferentes Órdenes y grados, los portugueses, el sol, las plantas, los símbolos del zodíaco, las estrellas, la hagiografía cristiana, la mitografía antigua (griega, romana y cristiana), documentos militares y administrativos oficiales (mapas de batalla, cédulas reales), […] “la imaginería y emblemata aristocrática del barroco, las pinturas murales de las calles habaneras, las biografías de soberanos, militares, religiosos y santos (europeos, orientales, americanos y africanos), los almanaques, los catecismos, los libros de historia de Etiopía, del cristianismo y de sus congregaciones religiosas, y también la historia de su propia vida [la de Aponte] y la de su genealogía familiar”. […] “Un huracán de imágenes […] cruzado por un rumor de multitudes, concatenando imágenes del Génesis, la Ilíada y la Odisea, Egipto, Babilonia y Etiopía, mapas de fortalezas y haciendas en Cuba, alegorías barrocas, dioses greco-romanos, soldados, cardenales y reyes africanos, retratos de los jacobins noirs y de George Washington, el Preste Juan y los Caballeros de San Antonio en Abisinia, el Faro de Alejandría y la biblioteca del Papa en Roma”. […] Hay también un mapamundi donde aparecen Europa, África y Asia, y en medio un grupo de imágenes que representan a España, entre ellas la ciudad de Cádiz y el palacio de El Escorial. […] “el Coloso de Rodas […]; Venus, Cupido, Apolo y Neptuno; la ciudad de Babilonia (Semiramis, Daniel y los leones, Nabucodonosor, etc.). De toda esta secuencia, la pintura cuarenta y uno, sin duda, contuvo una cantidad realmente abrumadora de elementos visuales: el “Templo de Diana en Efeso”, el Emperador Tiberio, la Medusa, Perseo, la ciudad de Efeso, Diana, Marte, Palas Atenea, alegorías de la carpintería y la primavera, la Hidra, el Palacio de Neptuno, entre otras imágenes. En la número cuarenta y dos, Aponte describe las pirámides de Egipto”.

Todos los autores consultados sobre el tema intentan ofrecer encarnizadamente sus hermenéuticas personales de esa hipertrofiada constelación de símbolos y simbolismos que recuerda al San Berenito todo mezclado de Nicolás Guillén. A su vez, los lectores interesados en ahondar sobre las descripciones de las láminas y sus posibles significados, pueden consultar esos mismos autores y otros a los que no he tenido acceso.

A mí me resultan más interesantes otras cuestiones, en las que no pretendo pasar de la más pura especulación, pues muy poco puede darse por cierto y definitivo cuando se analiza un libro que pocas personas vieron antes que desapareciera para siempre, y cuyo contenido solo se conoce a través de lo que ha confesado su autor en prisión y sometido a interminables interrogatorios, en los cuales debió comprometer todas sus mañas y habilidades para protegerse y proteger a otros, y quién sabe si hasta tuvo aunque fuera una mínima esperanza de salvar su vida.

¿Cuáles fueron las fuentes de la colosal mezcla de imaginarios que usó en la composición de sus láminas? ¿Cómo accedió a ellas? ¿Era ciertamente un masón? ¿Es en realidad el “libro de pinturas” el soporte de una teología política? ¿Qué lugar destinaba para sí mismo en el estado de cosas que debía sustituir en Cuba al orden colonial que él se proponía destruir? ¿Sería cierto que, tal como declaró Clemente Chacón, uno de sus más cercanos cómplices, Aponte se veía a sí mismo como el futuro rey de Cuba? ¿Qué habría ocurrido en la isla si la conspiración de Aponte hubiera tenido éxito y culminado en la caída del régimen colonial de la isla?

En todo lo concerniente a la religión católica y la cultura grecolatina con su panteón de divinidades, mitos, leyendas, anécdotas y personajes, es claro que Aponte se apropió de imaginarios provenientes del acervo cultural europeo perteneciente a la clase blanca dominante en Cuba.

Durante los interrogatorios dijo haber obtenido muchas de sus imágenes de abanicos viejos y almanaques, y haber comprado otras ya impresas, y sabemos que la editorial Boloña, de La Habana, imprimía y vendía muchas imágenes de variado uso. Otras, en especial las concernientes a la Revolución de Haití, llegaban a la isla en los barcos, en los bolsillos de los marineros, los soldados, los comerciantes, los viajeros y los agentes secretos europeos y norteamericanos, pero también haitianos que pululaban por la isla de Cuba.

Sabemos por afirmación de Franco que el juez Rendón, elegido por el Capitán General marqués de Someruelos para instruir la causa contra los conspiradores e interrogar a Aponte y sus cómplices, se había formado como abogado en Santo Domingo y había llegado a Cuba huyendo de la Revolución de Haití.

A esas experiencias debió su designación al frente del proceso. Pero no sabemos si Rendón era masón. Si no lo era, es posible que haya pasado por alto la presencia en las láminas apontinas de algunos símbolos masónicos, probablemente encriptados dentro de las propias láminas, o el uso de letras del alfabeto hebreo, u otros símbolos y signos propios de las escuelas europeas medievales de alta magia, y en consecuencia, nosotros nunca podremos saber si Aponte hizo uso de algo semejante en su “libro de pinturas”, lo que, desde luego, cambiaría el sentido de muchas de las setenta y dos láminas que lo componían.

En cuanto a una posible relación de Aponte con la masonería, se ha demostrado con total certeza que Román de la Luz y el capitán don Luis Francisco Bassave y Cárdenas, oficial blanco del Batallón de Pardos y Morenos Libres, hombre de elevado origen, superior de Aponte y uno de los cabecillas de la conspiración de 1810, pertenecía a una logia clandestina que operaba en La Habana, El Templo de las Virtudes Teologales.

Esa conspiración pasó a la Historia con el nombre de Conspiración Masónica de 1810. Bassave reclutó a Aponte para sus actividades conspirativas y lo convirtió en su hombre de confianza. Cuando la conspiración fracasó por delaciones y Bassave fue destituido de su cargo y desterrado, a muchos de sus oficiales negros a los que no se les pudo probar cargos de infidencia, y entre los cuales se encontraba Aponte, se les licenció del Batallón pretextando retiro por problemas de salud. Ahora toca repasar cuál era exactamente la situación de la masonería en Cuba en aquellos años.

¿Eran admitidos los negros y mulatos en las logias masónicas? Sabemos que los íderes negros del Partido de los Independientes de Color que en 1912 se alzaron contra el gobierno del presidente José Miguel Gómez eran masones, como Gómez mismo. Pero ¿cuál era la situación de los negros y la masonería exactamente un siglo antes?

El historiador, investigador y profesor Eduardo Torres Cuevas afirma en su compilación de ensayos Historia de la masonería en Cuba que la primera noticia de existencia de la masonería en nuestro país data de los años 1751-1754, en que la masonería de Inglaterra designó ocho grandes maestros provinciales, uno de ellos destinado a Cuba. Como la ocupación de La Habana por los ingleses tuvo lugar en 1762, resulta casi inevitable considerar este gesto de la masonería inglesa como una estrategia de penetración.

Como una de las tantas consecuencias del levantamiento de esclavos en Saint-Domingue, muchos franceses residentes en la isla se trasladaron a Cuba, y Torres Cuevas afirma que “con ellos llegaron las primeras logias masónicas que funcionaron en la mayor de las Antillas”. En La Habana fundaron las logias La Amistad y La Benéfica Concordia: “ […] algunos criollos y españoles se incorporaron a ellas y el efecto de su presencia en Cuba fue profundo y duradero”.

Estas logias, que trabajaban con el rito escocés, estaban bajo la influencia del Gran Oriente de Francia, y fueron una puerta de entrada en Cuba a la ideología de la Revolución Francesa. En 1804 se funda la primera logia creada expresamente para Cuba, El Templo de las Virtudes Teologales, bajo influencia de la Gran Logia de Pensilvania, Estados Unidos, con mayoría de criollos cubanos dentro de sus iniciados.

La pertenencia a logias masónicas y participación en sus actividades estaba prohibida por las autoridades coloniales, e incluso existen testimonios en la prensa de la época sobre una denuncia hecha por vecinos acerca de una casa extramuros, en cuyas paredes exteriores había pinturas que mostraban a blancos y esclavos abogando juntos por la igualdad y la libertad de prensa y pensamiento, y fueron interpretadas por las autoridades como obra de masones conspiradores.

En cuanto a si los negros y mulatos podían pertenecer a las logias masónicas en Cuba, Torres Cuevas afirma que Eusebio Leal Spengler, Historiador de la Ciudad de La Habana, le mostró en el convento de San Francisco de La Habana, cuya construcción data del siglo XVIII, piedras de cantería donde pueden verse signos masónicos “de carácter operativo”, que se corresponden con los hallados en Europa en igual fecha.

Los operarios que intervenían en estas construcciones arquitectónicas solía ser esclavos, así que puede inferirse con un grado atendible de certeza que tales marcas guardan relación con ellos. En vista de todo lo anteriormente expuesto, es tentativamente posible que el artesano negro José Antonio Aponte fuera un masón y que algunos elementos del imaginario masónico estuvieran presentes en su “libro de pinturas”, aunque quizá encriptados, a la manera de los grabados en los grimorios medievales y renacentistas.

También es posible que no fuera miembro de una logia de blancos, pero existían entonces en La Habana otras sociedades secretas que imitaban la estructura de las logias masónicas, y tenían un carácter mucho más político. Aponte pudo haber pertenecido a alguna de ellas. Nunca lo sabremos. Lo que sí parece es que fue abakuá.

Queda aún por explorar la posible influencia en Aponte del Kebra Nagast, también conocido como la Biblia negra, y hoy como la Biblia rastafari, una fuente singularísima para el imaginario etíope que aparece en “el libro de pinturas”.

Donde nacen las fuentes del Nilo

Entre todos los imaginarios que utilizó José Antonio Aponte para confeccionar las setenta y dos láminas de su “libro de pinturas”, hay uno realmente exótico y mal conocido en Occidente: se trata del imperio del Preste Juan, del que incluso Marco Polo dejó alguna referencia en crónica de viajes El millón.

Es el imaginario de mayor peso ideológico en la obra apontina. El imperio del Preste Juan, para muchos una fábula, no era otro que Abisinia, lo que nosotros conocemos como Etiopía. Sobre la geografía de este reino remoto y antiguo envuelto en la niebla de la leyenda no hay informaciones precisas. Ni siquiera los egipcios conocieron en detalle su extensión, aunque fueron el imperio más poderoso de su tiempo y una potencia militar expansionista.

Pero de la historia de la antigua Abisinia sí se conoce, por ejemplo, la famosa leyenda del encuentro en Jerusalén entre el rey hebreo Salomón, padre del futuro rey David, y la reina de Saba, cuyo nombre real era Makeda, mujer de exótica belleza que vino de muy lejos rayendo consigo regalos deslumbrantes para rendir honor a la grandeza de Salomón.

La Biblia cuenta cómo Makeda de Saba, cuyo nombre se identificaba con Shewa, su lugar de procedencia, situado en una zona central de Etiopía cuya capital ya entonces era Addis Ababa, regresó a su país embarazada de Salomón, y dio a luz un hijo a quien puso por nombre Menelik. Por alguna razón Menelik terminó convirtiéndose en el guardián del Arca de la Alianza, el objeto más valioso del gigantesco Templo que Salomón hizo erigir para Yavé, su Dios, en Jerusalén, capital de su reino, y en cuyo interior se supone que moraba el espíritu del propio Yavé.

Esta Arca, según los historiadores romanos y hebreos, desapareció cuando las legiones romanas saquearon e incendiaron el Templo, y como era de oro macizo debió ser tomada como botín de guerra, con destino desconocido. Sin embargo, los rumores de que se encuentra desde entonces en Etiopía se han mantenido con la suficiente fuerza como para que la historia aparezca narrada en los relieves medievales de los muros interiores de la catedral de Notre Dame de París.

Tengo en mi biblioteca personal un grueso libro publicado por un arqueólogo francés que partió a Etiopía en busca del Arca, y aunque llegó al santuario donde él cree que se la mantiene oculta de ojos profanos, no pudo verla, pero acumuló varias pistas que lo devolvieron a su país más convencido que nunca de que El Arca de la Alianza del Templo de Jerusalén está realmente en Etiopía, y ello es historia y no fábula, y de que existe, además, un sacerdocio que desciende de Menelik y cuya misión consiste en custodiar este objeto sagrado que posee un raro poder destructor relacionado con la emisión de algún tipo de radiación.

En cuanto al Preste Juan, cuya existencia no ha sido hasta hoy históricamente comprobada, aparece por primera vez bajo la forma de una carta con su firma dirigida al todopoderoso emperador bizantino Manuel Comneno, quien a la sazón luchaba contra tribus procedentes de Anatolia, ofreciéndole una alianza para ayudarlo con sus poderosísimos ejércitos si, a su vez, Manuel le ayudaba a derrotar a los moros, que querían entrar en Abisinia.

El Preste Juan, que se adornaba con trenzas hazídicas y calzaba botas terminadas en garras de león, se describía a sí mismo como un rey sacerdote que gobernaba un reino inmenso de flora y fauna fabulosas y repleto de incalculables riquezas. También hay noticias de que el Preste envió una embajada a sus muy Católicas Majestades Fernando e Isabel de Castilla y Aragón, quienes por entonces acababan de expulsar a los moros de Granada, ofreciéndoles la misma alianza que antes habían propuesto a Bizancio.

Los embajadores del Preste hicieron un largo viaje que los condujo a Avignon, donde se encontraba entonces la sede del Papado, luego a Roma y de ahí a Génova, donde fueron entrevistados por el geógrafo italiano Giovanni di Carignano, quien, con todo el material que ellos le facilitaron, escribió el primer libro sobre Abisinia nacido de la pluma de un occidental. Si los embajadores del Preste llegaron a España no es algo que esté confirmado.

Hay muchas cosas curiosas en esta historia de Abisinia, pero la que más llama la atención es que este país de habitantes de piel negra tenía una casa real que se consideraba descendiente directa del linaje de Salomón y de la tribu israelita de Judá, siendo, of course, cristianos devotos.

El emperador Haile Selassie I usaba entre otros títulos el de Rey de Reyes, Señor de Señores y León Conquistador de la Tribu de Judá. Este mismo león aparece en la bandera de Etiopía. Los abisinios veneraban como texto sagrado el Antiguo Testamento, pero escribieron su propia historia en otro libro, el Kebra Nagast.

Por otra parte, las crónicas detalladas que dejaron las diferentes dinastías faraónicas de Egipto hablan de una decadencia del país del Nilo, de un tiempo en que cayó bajo el dominio de faraones negros procedentes del país de Kush, también llamado Nubia, quienes fueron grandes arquitectos, aunque en un estilo ciertamente diferente del habitual en los faraones semitas.

Existe hoy entre los especialistas un gran cuestionamiento, pues mientras muchos sostienen que Nubia/Kush correspondería a lo que hoy es territorio del Sudán, otros piensan que solo una parte de Abisinia correspondía al país de Kush. Si hoy existen litigios de fronteras, cómo serían las cosas en una antigüedad que desconocía la vastedad de la Tierra.

Al final, en cualquiera de las dos tradiciones el linaje de los etíopes o abisinios es tan antiguo y glorioso como los más antiguos de la Tierra, pues no es poca cosa haber gobernado el Egipto faraónico, y/o descender de la antigua, prestigiosísima y hasta divina estirpe de la casa real del reino hebreo de Judá. Henry Louis Gates, citado por Hernández, afirma que Etiopía era el nombre dado por los antiguos a la totalidad de África. Incluso Homero era consciente de la grandeza e importancia de los etíopes, a quienes da un lugar destacado en La Ilíada y La Odisea, cuando dice que a Troya no fue a pelear un hombre de linaje más noble que Memnon, a quien llama “rey de los etíopes”.

Pero la historia de Etiopía está narrada en el Kebra Nagast, y aún para aquellos de nosotros que todavía no hemos tenido la posibilidad de consultar toda la bibliografía existente al respecto, la única conclusión razonable a la que podemos llegar acerca de las fuentes que usó Aponte para construir su imaginario abisinio, es que había leído o conocía por transmisión oral el Kebra Nagast.

No tengo acceso a las obras del barón de Vastey, pero supongo que también conocía ese libro y que lo inspiró y le sirvió de punto de partida para elaborar sus teorías afrocentristas, que fueron la base de su pensamiento panafricanista. A lo que sí hay que renunciar, me parece, y por motivos de aritmética pura y dura, es a la sospecha de que Aponte haya estado influido por el pensamiento de De Vastey, pues el barón publicó sus primeras obras dos años después de la decapitación de Aponte y sus compañeros. Que hayan tenido puntos de contacto ideológico sí es posible, pero de un modo aleatorio. Lo más probable es que Aponte deba poco al ideólogo de la Revolución de Haití.

El Kebra Nagast o Libro de la Gloria de los Reyes de Etiopía, crónica pretendidamente histórica de los reyes de ese país, es considerado por los cristianos etíopes y por el movimiento rastafari la verdadera historia del origen de la dinastía salomónica, así como de la conversión de Etiopía al cristianismo. La mayoría de los estudiosos opina que se trata de una recopilación de tradiciones muy anteriores a 1300.

A partir de las primeras expediciones portuguesas a Etiopía (siglos XV y XVI), el libro fue conocido en Europa, y se realizaron traducciones a las principales lenguas europeas. Por cierto, el barón de Vastey, hijo de un noble bretón y de una rica heredera mulata a cuya familia perteneció también el escritor francés Alejandro Dumas, recibió una excelente educación y hablaba varias lenguas, entre ellas el francés.

Si Aponte tuvo acceso al Kebra Nagast o a fragmentos del texto, ¿cómo lo consiguió, si desde 1790 existía una Real Orden que impedía la introducción en la isla de propaganda impresa y agentes revolucionarios; si no se permitía la entrada de franceses ni de otros extranjeros y, además, se incautaban y archivaban todos los documentos de esa índole que se detectaban en los puntos de acceso a Cuba? Pero La Habana de la época era una ciudad portuaria intensa y bullidora, y en la zona del puerto pululaba una heterogénea humanidad que traía consigo objetos y documentos de todas partes en un flujo constante que nada ni nadie podía controlar.

La inclusión en el “libro de pinturas” de una imagen del niloscopio, ingenio destinado a medir el nivel de las aguas durante las crecidas del Nilo, pudiera señalar como posible fuente apontina al explorador inglés James Bruce, uno de los tantos buscadores de las fuentes del Nilo, quien publicó mucha información sobre su aventura africana y sobre el Kebra Nagast a finales del siglo XVIII.

Probablemente Aponte conocía su obra. ¿Conseguiría una copia con algún marinero portugués de los que pisaban tierra en el puerto de La Habana; o a través de dos de sus asociados en la conspiración, los misteriosos negros Juan Barbier e Hilario Herrera, presumibles agentes de Henri Crhistophe…? ¿Se lo daría, acaso, el propio Bassave…? ¿O tal vez Aponte encontró una traducción durante alguna de sus estancias como militar en tierras de las Trece Colonias? Aún queda una última y muy interesante especulación. Vivía por entonces en La Habana un naturalista portugués de nombre Antonio Parra, quien tenía un gabinete de Historia Natural.

Algún estudioso interesado en Aponte ha conjeturado, con más entusiasmo que pruebas, que Aponte recibió de Parra el encargo de fabricar varios muebles para guardar sus piezas de investigación, y de este vínculo inicial nació dio una relación más cercana entre los dos hombres. Sin embargo, pienso que la manera en que Aponte accedió a los conocimientos contenidos en el Kebra Nagast es otro de los enigmas de su vida que nunca serán develados.

Pero si todo esto suena extraño, lo es aún más el hecho de que en el “libro de pinturas” Aponte da continuidad al imaginario etíope nada menos que con un imaginario concentrado en las hazañas militares del Batallón de Pardos y Morenos Libres de La Habana.

En las láminas dedicadas al tema aparecen los antepasados de Aponte, y el batallón mismo en combate contra los ingleses, y se sugiere la dependencia de España de esos batallones para mantener la hegemonía sobre Cuba. Hay, además, un retrato del mismo Aponte con su nombre al pie, aunque quienes tuvieron ocasión de verlo opinaron que no guardaba semejanza alguna con el retratado.

Chacón declaró durante los interrogatorios que habiendo preguntado a Aponte por qué incluía su propio retrato en el libro junto a los de Henri Crhistophe, Dessalines y Washington, Aponte le respondió que lo hacía para mostrar que él era persona grande, pues cuando todo se hubiera consumado en la isla, “lo encontrarían a él hecho rey”.

Aunque Aponte declaró en prisión que su intención al confeccionar el “libro de pinturas” había sido obsequiarlo a Su Majestad el rey de España, el significado de algunas láminas sugiere propósitos diferentes. Por ejemplo, aquella donde se recrea la célebre anécdota del encuentro entre el filósofo griego Diógenes el Cínico —el mismo que cubría su desnudez con un tonel y buscaba con la débil llama de un candil un hombre honrado—, y Alejandro Magno, quien preguntó al filósofo cuál era su mayor deseo, y aquel le respondió: “Apártate, que me ocultas el sol”.

Pero Aponte, aunque mantuvo a Diógenes en la lámina, cambió a Alejandro nada menos que por Rodrigo, el último rey visigodo de España, el mismo que perdió Al-Andalus ante las tropas de los generales moros Musa y Tarik, y por cuya debilidad como rey y guerrero España sufrió ocho siglos de dominación musulmana. En la lámina Diógenes toma en sus manos dos puñados de tierra y ante la mirada de Rodrigo modela con ellos el cetro y la corona de España, mientras sobre su cabeza aparece la imagen de la diosa Isis.

Cuando los interrogadores preguntaron a Aponte cómo pudo Diógenes hacer tal milagro, Aponte les respondió —en mi opinión con mucho tupé— que “con la ayuda de Isis”. Al parecer, nadie reparó en el escarnio feroz que se ocultaba tras el hecho de que un filósofo cínico, quien despreciaba todo bien material, amasara los símbolos del poderío real de España nada menos que con un vil montón de arcilla; nadie pareció recordar en aquella celda de La Cabaña (y tampoco después) el versículo bíblico Pulvi eris et in pulvi reverteris (Polvo eres y al polvo volverás). Para Aponte debió resultar muy gratificante vaticinar con relativa impunidad la reducción a polvillo de la monarquía española.

El espacio disponible para este artículo me impide describir aquí en detalle muchas otras láminas del libro, las cuales me ayudarían a sustentar mi impresión de que Aponte era consciente de que su condición de negro en una sociedad dominada por blancos, de pobre en una sociedad dominada por ricos, y de conspirador contra un régimen poderoso altamente represor lo colocaban en una posición sumamente vulnerable, y hacían de él un coloso con pies de barro que podía perder la base en un instante y desmoronarse con estrépito, como finalmente sucedió.

Los seis años dedicados a la confección de su “libro de pinturas” indican que le concedía gran valor, y por tanto debía proteger su obra de imprevistos fatales, incluso tal vez más que a sí mismo. Creo que el recurso que eligió para este doble propósito fue la polisemia. Creo que compuso cada lámina de modo tal que ofreciera más de una posibilidad de interpretación (una falsa e inocente, otra real y “culpable”), y utilizó esta superposición de planos semióticos a manera de un sistema de encriptación.

Creo más: es posible que creara láminas que además de tener más de un significado en sí mismas, contaminaran y volvieran ambiguos los significados de otras láminas del conjunto. Releyendo La estructura ausente, de Humberto Eco, reparé en ciertas afirmaciones que apoyarían mi suposición:

Queda por definir la posibilidad de mensajes que, emitidos en parte siguiendo las reglas del código, de hecho las violan y se estructuran como mensajes ambiguos. Mensajes que, con todo, actuando dentro de una cultura, contribuyen a modificar radicalmente los códigos; no a reestructurarlos a otro nivel y siguiendo sus reglas, sino a cambiar radicalmente las reglas.

Este es el problema de los códigos que desde su interior pueden generar una posición dialéctica que los niega. […] Un mensaje totalmente ambiguo resulta extremadamente informativo, pero […] puede quedar reducido un puro desorden […] porque predispone para un número elevado de selecciones interpretativas. Cada significante se carga de nuevos significados, más o menos precisos, no a la vista del código de base, que en realidad es infringido, sino a la luz del idiolecto que organiza el contexto, y a la luz de nuevos significantes que reaccionan uno con otro, como para buscar el apoyo que el código violado ya no ofrece. De esta manera la obra transforma continuamente sus propias denotaciones en connotaciones, y sus propios significados en significantes de otros significados.

Según Eco, la creación de un nuevo código, en especial si ocurre con referencia a una obra de intención estética —como sin duda era el “libro de pinturas”— equivale a la creación de un idiolecto o código privado e individual del parlante. Si mi hipótesis sobre la obra de Aponte fuera en algún grado cierta, ello, unido al hecho de que Aponte se apropió de complejos culturales que le eran ajenos tanto por su clase social, su raza, su verdadera religión y por el hecho de haberlos aprendido prácticamente en solitario, no poseía un dominio total de códigos tan variados y diversos, porque no era un humanista, no era un erudito, y en su intento de resemantizar tantos imaginarios no pudo sustraerse a algún grado de confusión o falta de control ya fuera de la materia como de las ideas que deseaba comunicar a través de sus láminas.

No puedo aceptar la certeza de que cada imagen, cada composición, cada lámina y todas las casi infinitas relaciones que podrían establecerse entre los múltiples elementos que usó en su libro hayan sido diseñadas siguiendo un férreo orden de asignaciones completamente libre de errores.

Aún si lo que digo fuera cierto, convengo en que la expresión “teología política” con que algunos estudiosos han intentado caracterizar el “libro de pinturas”, conviene a las intenciones de Aponte, quien intentó reescribir la Historia devolviendo a su raza y a sus orígenes el lugar que él estaba convencido que merecían.

Si hubiera resistido a la seducción del poder absoluto, o si, en cambio, su proyecto fue desde el principio cambiar el estatus colonial de Cuba por el de una monarquía negra con la corona sobre su propia cabeza, estaría pensando como un hombre de su época y condición —¿o acaso no acabó en trono sangriento la Revolución vecina que nació República?—, pues el incipiente modelo democrático de las Trece Colonias, cuya revolución independentista precedió a la de Haití, era aún demasiado nuevo como para desplazar en el imaginario social del Nuevo Mundo al modelo monárquico.

Si soñaba con masacres de blancos, como ocurrió en Haití y Santo Domingo, o realmente pensó crear en Cuba una sociedad mejor basada en la igualdad y el respeto a la vida y a la dignidad humanas, ya jamás lo sabremos. Pero sospecho que su libro no estaba destinado únicamente a adoctrinar a los esclavos, a los analfabetos, a los ignorantes y aún a aquellos que sin serlo carecían de conciencia política, a quienes hubiera tenido que comenzar por enseñarles el significado aislado de cada una de las figuras usadas para componer las imágenes, lo que habría sido el equivalente de trasmitir a cada uno de los destinatarios su propia cultura personal, que era vastísima.

Yo siento que su propósito último, el más entrañable, estuvo dirigido a perpetuar para la posteridad una vindicación de África; pienso, como otros estudiosos del tema apontino, que con su obra quiso colocar la monarquía abisinia o etíope en pie de igualdad con las monarquías europeas, y también quiso encumbrar a Cuba como nación multirracial. Su “libro de pinturas” no fue una obra didáctica para un tiempo finito, sino un continuum para los siglos venideros. Quién sabe si un hombre tan extraordinario como José Antonio Aponte hubiera sido capaz, si no lo hubieran traicionado en tantas formas, de llevar hasta el final la causa de liberté, igualité, fraternité que cambió la historia del mundo. O tal vez no. Estamos moviéndonos en territorios de la teoría de lo indemostrable.

El “libro de pinturas” desapareció tras la muerte de su creador. ¿Cuál fue su destino? Otra respuesta que jamás obtendremos. Pero como la mente humana se resiste ante la incompletud, yo prefiero guardar en mi memoria la última escena de la magnífica novela Una Biblia perdida, del escritor villaclareño Ernesto Peña, donde tras la muerte de Aponte, una chalupa zarpa del puerto de La Habana en la oscuridad, para llegar hasta una silenciosa embarcación que espera mar afuera, y unos hombres embozados se empinan para entregar a la tripulación un envoltorio.

Así, la literatura abre la puerta una vez más a la esperanza: que el “libro de pinturas” del negro cubano José Antonio Aponte, primer ideólogo del panafricanismo en El Caribe, no se disuelva en la categoría de trabajos de amor perdidos, y algún día, por quién sabe qué mágica o misteriosa vía regrese a la luz, para terminar la obra de su creador y ayudar al justo equilibrio de una Humanidad que aún lo necesita.

[1] Después del desembarco de los soldados franceses, Christophe ordenó a los habitantes de la ciudad que la incendiaran, incluyendo todos los edificios públicos. Cumplió con su promesa; pero al final de abril de 1802 dio un giro inesperado al aceptar someterse a las órdenes del capitán general Leclerc, y además liberó a más de 2,000 rehenes blancos (antiguos colonos) a cambio de que Francia le permitiera mantener su grado de General.[1]

[2] El título del blog al que pertenece la segunda parte de la cita es Remembranzas, y cita como fuentes documentales las siguientes obras: “Estudio y Soluciòn Nueva de la cuestión Haitiana, de R. Lepelletier de Saint-Remy; Frank Moya Pons, “Manual de Historia Dominicana”; J.C. Dorsainvil, ¨Historia de Haiti”; “Invasiones Dominicanas”, Emilio Rodriguez Demorizi; La Viña de Naboth, Tomo I, Sumner Welles.

[3] Tras la muerte de Christophe, su viuda y las “princesas” se exiliaron en Italia, donde vivieron con cierto boato y sumidas constantemente en el temor de que los italianos las confundieran con mujeres africanas.

