Un llamado a que el sindicato sea más protagónico ante los actuales desafíos de la empresa estatal socialista de fortalecerse, demostrar responsabilidad, autoridad y control, hizo el Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en La Habana, Luis Manuel Castanedo Smith, durante el pleno provincial de la organización.

“El primer concepto que debe primar en nuestro quehacer es cómo acrecentar la participación de los trabajadores en este reto de la economía”, insistió el dirigente obrero ante los representantes de todos los gremios en la capital cubana.

De acuerdo con Castanedo Smith, constituye un imperativo desterrar el formalismo en la discusión de los planes productivos y de servicios, “como muchas veces ocurre, de ahí la necesidad de una adecuada preparación de las asambleas de afiliados, que a su vez está estrechamente relacionado con la de los cuadros y dirigentes sindicales”.

Reiteró lo erróneo de considerar que eso se alcanza con asistir a un seminario u otros espacios diseñados para ello. “Ciertamente son vías, pero la preparación es diaria, vinculando la teoría con la práctica; tenemos una gran cantidad de cuadros nuevos, muchos de ellos jóvenes; sin embargo, también contamos con un gran número de dirigentes de base de amplia experiencia y hay que aprovecharlo”, aseveró.

Una vez más retomó un concepto aun distante de la realidad: el sindicato en una empresa no puede ser el amplificador de la administración. “Representamos a los trabajadores y conjuntamente con la administración los movemos hacia la concreción de sus objetivos, pero para ello se debe ganar en claridad de nuestra misión”.

En este mismo aspecto hizo hincapié en un asunto neurálgico para la actuación de la organización durante 2020, y es ganar fortaleza dentro de los consejos de dirección.

Con el estilo coloquial y directo que le caracteriza, Castanedo comentó lo decisivo del buen funcionamiento del sindicato en la base, idea que momentos antes transmitía a los presentes cuando definió como “el primer problema que no hemos resuelto es tener un sindicato que funcione. Lo decimos mucho pero no siempre marcha, pues, aunque existen muy buenas experiencias, en no pocos lugares hay lagunas”.

En este aspecto se detuvo a comentar el rol de los organismos de dirección en los municipios. “Hoy el 75 por ciento de nuestros cuadros actúan a ese nivel, de quienes se precisa mayor acompañamiento a los dirigentes de base, es decir, a los de los centros de labor, en tareas claves, por ejemplo, la asamblea de afiliados, la de representante, la movilización de los trabajadores…”

Para ampliar la idea, Castanedo retomó un precepto planteado en la reunión por Agustín de la Peña Quijano, Organizador de la CTC habanera, quien sostuvo que el funcionamiento debe corresponderse con las prioridades de la economía del país.

“La primera reserva hoy está en la planificación; hemos permitido aberturas para acomodar el salario de la gente y en algunos momentos ello se aparta del objeto social de la entidad. Existen reservas en la planificación de la fuerza de trabajo y de los gastos”, remarcó, luego de insistir en que la seriedad del sindicato y su participación comienza en la presentación del plan.

La clase trabajadora se encuentra ahora en la segunda etapa de la participación individual y colectiva en el proceso de planificación del año 2020, y en los preparativos del proceso político de presentación a los trabajadores en asambleas, del plan y el presupuesto, que tendrá lugar en enero y febrero próximo.

Temas de permanente análisis son el ahorro, la sustitución de importaciones, el comportamiento de las inversiones, los ingresos del país y el plan de circulación mercantil.: “La Habana es una de las pocas provincias que lo cumplirá, pero hemos tenido robos, hechos de corrupción, y desvíos de recursos… y ahí todavía hay una gran batalla por librar”, sentenció el dirigente obrero.

Más adelante recordó que 2019 ha sido un año en que el Partido contó con su clase obrera, incluyendo los momentos más difíciles, y 2020 estará signado por iguales derroteros.

Fuente: Tribuna de La Habana/imop