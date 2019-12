El Partido de Los Independientes de color y su trágico fin (PARTE II)

Un análisis a posteriori, poco más de un siglo después, convence rápidamente de que Gómez manipuló la candidez política de los Independientes, proponiéndoles una guerrita simulada con un perdón que vendría, a manera de premio, después que el PIC le hubiera apoyado en su reelección, y que, de paso, ofreciera a Ivonet el mencionado consulado y otros favores, para crear una separación de intereses entre este y Estenoz, debilitando así el liderazgo de los negros, y luego, sencillamente, lo negó todo valiéndose de una prensa que lo apoyó de modo incondicional y unánime desde el comienzo de las hostilidades.

Gómez fue uno más entre los generales del Ejército Libertador que, en vida del Apóstol, se comportaron como hombres dignos, pero tras su desaparición y la de Maceo sacaron rápidamente sus garras predadoras sin el más mínimo escrúpulo e hicieron de la patria un pedestal para sus ambiciones personales.

Estenoz hizo oídos sordos a la realidad y desencadenó el alzamiento. Los Estados Unidos enviaron navíos de guerra, desembarcaron los marines y la Intervención era ya una posibilidad tan real e inminente que Gómez tuvo que enviar a Washington al senador Orestes Ferrara, Coronel del Ejército Mambí, para asegurar al Gobierno norteamericano que el Gobierno de Cuba era capaz de terminar por sí solo la situación con los rebeldes, y Ferrara tuvo que realizar, en verdad, un trabajo diplomático de titanes, digno de Maquiavelo o de los Borgia, familia papal renacentista de la que fue biógrafo.

Mientras, en la Isla, los Independientes cometían torpeza tras torpeza, como por ejemplo, el incendio de La Maya, único pueblo que fue tomado por los rebeldes en toda la contienda; se quemó por accidente, y la destrucción más importante ocurrió en la zona habitada por familias negras, pero el suceso fue ampliamente utilizado y sobredimensionado por los enemigos de los negros; otro ejemplo es la proclama librada por el General rebelde Julio Antonmarchi, en la cual exhortaba a los extranjeros residentes propietarios a retirarse en un plazo de 48 horas, y de no hacerlo, “serían arrasados propiedades y cafetales”.

El terror se había enseñoreado de Cuba, en parte por culpa de las tontas amenazas de los rebeldes y en parte por la fantasía desatada de la prensa, tras la que se movían oscuros intereses políticos y económicos. Los Independientes se quedaron solos en las montañas de Oriente, y el ejército no tardó en caer sobre el estado mayor de Estenoz e Ivonet, quienes se separaron y dispersaron por las montañas, sin armas y a pie. A

l fin, Estenoz, acompañado solo por unos pocos de sus hombres, combatió en Alto Songo por última vez y en total situación de inferioridad, hasta caer muerto. Los médicos que practicaron la necropsia a su cadáver declararon que habían encontrado una herida en la cabeza del líder con fractura

completa del occipital, e indicaron un vacío total del tubo digestivo, lo que indicaba que llevaba días sin ingerir alimentos. Según el teniente Lutgardo de la Torre, él y doce soldados siguieron el rastro de la partida en que iba Estenoz. Acorralados contra un precipicio, los rebeldes se lanzaron por el barranco, pero Estenoz siguió combatiendo hasta que cayó abatido.

Otros hablaban de que el líder se había suicidado, y una tercera versión anunciaba que había sido fusilado a quemarropa (tal vez por el propio Lutgardo).

Pero ninguna de las versiones puede explicar la fractura del occipital. Esta hacía pensar, más que todo, en una ejecución sumaria del dirigente del Partido Independiente de Color. Teniendo en cuenta el calibre de los proyectiles usados por las armas de la época en poder del ejército gubernamental, la posición de la herida no prueba ni contradice la posibilidad de una muerte en combate, como tampoco la de un asesinato, y tal vez admita la de un trauma causado por un choque contra las piedras como consecuencia de una caída.

La posibilidad de que lo hayan ultimado de un garrotazo resulta un poco excesiva tratándose de soldados que lo perseguían perfectamente armados. La forma en que Evaristo Etenoz perdió la vida continuará, por ahora, en el misterio.

Sobre el final de Pedro Ivonet, el líder oriental del partido de los Independientes de Color, hay dos versiones. En una fue asesinado cuando viajaba prisionero a bordo de un tren que lo traía a La Habana. En otra, fue capturado vagando por Mícara y herido en un muslo.

Lo condujeron a Santiago atado y al pelo sobre un caballo. En Altos del Rodeo se escuchó un tiroteo y él y su ayudante Céspedes intentaron escapar. Se le aplicó la ley de fuga y se le disparó. Murió de un extraño tiro… en la frente. Lo más plausible es que el teniente mulato Arsenio Ortiz —de pésimo historial delictivo en la vida militar—, quien comandaba la partida que capturó a Ivonet, lo haya ajusticiado a quemarropa.

En algún momento de su libro, Rodríguez habla del egoísmo de Estenoz. Un frío análisis de todas sus actuaciones y decisiones, errores y excesos, arrojaría, tal vez, la imagen de un hombre desequilibrado o tonto, con un ego no desdeñable y una arrogancia pueril. En mi opinión, Estenoz, sin duda un hombre con cierta preparación, como demuestran su correcto modo de expresarse y escribir, no tenía una mente demasiado compleja, sino de estructuras más bien cercanas a la simplicidad, que le impidieron todo el tiempo hacer un balance inteligente y acertado del panorama que lo rodeaba.

No tenía, creo, la más mínima visión política, y debió ser lo suficientemente apasionado como para no poder controlar sus emociones y ser completamente gobernado por sus impulsos.

Tampoco tendría una dosis adecuada de inteligencia emocional y poca o ninguna psicología “de la calle”, como decimos hoy, pues siendo cófrade cercano de José Miguel Gómez, demostró conocerlo lo suficientemente mal como para creer en él, lo que podría indicar una rectitud moral que lo llevaba a juzgar a los demás por sus propios principios (Estenoz amenaza, gruñe, grita, pero más allá de creer como un niño en la posibilidad de un pacto farsesco con Gómez, no se sabe que haya engañado a nadie con alevosía).

No era, en ningún caso, un hombre político, como sin duda sí que lo fueron todos los grandes nombres que lo rodearon y determinaron su destino y el de la República, a la que salvaron más allá de todo cuestionamiento, aunque hoy nos parezcan terribles y altamente repudiables sus procedimientos.

El caso de Pedro Ivonet es bien distinto. Este hombre era, sin duda alguna, una personalidad mucho más recia y sólida que Evaristo Estenoz. Me he tomado la libertad de copiar textualmente aquí una breve biografía de Ivonet, escrita por Joel Nicolás Mourlot, que resume muy bien el perfil de este líder de los Independientes de Color, quien, a pesar de todas sus cualidades y sus muy superiores merecimientos, no tuvo el protagonismo de Estenoz:

Hijo del francés Eusebio Ivonet Morín, y de la mulata santiaguera Palmira Dofourt, nació Pedro Ivonet en la ciudad de Santiago de Cuba, el 27 de junio de 1860. Al parecer, recibió un nivel de instrucción mayor que el común de los de su raza; es decir, hasta vencer la primaria superior, y probablemente el idioma francés e, incluso, veterinaria, a juzgar por el cargo que ocupó inmediatamente después de la guerra en la Guardia Rural.

Todo hace indicar que se vio tempranamente privado de su madre –por deceso, abandono u otra causa posible, ¿quién sabe?, pues no hay datos que lo confirmen—, dado que, con menos de 9 años de edad, comenzó a vivir con su padre y su madrastra, Jacinta Hechavarría, a quien, ya adulto, en numerosos documentos señaló como su “madre”, y cuyo apellido (Hechavarría) utilizó como materno. Aunque casi nada se sabe de su vida anterior al estallido del 24 de Febrero, es dable pensar que fue de los conspiradores revolucionarios en la comarca santiaguera, porque, tan pronto se dio la voz de alzamiento en aquella fecha, tomó las armas y se fue al monte, a pelear por la libertad de Cuba, desde el mismo 24 de febrero de 1895.

Poquísimos son los casos de combatientes del Ejército Libertador que —sin que mediasen “intereses del servicio”, títulos, poderes económicos e influencias diversas, sino sólo por valentía y talento— hayan tenido una carrera tan meteórica como la Pedro Ivonet Doufort, durante la última guerra independentista.

En efecto, a poco de alzarse en armas, se le concedió el grado de subteniente, y ya el 29 de abril fue ascendido a teniente; un mes y medio después –exactamente, el 5 de junio del 1895-, lo promovieron a capitán, y el 14 de septiembre; es decir, algo más de tres meses más tarde, a comandante del Ejército Libertador, y, por supuesto, seleccionado por su principal evaluador, el mayor general Antonio Maceo Grajales, para integrar la columna invasora a Occidente.

Imposible relacionar todos los combates que le sirvieron de aval a tan rápida carrera; pero pueden ilustrar algunos de los más significativos: Jarahueca, El Cristo, Jobito, Montompolo, Peralejo, ingenio Unión, Sao del Indio y las últimas operaciones por la zona norte de Oriente de dicho General.

Hizo la Invasión, unas 424 leguas de marcha desde Baraguá hasta Mantua, y sumó a su historial combativo, los más de veinte enfrentamientos contra las fuerzas enemigas, entre el 7 de noviembre de 1895 el 19 de enero de 1896. Por su comportamiento heroico en esos y otros combates posteriores, el Lugarteniente General del Ejército Libertador, Antonio Maceo, lo ascendió al grado de Teniente Coronel, después de lo cual se vio envuelto en no menos de 100 combates contra los españoles, en la “Campaña de Occidente” de Maceo, y a lo largo de 1897 y 1898, en que peleó a las órdenes del general Francisco Leyte Vidal Inarra, y de los hermanos Juan Eligio y Vidal Ducasse Revé.

Coronel desde 1897, y con esas tres estrellas concluyó la guerra, pese a la propuesta de ascenso a Brigadier, que a su beneficio hiciera el mayor general Pedro Díaz, jefe entonces del 6. Cuerpo del Ejército Libertador. Después de la independencia del país, fue teniente veterinario de la Guardia Rural, pero se retiró hacia 1909, cuando se hicieron más notorias que nunca, desde el establecimiento de la República, la iniquidad y la preterición en que vivía la raza negra, en Cuba. Así, inmediatamente después de la fundación del Partido de los Independientes del Color (PIC), ingresó en esa colectividad, de la que llegó a ser presidente de la Asamblea Provincial de Oriente.

Fue una verdadera guerra la que promovió el Partido Liberal contra el recién nacido PIC, y a ella se agregó la aprobada enmienda o ley del senador negro Martín Morúa Delgado, que, en mayo de 1910, prohibió el referido partido racial –bajo pretexto de procurar el mantenimiento de la unidad social cubana-, pero que no tocó, para nada, ni las instituciones sociales, ni las disposiciones, reglas y costumbres racistas en el país; campaña, en fin, a la que se unieron todos los elementos en la Isla de fóbica conciencia antinegro.

Presionados por muchas situaciones adversas contra el negro y contra el PIC, enrarecido el ambiente por una propaganda tan intensa como falaz contra ellos, cayó el partido en la trampa de irse al monte (mayo de 1912). “Más para presionar políticamente que para hacer la guerra al gobierno”, dijeron a José Bacardí Lay, en entrevista exclusiva, el líder principal del movimiento Evaristo Estenoz, comandante (EL) y presidente del PIC, y el coronel (EL) Pedro Ivonet, general de división de los alzados, y publicada por el periódico El Cubano Libre.

Pero el gobierno del general José Miguel Gómez –en verdad interesado en aniquilar a los dirigentes y potencialidades de este movimiento-, sí hizo la guerra. Tras varios encuentros de saldos inciertos –siempre manipulados por las fuerzas gubernamentales-, los jefes del ejército regular del país se lanzaron a la caza de los principales líderes del movimiento, especialmente de Evaristo Estenoz, y del general de división del Ejército Reivindicador, Pedro Ivonet Doufort, a quien, aislado, enfermo y hambriento, pudieron capturar vivo.

Los capitanes Aranda, sus captores, lo condujeron a la finca El Carmen (Caney), y dieron a aviso al Cuartel Moncada, desde donde, con órdenes evidentes de asesinar a Ivonet, enviaron al capitán Arsenio Ortiz, quien quiso adueñarse del prisionero y de su ayudante, Francisco Céspedes, y a lo que se opusieron los citados Aranda, quienes exigieron una orden escrita del mando superior; algo que obtuvo rápidamente el teniente Ortiz, quien —ya dueño de los dos prisioneros— los asesinó a ambos, a la altura de El Rodeo, cerca de El Caney, el 18 de julio de 1912. Al ser asesinado, Pedro Ivonet Dofourt contaba 52 años de edad; dejó viuda a la señora Silvina Lujó, y huérfanos a dos pequeños hijos.

Después de leer esta biografía del General Ivonet (hombre extraordinario, no me cabe duda), uno se pregunta por qué no fue él la cabeza del PIC en lugar de Estenoz, cuya ejecutoria lo hace parecer al lado de Ivonet como un improvisado en el arte de la guerra, además de como un carácter mucho menos consistente que el más íntegro y consecuente, más serio y maduro de Ivonet, aunque este fuera igualmente ingenuo, como revela una anécdota del final de su vida, en la que aparece pronunciando una frase ciertamente siniestra: “Me felicito por caer en manos de un antiguo amigo y compañero”.

Se refería a su captura por el capitán Aranda, su antiguo compañero de armas , quien lo sorprendió mientras dormía. Ivonet, a esas alturas de su existencia, aún era capaz de creer en la amistad y la lealtad de los hombres. Quién sabe si, de haber sido él jefe principal de los Independientes de Color y no solo su representante en Oriente, los acontecimientos hubieran tomado un curso diferente. Son meras especulaciones, pero válidas habida cuenta de las diferencias abismales en la personalidad de los dos jefes.

En cuanto al senador Martín Morúa, quien concibiera la famosa Enmienda a la Ley Electoral, que prohibía al PIC, siempre habrá que preguntarse por qué no presentó también al Senado otras propuestas para erradicar la segregación racial. Y José Miguel Gómez, alias Tiburón, a quien el pueblo apodó así debido a su corrupción ni siquiera disimulada, ¿no merece acaso el calificativo de asesino? Y toda su camarilla, y los medios de prensa, que contribuyeron al sangriento final de los Independientes creando un clima de terror en la Isla con sus falacias interminables… Pero también resulta válido preguntarse qué habría sucedido de no haber sido las cosas como fueron: ¿la farsa aparentemente inocente de los Independientes y su alzamiento “de mentiritas” habría quedado solo en eso? ¿Se habría derogado más tarde la Ley Morúa…? ¿Se habría convertido un alzamiento que comenzó como un medio de presión política en una conflagración generalizada en toda Cuba? ¿Habría terminado la ocupación norteamericana con la República naciente o se habría escindido en dos el territorio nacional, en una república de blancos y otra de negros, como profetizaba Olney, tema que ha vuelto en más de una ocasión sobre el tapete de la historia nacional?

Tal vez debamos recordar que la política no puede ni debe jamás ser juzgada fuera de su contexto y su tiempo históricos, y que la historia de nuestro país está llena de encrucijadas que terminaron en sacrificios e inmolaciones en aras de salvar el ideal mayor: la República, mediatizada y todo cuanto se le quiera llamar, pero que debía nacer, y su parto fue hecho, y Cuba tuvo lo que podía tener en aquel momento y bajo aquellas condiciones. Pudo no haber tenido nada y terminar, tras dos tremendas gestas independentistas, anexada a los Estados Unidos o como un Protectorado para la Eternidad.

También conspiró contra Los Independientes de Color una verdad rotunda: mucho pesó en su inexperiencia política y candidez social el breve plazo en que habían vivido como hombres libres interactuando en sociedad. Convivir con los blancos libres nunca salvó al esclavo de mantenerse (o más exactamente, ser mantenido) en exilio de la civilización de sus amos.

Hay barreras que resultan muy difíciles de saltar. La historia de la Humanidad está plagada de ejemplos de los innumerables obstáculos con que tropieza siempre la asimilación de complejos culturales ajenos por parte de los vencidos, que por lo general, no se consuma sino tras larguísimos procesos de transformaciones muy profundas, y a veces nunca llega a ocurrir.

Apenas unas décadas después del fin de la esclavitud, los hombres negros no habían tenido tiempo de realizar satisfactoriamente su aprendizaje civil. Los Independientes fueron usados, primero, en beneficio del Partido Liberal, y desechados después cuando se volvieron inconvenientes y molestos, para terminar masacrados cuando se acercaron demasiado, con sus ínfimas alas de cera, al tenebroso fuego del Poder.

Información relacionada

El Partido de los Independientes de Color y su trágico fin (parte I)

imop/