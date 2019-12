El Partido de los Independientes de Color y su trágico fin (parte I)

La guerrita de los negros, como ha pasado al habla popular el alzamiento del Partido Independiente de Color y su masacre final, ocurridos en 1912, donde perdieron la vida miles de cubanos negros, ex combatientes del ejército mambí, y sus líderes Evaristo Estenoz y Pedro Ivonet, es uno de los episodios más controvertidos y polémicos de la historia de Cuba, tanto como la firma de la Enmienda Platt, los sucesos jamás revelados de La Mejorana, el rechazo de Martí al socialismo y otros hechos climáticos de nuestro pasado nacional.

Existe una nutrida documentación sobre el tema de los Independientes de Color, y no toda proviene de fuentes cubanas, pues especialistas de otras nacionalidades también se han interesado en este cruento episodio de nuestra historia, pero un libro en especial, La conspiración de los iguales, La protesta de los Independientes de Color en 1912, de Rolando Rodríguez (publicado por la Casa de Altos Estudios Don Fernando Ortiz), me ha llamado la atención, no solo por su tono inhabitual, casi conversacional y por momentos exaltado, un poco raro en un texto de historia, sino por su enfoque de una de las figuras más importantes de ese movimiento, el general Evaristo Estenoz, dignificado y respetado en las aulas universitarias y en las instituciones encargadas de custodiar la memoria histórica de la nación.

Ese libro ha sido el centro de una polémica entre su autor y otros investigadores, y no es mi intención sumarme a ella; sin embargo, el tratamiento dado a la figura de Estenoz, teniendo en cuenta la numerosa bibliografía citada por Rodríguez en las páginas finales (una respetable abundancia de fuentes, quién lo dudaría), me desconcertó y me llevó a ampliar mi información al respecto.

Evaristo Estenoz era, según fuentes confrontadas, hijo de “una criolla” y un francés (no sé cuál de sus padres era negro o mulato, pudo ser una criolla blanca y un francés descendiente de esclavos, o una negra criolla, vale decir nacida en Cuba, y un blanco de Francia), habiendo sido legitimado por su progenitor. En alguna foto aparece de pie, con un aspecto y porte que recuerdan levemente a Antonio Maceo.

Dispuesto a luchar por la independencia, regresó del exilio a la Isla como parte del cuerpo expedicionario del buque Three Friends, al mando del coronel Rafael Portuondo, y desembarcó junto con sus compañeros por playa Baconao, probablemente el 30 de mayo de 1896. Estenoz se unió al Ejército Mambí, donde combatió a las órdenes de los generales José Maceo y José María Aguirre, y al fin de la guerra había ganado el grado de Teniente. Al ser licenciada esta fuerza militar por el presidente Estrada Palma, se radicó en La Habana y trabajó como contratista de obras .

Fue una de las figuras de mayor relevancia en el gremio de los albañiles y uno de los principales organizadores de la huelga que estos llevaron a cabo en 1899, considerada una de las más significativas de su época. Es posible que fuera en medio de este incipiente proletariado donde adquirió las ideas de reforma social tan avanzadas que más tarde puso de manifiesto en la plataforma del Partido de los Independientes de Color.

Sin embargo, fue acusado de poner fin al paro bajo presiones norteamericanas. Decepcionado, como tantos de su raza, por el fracaso de los ideales, promesas y expectativas relativos a la igualdad entre negros y blancos con que se había adornado el nacimiento de la nueva Cuba tras el fin de la guerra, Estenoz visitó los Estados Unidos, supuestamente para conocer in situ la situación de los negros en aquel país.

Según Rodríguez, Estenoz “no se volvió un crítico de aquella sociedad”, aunque parece poco probable que durante su estancia en esas tierras no se percatara de que el racismo inficionaba todo, ni de los muchos crímenes que se cometían contra los antiguos esclavos, los linchamientos, las quemas, las violaciones y asesinatos de toda laya. A su vuelta a Cuba pasó a militar en las filas del Partido Liberal, y se fue a la manigua junto con sus cófrades políticos en la llamada guerrita de agosto de 1906, donde los liberales se alzaron para impedir la reelección del presidente Estrada Palma.

En esa contienda peleó a las órdenes del general negro Quintín Banderas, luego asesinado, quien, presumiblemente, le concedió los grados de General. Rodríguez no parece estar muy convencido de este otorgamiento de rango militar a Estenoz, y en realidad resulta extraño que en tan breve duración como tuvo aquel alzamiento, un Teniente ascendiera a General, o Brigadier General… Raro, pero no imposible, si ello dependía de la voluntad de un solo hombre, y voluntad le sobraba a Quintín Banderas. ¿Lo hizo…?. Desconozco si existe alguna prueba acreditada del nombramiento. Si el hecho fue cierto, colocaba a Estenoz en igualdad de condiciones con generales mambises como Loynaz del Castillo, Gerardo Machado, Orestes Ferrara y otros tribunos que llegaron muy lejos en la carrera política.

Según ciertos testimonios, en 1907 Estenoz habría escrito a varias figuras importantes a lo largo de la Isla para proponerles “formar una partida de hombres de color pertenecientes al Partido Liberal”. Parece ser que la única referencia existente a este hecho son unas cartas personales procedentes de Santiago de Cuba, donde alguien comentaba que otras dos personas, de modo confidencial, le habían contado haber recibido estas invitaciones del mencionado Estenoz, de cuyo propósito afirmaron discrepar absolutamente.

Tal vez sea esta la primera formulación tácita del rechazo que iba a encontrar la fundación del Partido de los Independientes de Color en muchas esferas del poder político y del pueblo. Ciertamente, las esperanzas de igualdad por las que los negros habían peleado contra España se habían visto burladas por el gobierno de Estrada Palma de un modo no solo indecoroso, sino completamente vejatorio, ya que los negros no podían ocupar cargos públicos y seguían relegados a los oficios más bajos , además de que la segregación racial en parques, escuelas y otras instituciones no daba muestra alguna de desaparecer, y los negros se sentían sumamente incómodos y ofendidos.

Pero, por una parte, el fantasma de otra revolución como la de Haití continuaba recorriendo la isla de punta a punta y llenando de terror a la población blanca, tanto criolla como española; y por otra parte, no solo los políticos blancos, sino también los políticos negros, con Juan Gualberto Gómez a la cabeza, se daban cuenta de que la fundación de un partido basado únicamente en motivos raciales dividiría a los cubanos en momentos en que la República era aún recién nacida y fragilísima, siempre en riesgo de ser intervenida por las tropas norteamericanas y de irse a pique la soberanía nacional.

Hasta los mismos negros estaban divididos, y ni la indignación justísima que sentían bastó para nuclearlos en masa compacta alrededor de Estenoz y sus ideas —y sin embargo, no era aquella la primera agrupación negra surgida en Cuba: durante la Colonia el propio Juan Gualberto Gómez había creado y dirigido el Directorio Central de la Raza de Color, una agrupación de cabildos, cofradías y sociedades negras, orientada a defender al negro recién liberado de la esclavitud—.

Más tarde, cuando el senador mulato Martín Morúa Delgado presentó su proyecto de enmienda a la Ley Electoral para proscribir al Partido de los Independientes de Color y sus demandas, fue acusado de traidor, de vendido a los blancos y de “querer hacerse famoso”, imputaciones de las cuales ni siquiera lo redimió el morirse de un infarto en medio de tantos disgustos. Curiosamente, Morúa también fue acusado de conspirar con Estenoz para proclamar una República negra en Cuba a la manera de Haití. Sin duda, eran tiempos de mucha confusión.

Tras las elecciones de julio de 1908, donde ningún candidato negro resultó triunfador y el mismo Estenoz no llegó a obtener 100 votos, este fundó con otros líderes negros la Agrupación Independiente de Color, renombrada después como Partido Independiente de Color (PIC), del que asumió la presidencia. También fundó el periódico Previsión (órgano oficial de dicho partido), que dirigió personalmente. Un editorial publicado en su primer número afirmaba:

Nada puede esperar la raza de color cubana de los procedimientos usados hasta aquí por los partidos políticos porque nada han hecho que pueda ser para nosotros apreciable… Vamos a demostrar que practicando una candidatura en la que todos sean de color, fuera de los partidos políticos, nadie podrá negar que por muy poca que sea la minoría que dé el resultado será siempre mayor que el alcanzado hasta ahora…

El nuevo partido, contra lo que pensaban muchos entonces, no tenía una plataforma racista, sino un programa muy avanzado para su tiempo que abogaba por la igualdad de derechos de los negros, pero también tenía muy en cuenta los intereses de todo el pueblo cubano. Su acta constitutiva se expresa en estos términos:

Solemnemente, fija nuestra vista en la cordialidad universal, en el amor al progreso de la humanidad, el bien colectivo de todos los habitantes que integran el territorio de la Patria, y más que todo, el respeto y la consideración mutua que por ley humana y por ley política y civil debe existir para que todos gocen de la luz del sol en esta tierra, puedan amarse y entenderse, y recogiendo el general sentir de todos los elementos de la raza de color de toda la Isla, que nos consultan a diario, demostrando su inconformidad con el actual estado de cosas, entendemos que para llevar a la práctica una era de paz moral para todos los cubanos, presentemos una candidatura formada por hombres de color cubriendo todos los cargos efectivos.

Los Independientes de Color demandaban:

• Repatriación por cuenta del estado de todos los cubanos que quisieran regresar al país y no tuvieran los medios necesarios para hacerlo por su propia cuenta.

• Revisión de los expedientes de propiedad hechos efectivos durante la primera intervención norteamericana.

• Nacionalización del trabajo, mediante ley que garantice la admisión de cubanos con preferencia a los extranjeros.

• Distribución en colonias de las tierras del Estado o de las que se adquieran para el efecto, para los que carezcan de recursos.

• Leyes para regular el trabajo infantil.

• Seguros contra accidentes del trabajo.

• Creación de la escuela naval y militar.

• Enseñanza gratuita y obligatoria, incluyendo la gratuidad en la Universidad.

• Inmigración no selectiva, debido a los intentos de blanquear el país.

• Juicio por jurados, constituidos por ciudadanos de ambas razas.

• Oposición a la pena de muerte, pues estimaban que los negros eran las principales víctimas, ya que los blancos tenían muchas más oportunidades de que se les conmutara la pena.

• Reforma penal, para crear verdaderas instituciones correccionales, pues la mayoría de los que iban a prisión eran pobres y analfabetos y se les debiera enseñar oficio para su mejor reintegro a la sociedad.

• Tribunales de trabajo para mediar en las disputas entre el capital y el trabajo.

• El nombramiento de ciudadanos de color en el cuerpo diplomático entre los nativos cubanos.

Como puede verse, eran ideas de vanguardia, democráticas, impregnadas del espíritu martiano y de las enseñanzas del Maestro, quien sin duda alguna las hubiera apoyado en su esencia.

Nadie está en condiciones de asegurar si también lo hubiera hecho de facto. Lo cierto es que ni en Europa había un programa más avanzado en su época que el de los Independientes de Color. Pero la pregunta clave se mantiene en pie: dijeran lo que dijesen en su Acta, en su plataforma política y en su diario, ¿eran o NO eran Los Independientes una agrupación política de naturaleza racista? Algunos hechos conspiran contra una negativa formal que deje de lado definitivamente ciertas posiciones de encono muy cercanas al racismo dentro de Los Independientes.

En una breve nota aparecida en esa publicación, en respuesta a la negativa de los dueños de un hotel capitalino a ofrecer sus servicios a un cubano negro, Estenoz, airado, escribía: Todo hombre de color que no mate instantáneamente al cobarde que lo veje en un establecimiento público, es un miserable indigno de ser hombre, que deshonra a su patria y a su raza. Aún con la mejor buena voluntad, con el mayor sentido de la justicia humana y social, es imposible despojar a semejante declaración de su ostensible tono de incitación a la violencia. Y también resulta imposible no advertir la fusión de conceptos que se hace entre patria y raza, aunque existían sobradas razones para ello: la raza negra aportó el 80 por ciento de los combatientes del Ejército Libertador, más del 14 por ciento de sus generales y el 30 por ciento de sus coroneles.

La República, para cualquiera que no hubiera sufrido una veloz amnesia histórica, había nacido blanca y negra como un tablero de ajedrez. Pero aún así, sumergiéndonos hasta el fondo en estas razones puramente matemáticas que resultan, por demás, aplastantes, el hecho cierto es que los Independientes de Color estaban airados, habían demostrado en las Guerras de Independencia ser guerreros eficacísimos y muy mortíferos, y la Isla en pleno les temía, porque veía en sus ansias y amenazas los ecos de Mackandal y los tambores feroces que habían ahogado a Haití en un terrible baño de sangre, cuyas consecuencias no habían sido ni el bienestar ni la verdadera libertad de la isla vecina, sino todo lo contrario.

¿Tenían derecho los cubanos negros a formar un Partido propio y excluyente? Esta es la opinión del senador blanco Cristobal de Laguardia, apoyado por otros importantes políticos blancos como Salvador Cisneros Betancourt:

Como el señor Morúa, comprendo los peligros de esa situación que todos conocemos y que nadie tiene inconveniente en designar por su nombre. He venido combatiendo esa tendencia a formar un partido de raza, dentro del estrecho círculo en que me muevo, dedicando a ello una serie de artículos, más de diez, publicados en un periódico de Guanabacoa, que me trajo bastantes mortificaciones pues por esa campaña se me ofendió, particularmente por los que combatían mi doctrina.

En ellos me empeñaba en demostrar a la raza de color que no era ni patriótico ni conveniente para ella esa tendencia. Ello no obstante, me opongo a la enmienda, porque la considero anticonstitucional; porque encuentro que no es el remedio y porque no corresponde a los principios democráticos que informan al Partido Liberal, al cual pertenecemos.

La Constitución dice en su artículo 25:

“Toda persona podrá libremente y sin sujeción a censura previa, emitir su pensamiento, de palabra o por escrito, por medio de la imprenta o por cualquier otro procedimiento, sin perjuicio de las responsabilidades que impongan las leyes, cuando por algunos de aquellos medios se atente contra la honra de las personas, el orden social o la tranquilidad pública”

Hay otro artículo, el 28, que determina que:

“Todos los habitantes de la República tienen el derecho a reunirse pacíficamente y sin armas, y el de asociarse para todos los fines lícitos de la vida.”

Además el artículo 36 dice:

“La enumeración de los derechos garantizados expresamente por esta Constitución, no excluye otros que se deriven del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.”

Estos tres artículos, especialmente el último, envuelven una demostración de que los derechos del pueblo y de cualquiera de los individuos del pueblo, son completamente amplios para poder asociarse y expresar sus pensamientos y para constituir cualquier agrupación que nazca de su soberanía.

Entiendo pues, que resultaría violada la Constitución al impedirse a alguien que se constituyera en partido político para encaminarse en cualquier dirección aun cuando sea en la de obtener el triunfo, la superposición de una raza sobre otra. Entiendo que ese es un derecho inviolable e indiscutible, al cual no debemos oponernos. Entiendo que será una desgracia, que será muy perjudicial para la raza de color, sobre todo, la formación de ese partido.

Entiendo que no recibirá ventaja de ninguna clase sino, antes al contrario, perjuicios pero a pesar de ello, mi respeto a la Constitución, a los principios democráticos y a los derechos individuales aunque enalteciendo, como merece, la actitud del Sr. Morúa me obligará en este caso a votar en contra de su enmienda.

…Insisto en mis manifestaciones anteriores. Respecto al fondo de las razones expuestas por los señores Morúa y Gonzalo Pérez, no tengo nada que decir, estoy conforme con ellas, entiendo que es perjudicial e inconveniente la existencia de esas agrupaciones y que ponen en peligro la nacionalidad, pero entiendo también que es inconstitucional el que se prohíba al pueblo o a una parte del pueblo, hacer uso de un derecho que la Constitución le reconoce. La Constitución dice que se prohibirán las agrupaciones para fines ilícitos y esa agrupación no persigue ningún fin ilícito.

Yo llevo mis convicciones a tal extremo que entiendo que si el negro se considera superior a nosotros porque entiende que sus hombres son mas ilustrados que los nuestros y porque creen tener mayor número de votos y se creen por ello con derecho a gobernar la República de Cuba, tiene también el derecho a constituirse en partido político y, si gana las elecciones, gobernarnos. Ese es mi modo de pensar. Entiendo que ellos ejercitan un derecho legítimo, reconocido por la Constitución, al agruparse y expresar sus pensamientos libremente, para fines lícitos, dondequiera que les convenga.

Eso que nosotros consideramos perjudicial y que pueda dar lugar a que se pierda la República, no sería porque el principio fuera malo, sino porque unos y otros no supiésemos respetarnos ante el triunfo. Es justo que los cubanos nos preocupemos de ello y tratemos de ponerle remedio, pero el que se va a emplear es peor que la enfermedad.

Yo estoy dispuesto, como lo he dicho muchas veces por medio de la palabra y de la prensa, a sostener, dondequiera que sea necesario, que ese sentimiento de raza es peligrosísimo, es funesto para el país; pero de la misma manera sostengo que es violar la Constitución, que es precipitar los sucesos, el dictar una ley prohibiendo al negro constituir su partido político y por virtud de la cual se autorice al Ejecutivo para utilizar la fuerza en contra de los que para sus fines se congreguen.

Si hay hombres que desean reunirse en tal sentido y formar una agrupación, teniendo como tienen, ese derecho reconocido por la Constitución, de ningún modo puede quitárseles por medio de una ley; con ello daríamos lugar a que esos individuos, no teniendo ya un terreno legal, franco, donde moverse, se lanzaran al de la violencia. Ese es mi temor. Yo lo único que quiero es que se respete el derecho de cada uno. Yo entiendo que los negros tienen derecho a constituirse en partido político, aunque también creo que eso es perjudicial para ellos; pero reconozco que nosotros no tenemos derecho para cohibirlos de esto, porque están al amparo de la Constitución. (Continuará…)

