Día del Educador: Aliento, alma y ejemplo

Hay maestros que te marcan de por vida, por una razón u otra, por su rectitud o por su inteligencia, por su pasión o por su cercanía con los alumnos, por su fuerza y su exacta caligrafía en la pizarra. Hay maestros que te retan.

Hay otros que te alaban, y cuando te equivocas, sufren una profunda decepción y hasta lloran. Hay maestros que te acompañan en tu historia de vida, te escuchan tus problemas, te detectan los errores, te trazan los caminos inexactos del futuro. Y uno le cree, aunque después nada se parezca a sus predicciones.

Con esos, con los que dejan su alma en las aulas, con los que se someten a diario a miradas críticas de muchachos preguntones e inquietos, con los que olvidan sus problemas y están en este espacio diverso de aprendizaje que es una escuela, desmenuzando libros e impartiendo saberes; con esos, prefiero quedarme, y a esos, prefiero abrazarlos, agradecerles, describirles.

Nombres de maestros, en mi espalda, llevo muchos. Sus frases épicas, sus manías, su constancia, paciencia, elegancia, sus risas y tristezas, sus malestares y locuras, estarán fijadas de por vida en mi formación como estudiante, que en más de una ocasión han ocupado espacio en mis líneas.

Yo, que me creí profesor de Español Literatura de alumnos de onceno grado durante cuatro meses, mientras cursaba el tercer año de mi carrera, sentí y viví en mi carne ese respeto. Entonces, temía mucho, me ponía nervioso en clase. Comprendí, en mayúscula, que educar, instruir, enseñar, no es tarea sencilla.

Y llega el 22 de diciembre, y recordamos una alfabetización que atravesó lomas y madrugadas, una campaña que hizo historia en Cuba. Años después, celebramos, bridamos por aquellos educadores que aman su profesión, que insisten, que se convierten en padre y madre para sus alumnos.

Hay maestros que te llevan a la cuna y te dan de comer, hay maestros que te curan las heridas cuando te caes, otros te hablan al oído y te dicen: “Tú puedes, eres capaz”. Hay maestros que son aliento, alma y ejemplo.

